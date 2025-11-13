Torna subito in campo l’Euroleague 2025-2026 che in questa settimana aveva un doppio turno, e tra giovedì e venerdì si gioca l’11° giornata di regular season. Saranno le due italiane a chiudere il programma venerdì sera alle 20:30 con Barcellona-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Olympiakos. Pronostici Eurolega giornata 11.

Pronostici Eurolega giornata 11: programma completo

Vediamo il programma completo della 11° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Barcellona-Virtus Bologna

La Virtus Bologna è ospite in Spagna dopo il successo 99-89 di martedì in casa contro l’Efes, un risultato che ha interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive in Eurolega per le V-Nere che in quel match sono state guidate dal solito Carsen Edwardsa con 21 punti, supportato dai 17 di Alen Smailagic. Al momento i bolognesi sono al 12° posto con un record di 5-5, sono ancora imbattuti in casa (4-0) ma pagano un rendimento ben peggiore in trasferta (1-5).

Il Barcellona è in 8° posizione con un record di 6-4, ed è in ripresa con 3 vittorie nelle ultime 4. Martedì i catalani sono passati in casa del Bayern in un match combattuto punto a punto che alla fine ha premiato il Barca per 75-74, grazie a 13 punti e 4 assist di Thomas Satoransky ma anche i 12 punti di Will Clyburn. Il Barcellona ha però perso stranamente 2 delle ultime 3 sul proprio campo.

I precedenti ci dicono che negli ultimi 6 scontri diretti le due squadre si sono sempre alternate con una vittoria a testa. Lo scorso anno una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa, col 91-87 degli spagnoli a Barcellona e l’86-81 dell’andata delle V-Nere alla Segafredo Arena. Per oggi i padroni di casa sono nettamente favoriti in quota @1.30 su Lottomatica per la vittoria mentre il successo della Virtus sale fino @3.80 su Bet365. Linea Over-Under a 166.5 punti totali, superata in entrambi gli scontri della scorsa stagione di Euroleague.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Olympiakos

Venerdì torna in campo anche l’Olimpia Milano che al Forum ospita una delle grandi favorite per la vittoria finale. I milanesi sono in ripresa al 10° posto con un record di 5-5, e sperano di portare a casa la 4° vittoria consecutiva, dopo l’80-72 interno contro il fanalino di coda Lyon di mercoledì, sempre al Forum dove l’Olimpia aveva iniziato la stagione europea con 2 sconfitte, ma ha vinto le ultime 2, e contro i francesi è esploso un Armoni Brooks da 23 punti, 6 assist e anche 4 rimbalzi con 8/14 dal campo.

Olympiakos al 3° posto con un record di 7-3; i greci come l’Olimpia arrivano da 3 vittorie consecutive e sono 3-1 anche in trasferta. L’Olympiakos nell’ultimo turno ha demolito 95-78 lo Zalgiris in casa, con un Tyler Dorsey incontenibile da 30 punti, ma gli hanno dato manforte anche Nikola Milutinov (16 punti, 8 rimbalzi e 4 assist) e anche Aleksandar Vezenkov (14-8-2).

L’Olympiakos ha sempre avuto la meglio su Milano negli ultimi 4 confronti. Lo scorso anno i greci sono passati 89-68 in casa e anche 84-83 in volata al Forum. Per questo scontro la vittoria dell’EA7 Armani si gioca @2.54 su BWin mentre i greci sono favoriti in quota massima @1.60 su Sisal, e con linea Over-Under a 161.5 punti totali.

Quote Antepost: continua il testa a testa greco

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026 dove continua già dal pre-stagione il testa a testa in salsa greca tra Panathinaikos @4 ed Olympiakos @4.50, con in seconda fascia un trio di squadre @10: Hapoel Tel Aviv, Monaco e Real Madrid. Indietro le italiane, con l’Olimpia Milano @34 e la Virtus Bologna @67 volte la posta. Nella corsa al MVP della regular season domina Sasha Vezenkov @2.25 su Kendrick Nunn @5.50 e su Mike James @7.00 mentre con Elijah Bryant si sale in doppia cifra @11 volte la posta.