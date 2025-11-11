Doppio turno settimanale per la regular season di Euroleague 2025-2026, iniziamo dalla 10° giornata in campo tra martedì e mercoledì con le squadre italiane impegnate in: Virtus Bologna-Anadolu Efes ed Olimpia Milano-Lyon. Pronostici Eurolega giornata 10.

Pronostici Eurolega giornata 10: programma completo

Vediamo il programma completo della 10° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Anadolu Efes

La Virtus Bologna si presenta a questa sfida dopo tre sconfitte consecutive esterne contro Zalgiris Kaunas (86-65), Bayern Monaco (86-70) e Baskonia (87-76) e con un record di 4-5 finora in Eurolega. Le V-nere cercano quindi il pronto riscatto per interrompere la striscia negativa e provare a risalire la classifica che le vede attualmente al quattordicesimo posto con lo stesso bilancio di Fenerbahce Istanbul, Olimpia Milano e Paris Basketball. Carsen Edwards si prenderà sicuramente carico dei palloni pesanti durante la partita assieme al talento azzurro Saliou Niang che nel ko contro il Baskonia ha piazzato addirittura una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi. Bene anche ‘Momo’ Diouf (10 punti) e Karim Jallow a disposizione di coach Dusko Ivanovic.

L’Efes Istanbul vuole invece rialzare la testa dopo la sconfitta casalinga di venerdì sera dopo ben due overtime contro l’Olimpia Milano (93-97), con i turchi che si trovano in sedicesima piazza con un bilancio di tre vittorie a fronte di sei sconfitte. Isaia Cordinier che in estate ha firmato per la squadra di Istanbul dopo aver vinto lo scudetto nell’ultima stagione disputata a Bologna. Attenzione anche a P.J. Dozier che vuole replicare i 34 punti messi a referto contro Milano che però non sono bastati ad evitare il ko. Da tenere sotto stretta osservazione dal perimetro anche l’ex Bayern Monaco Nick Weiler-Bebb, con Ercan Osmani pronto a dare un aiuto sotto canestro.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Quote abbastanza equilibrate con Bet365 che favorisce @1.80 i padroni di casa mentre Efes si gioca @2.05. I turchi hanno vinto 3 delle ultime 4 sfide contro le V-Nere, compreso il doppio confronto dello scorso anno.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Lyon Villeurbane

Mercoledì al Forum tocca all’Olimpia Milano che alle ore 20:30 chiude il turno contro i francesi. La squadra di Ettore Messina arriva da un importante vittoria a Istanbul contro l’Efes come detto, il 97-93 in overtime con l’EA7 Armani guidata offensivamente dai 25 punti di Zach LeDay e dai 24 di Shane Larkin. Un successo, il 2° di fila, che spinge i meneghini in 12° posizione con un record di 4-5 e con Milano che arriva anche dalla vittoria in campionato su Treviso, archiviando la precedente sconfitta nel big match a Brescia, unica sconfitta per l’Olimpia nelle ultime 4 partite tra tutte le competizioni.

Il Lyon Villeurbanne è il fanalino di coda con un record di 2-7 dopo le ultime 3 sconfitte. I francesi finora hanno sempre perso in trasferta, con 5 sconfitte su 5 anche abbastanza nette. Il Lyon ha inoltre perso 4 degli ultimi 5 precedenti contro l’Olimpia, compreso il doppio confronto dello scorso anno (66-75 in casa e 84-92 al Forum).

Questo spinge l’Olimpia ad essere favorita in quota massima per la vittoria @1.14 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca anche sopra @6 volte la posta su Sisal.

