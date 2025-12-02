Questa settimana torna la competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente, l’Euroleague 2025-2026, giunta alla 14° giornata di regular season, Italiane in campo entrambe venerdì 5 dicembre. Pronostici Eurolega giornata 14.

Pronostici Eurolega giornata 14: programma completo

Vediamo il programma completo della 14° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Baskonia-Olimpia Milano

Venerdì 5 dicembre alle ore 20:30 si gioca Baskonia-Olimpia Milano. Dopo l’addio ad Ettore Messina, i meneghini hanno vinto 102-88 in trasferta contro il Maccabi, vendicando la sconfitta di Trieste in campionato. Si è trattata della 4° vittoria nelle ultime 5 per l’EA7 Milano che sale al 11° posto con un record di 7-6.

Il Baskonia è solo 17° e al contrario di Milano ha perso 3 delle ultime 4 partite in Europa, compreso lo scorso turno che ha visto gli spagnoli cedere 67-82 a Kaunas contro lo Zalgiris.

4 vittorie dell’Olimpia e 3 del Baskonia negli ultimi 7 precedenti in cui ha sempre vinto la squadra di casa ma questa volta i bookmakers favoriscono gli ospiti, anche se di poco visto che l’Olimpia vincente si gioca @1.87 rispetto al Baskonia @1.95. Linea Over-Under a 171.5 punti totali.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Dubai

Sempre venerdì 5 dicembre alle 20:30 si gioca anche alla Segafredo Arena dove sono in campo Virtus Bologna-Dubai per questo turno di Euroleague. La Virtus Bologna è 12° in Eurolega con un record di 6-7 dopo aver alternato una sconfitta ad una vittoria nelle ultime 5 partite dopo la sconfitta in Turchia col Fenerbache, dove le V-Nere si sono battute fino all’ultimo, perdendo 64-66. Bologna in casa sarebbe la miglior squadra di Eurolega, unica imbattuta con 5-0, il problema è in trasferta dove sarebbe terzultima (1-7).

Dubai è al 13° posto, alla pari con la Virtus con un record di 6-7, in forte ripresa nell’ultimo mese grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 partite, compreso il 90-89 sul Paris dello scorso turno. Anche Dubai va bene in casa (5-1), ma è solo 1-6 in trasferta dopo le ultime 4 sconfitte consecutive fuori casa.

Primo scontro tra queste due formazioni, e il fattore campo spinge la Virtus @1.65 per un altro successo interno mentre la vittoria di Dubai sale @2.30. Linea Over-Under a 167.5 punti totali.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Il Panathinaikos @3.50 tenta la fuga sull’Olympiakos @5 poi c’è uno stacco netto con tre squadre offerte @10 volte la posta: Fenerbache, Hapoel Tel Aviv e Monaco. Indietro le italiane con Milano @34 e Bologna @51.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.