Giovedì 6 e venerdì 7 novembre si torna con la regular season di Euroleague 2025-2026, arrivata già alla 9° giornata della prima fase. Giovedì la Virtus Bologna vuole continuare il suo buon cammino europeo nella trasferta col Baskonia mentre il giorno dopo toccherà all’Olimpia Milano giocare la trasferta turca sul campo dell’Anadolu Efes. Pronostici Eurolega giornata 9.

Pronostici Eurolega giornata 9: programma completo

Vediamo il programma completo della 9° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Baskonia-Virtus Bologna

Quarantotto ore dopo la vittoria in Serie A sul campo di Varese, la Virtus Bologna torna subito in campo in Europa. Bologna è reduce da due sconfitte consecutive contro Bayern Monaco (86-70) e Zalgiris (86-65), che hanno un po’ tolto un po di smalto dopo un buon inizio in Eurolega, con anche la vittoria contro il Panathinaikos grande favorito. Ancora una volta Bologna ha fatto fatica in trasferta, e le V-Nere sperano di invertire questa rotta nell’uscita spagnola e al momento hanno un record di 4-4. Sfida speciale per Dusko Ivanovic che si ritrova di fronte il suo recente passato, con il coach montenegrino che punterà ancora su Carsen Edwards, Alen Smailagic ed Alessandro Pajola.

Il Baskonia ha cominciato la stagione con sei sconfitte consecutive e con la panchina di Paolo Galbiati anche a rischio. Però poi sono arrivati due successi casalinghi di fila contro Dubai (92-85) ed Efes (86-75), che hanno ridato fiducia e speranza agli spagnoli. Questa sarà la terza sfida in casa nel giro di due settimane per un Baskonia guidato anche da un Matteo Spagnolo che sta trovando sempre più spazio in questa nuova avventura (19 punti per l’ex Trento e Alba Berlino contro l’Efes) ma attenzione anche al francese Luwawu-Cabarrot mentre non sarà della partita la stella Markus Howard fermo per un infortunio.

La palla a due di DIRETTA LIVE di Baskonia-Virtus Bologna, match valevole per la nona giornata dell’Eurolega 2025-2026, è in programma alle ore 20.30. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.

La Virtus ha vinto le 2 sfide dello scorso anno contro il Baskonia ma per questa trasferta le V-Nere sono sfavorite @2.30 contro la vittoria della formazione spagnnola offerta al massimo @1.67. Linea Over-Under a 169.5 punti totali.

Analisi e scommesse Anadolu Efes-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano arriva dalla sconfitta nel big match di campionato al PalaLeonessa dove la Germani Brescia ha superato 98-92 l’EA7 Emporio Armani Milano che venerdì torna in campo in Europa alle ore 18:30 in Turchia, dove i meneghini proveranno a migliorare l’attuale record di 3-5 in Eurolega, e a trovare continuità dopo l’ultimo 86-77 sul Paris.

Questa volta Milano sfiderà in trasferta ad Istanbul l’Anadolu Efes, anche lei con un record di 3-5, anche se dopo un avvio di stagione convincente i turchi hanno perso 3 delle ultime 4 partite in Europa, compreso lo scorso turno, 75-86 sul campo del Baskonia.

Le squadre si sfidano venerdì 7 novembre alle ore 18:30 dalla Basketbol Gelisim Merkezi e sarà trasmesso sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Milano ha vinto solo 1 degli ultimi 8 precedenti contro l’Efes, e ha perso le ultime 3 sfide consecutive contro i turchi, compreso l’ultimo 66-110 pesante a Istanbul lo scorso gennaio. Milano è sfavorita @2.70 mentre l’Efes si gioca @1.45 con linea Over-Under a 163.5 punti totali.

