Dal 19 al 21 novembre si torna in campo con la pallacanestro europea e la 12° giornata di regular season per l’Euroleague 2025-2026, con le due squadre italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna, che giocano entrambe in casa, e curiosamente entrambe contro le squadre di Tel Aviv. Pronostici Eurolega giornata 12.

Pronostici Eurolega giornata 12: programma completo

Vediamo il programma completo della 12° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv

Giovedì 20 novembre, alle ore 20:30 dal Forum, tocca all’Olimpia Milano scendere in campo per tantare la 5° vittoria consecutiva, allungando un rendimento che ha permesso ai milanesi di risalire al 7° posto, in zona play-in con un record di 6-5, e molto vicini al playoffs diretto. L’Olimpia arriva però dalla sconfitta interna di campionato contro Trapani e l’avversario di oggi è scomodo.

L’Hapoel Tel Aviv è infatti la prima concorrente al binomio greco delle favorite per la vittoria finale, Olympiakos e Panathinaikos, e lo è diventata prendendosi il primo posto con un record di 8-3, in co-abitazione con la Stella Rossa, anche se gli israeliani arrivano dalla sconfitta in Turchia contro il Fenerbache. L’Hapoel ha il miglior attacco di Eurolega, con 1000 punti precisi in 11 partite, mentre Milano ne ha segnati 890, ma si distingue maggiormente in difesa.

Le quote sono comunque per gli ospiti, con gli israeliani offerti sotto @1.60 per la vittoria, mentre l’Olimpia sale @2.45, con una linea di spread a +3.5 mentre la linea Over-Under si gioca a 169.5 punti totali, e con l’Hapoel noi consigliamo OVER.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

Venerdì passiamo alla Segafredo Arena, ore 20:30, quando la Virtus Bologna ospiterà l’altra squadra israeliana, il Maccabi Tel Aviv, e non manca la tensione, tanto che il sindaco aveva chiesto l’annullamento del match per possibili disordini. Tornando al campo, le V-Nere devono migliorare il record di 5-6 che al momento le tiene solo al 14° posto, colpa di 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate, dopo un avvio positivo con diversi colpi sorprendenti per i bolognesi che si sono andati a disperdere settimana dopo settimana in Europa, mentre in Serie A è arrivata un altra vittoria della Virtus, 101-79 a Treviso.

Il Maccabi Tel Aviv è messo anche peggio con un record di 3-8, ma ha interrotto una lunga striscia perdente nell’ultimo turno di Euroleague, grazie al 89-83 interno sul Baskonia, e nel weekend in campionato ha sfidato proprio l’Hapoel che giocherà contro l’Olimpia il giorno prima, perdendo 80-85.

Negli ultimi 7 precedenti le squadre hanno alternato una vittoria a testa, e l’ha sempre spuntata la squadra di casa, con la Virtus che lo scorso anno vinse 84-77 a Bologna contro il Maccabi che anche per questa sfida è nettamente sfavorito con quota @2.65 per la vittoria, mentre le V-Nere si giocano @1.50, con linea Over-Under a 173.5 punti totali.

Quote Antepost: testa a testa greco

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. E’ sempre un testa a testa in salsa greca tra le favorite Panathinaikos @3 ed Olympiakos @4, ma l’Hapoel Tel Aviv @9 (come il Fenerbache e il Monaco) sta tentando di cucire. Pià staccato il Real Madrid @12, per non parlare delle italiane, con l’Olimpia Milano @33 e la Virtus Bologna @66 volte la posta.

