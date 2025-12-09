Pronostici Basket Eurolega: 15° giornata con Olimpia Milano-Panathinaikos e Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

Pronostici Eurolega giornata 15
Pronostici Eurolega
Avatar
di
9 Dicembre 2025

Siamo già alla 15° giornata della regular season di Euroleague 2025-2026, la più importante competizione della pallacanestro europea, con le italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna in campo l’11 e il 12 dicembre contro due delle pretendenti al titolo, rispettivamente Panathinaikos ed Hapoel Tel Aviv. Pronostici Eurolega giornata 15.

Pronostici Eurolega giornata 15: programma completo

Vediamo il programma completo della 15° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2025-12-09 alle 13.23.58.png

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Panathinaikos

La prima squadra italiana a scendere in campo è l’Olimpia Milano che giovedì sera, ore 20:30, ospiterà il Panathinaikos che come vedremo tra poco, è sempre la favorita per la vittoria finale della competizione, ed è favorita anche per la trasferta al Forum @1.53 di quota massima per la vittoria esterna dei greci contro l’EA7 Armani che sale fino @2.60.

Al momento l’Olimpia Milano è al 11° posto, appena fuori dalla top-10 dei playoffs dopo aver perso 2 delle ultime 3 giornate di Eurolega. La squadra di Poeta ha un record di 7-7 con un 3-3 interno. Nel fine settimana Milano ha portato a casa un importante vittoria nel campionato di pallacanestro italiana di LBA per 94-90 nel big match combattuto contro Trento.

Il Panathinaikos è sceso al 5° posto con un record di 9-5, e dopo 4 vittorie nell’ultimo turno è arrivato il ko interno inatteso contro il Valencia. I greci hanno vinto le ultime 2 trasferte in Eurolega, e sono reduci dal largo 110-66 nel weekend nel campionato greco. Il Pana ha perso l’ultima partita giocata al Forum lo scorso gennaio per 75-87 contro l’Olimpia, con Milano che ha interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive negli scontri diretti con i greci.

Pronostici Eurolega giornata 12

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

Venerdì 12 dicembre scende in campo la Virtus Bologna che alle 20:30 chiude il turno di Eurolega alla Segafredo Arena, ed ospita l’Hapoel Tel Aviv, sperando di non rivedere i problemi e le contestazioni fuori dallo stadio come è stato qualche settimana fa nella vittoria interna sul Maccabi.

Le V-Nere hanno poi perso in Turchia un match combattuto 64-66 contro il Fenerbache, ma lo scorso turno sono rientrati in casa vincendo 79-78 contro Dubai, e mantenendo a fatica l’imbattibilità interna. Il fattore campo è infatti importante per la Virtus che pè l’unica squadra ancora imbattuta in casa in Eurolega con un record di 6-0 con un margine medio di +8.0 punti nelle partite interne, anche se oggi gli ospiti sono favoriti @1.71 per la vittoria rispetto al @2.20 dei felsinei. La Virtus ha vinto anche nel posticipo di lunedì di LBA, 92-77 contro Tortona, sempre nel fortino di casa.

Alla Segafredo Arena arriva infatti un Hapoel Tel Aviv che è al comando della classifica di Eurolega con un record di 10-4 ed è anche tra le favorite dalle quote antepost per la vittoria finale. Gli israeliani arrivano dal 87-80 interno contro il Lyon e se la Virtus ha il miglior rendimento interno, l’Hapoel è la migliore in trasferta con un record di 5-2.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Continua a dominare il duo greco con Panathinaikos @3.75 ed Olympiakos @5 che staccano il Fenerbache @10 e il Monaco @10 che hanno agganciato l’Hapoel Tel Aviv @10.

Subito dietro arrivano le corazzate spagnole di Real Madrid @11 e Barcellona @17. Ancora indietro le italiane con Milano stabile @34, ma quasi agganciata dalla Virtus Bologna @41 volte la posta.

Screenshot 2025-12-09 alle 13.26.42.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
30 Settembre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 14° giornata con Baskonia-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Dubai il 5-12-2025
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 14° giornata con Baskonia-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Dubai il 5-12-2025
2 Dicembre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 13° giornata con Fenerbache-Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 13° giornata con Fenerbache-Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano
25 Novembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.