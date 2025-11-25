In arrivo un turno anticipato di Euroleague 2025-2026 con le sfide tra martedì e mercoledì, valide per la 13° giornata di regular season con Fenerbache-Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano (dopo l’addio a sorpresa di Ettore Messina) anticipate per lasciare spazio alle qualificazioni delle nazionali di pallacanestro per i prossimi europei di basket. Pronostici Eurolega giornata 13.

Pronostici Eurolega giornata 13: programma completo

Vediamo il programma completo della 13° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Fenerbache-Virtus Bologna

Martedì sono in campo Fenerbahce-Virtus Bologna, match valido per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 dall’ll’Ulker Sports and Event Hall di Istanbul. La Virtus Bologna arriva dal successo in campionato contro Cantù e ha vinto anche l’ultima di Eurolega in casa (99-89 contro il Maccabi) dove squadra di coach Ivanovic è ancora imbattuta, anche se il rendimento esterno è ben diverso per le V-Nere (quattro il computo delle sconfitte consecutive fuori casa) che saranno impegnate in questa trasferta impegnativa in Turchia. Le V-Nere dovranno affidarsi a Carsen Edwards e Matt Morgan, di lunga i migliori realizzatori, in assenza di Alen Smailagic. Da verificare le condizioni di Alessandro Pajola, acciaccato dopo il match di campionato.

Ora ci sono i campioni in carica del Fenerbache che non hanno iniziato benissimo la stagione europea, ma sono reduci da quattro vittorie consecutive in Eurolega, salendo a 7-5 di record (rispetto al 6-6 di Bologna) e sembrano aver trovato il giusto ritmo per risalire la china della classifica. I gialloblù però sono già stati battuti due volte in casa (contro Dubai e Stella Rossa) e la Virtus ha tutte le carte in regola per giocare una partita brillante. Tra i turchi, attenzione soprattutto a Baldwin, Horton-Tucker, Biberovic e l’italiano Nicolò Melli che ha segnato 11 punti nel successo di pochi giorni fa a Belgrado contro il Partizan di coach Zeljko Obradovic.

Palla a due alle 18:45 ora italiana. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming affidata a SkyGO e Now TV. Le quote sono per i padroni di casa offerti appena @1.28 per la vittoria mentre le V-Nere si giocano @3.80, con uno spread a proprio favore di +8.5 punti. Il Fenerbache ha sempre battuto la Virtus negli ultimi 3 precedenti, compreso il doppio confronto dello scorso anno ((95-81 in casa e 86-82 a Bologna).

Analisi e scommesse Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

Altra sfida israeliana per l’Olimpia Milano che lo scorso turno di Eurolega ha perso contro l’Hapoel in casa, e questa volta sarà in trasferta contro il Maccabi Tel Aviv (si gioca sul campo neutro dell’Aleksandar Nikolic Hall), un ko che ha interrotto una striscia di 4 vittorie di fila per i meneghini che sono al 11° posto con un record di 6-6 e che sono 3° ko di fila se consideriamo anche le ultime 2 sconfitte in LBA, compreso l’82-86 del weekend a Trieste. La notizia più importante a Milano è però scoppiata come una bomba inattesa nella giornata di ieri, le dimissioni dell’allenatore Ettore Messina. A succedergli sarà Peppe Poeta, già designato come successore dalla prossima stagione attualmente suo vice. Poeta, che era arrivato dopo l’ottima stagione a Brescia, aveva guidato in alcune occasioni la squadra quest’anno. In queste occasioni è arrivata quella spinta che, soprattutto nelle ultime settimane, con Messina in panchina pareva non esserci più. Tanti, piccoli segnali che forse aiutano a comprendere il motivo di questa scelta. Messina lascia la panchina dell’Olimpia dopo aver vinto tre scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe, riportando il club alle Final Four di Eurolega nel 2021 dopo 29 anni. In quest’annata il record in Eurolega è di 6-6 (10° posto con Real Madrid e Vitus Bologna) e in campionato è di 5-4 (6° posto con Cremona e Trieste).

Tornando al campo, il Maccabi Tel Aviv arriva dalla sconfitta a Bologna contro la Virtus, ma si è ripreso in campionato con un netto 102-75 sull’Hapoel Holon. In Eurolega gli israeliani occupano il terzultimo posto con un recor di 3-9 e 1 sola vittoria nelle ultime 5. L’Olimpia ha vinto entrambe le sfide contro il Maccabi lo scorso anno, con la squadra di Tel Aviv che aveva sempre battuto i milanesi nelle precedenti 4 sfide. In questo scontro i bookmakers sfavoriscono gli ospiti vincenti @2.05 contro @1.80 del Maccabi.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Comandano sempre le greche con Panathinaikos @3.75 di poco avanti sullìOlympiakos @4.75, poi si sale con Hapoel Tel Aviv @9 mentre il bis del Fenerbache si gioca @10 volte la posta. Indietro le italiane con Olimpia Milano @34 e Virtus Bologna @51.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.