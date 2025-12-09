Siamo già alla 15° giornata della regular season di Euroleague 2025-2026, la più importante competizione della pallacanestro europea, con le italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna in campo l’11 e il 12 dicembre contro due delle pretendenti al titolo, rispettivamente Panathinaikos ed Hapoel Tel Aviv. Pronostici Eurolega giornata 15.

Pronostici Eurolega giornata 15: programma completo

Vediamo il programma completo della 15° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Panathinaikos

La prima squadra italiana a scendere in campo è l’Olimpia Milano che giovedì sera, ore 20:30, ospiterà il Panathinaikos che come vedremo tra poco, è sempre la favorita per la vittoria finale della competizione, ed è favorita anche per la trasferta al Forum @1.53 di quota massima per la vittoria esterna dei greci contro l’EA7 Armani che sale fino @2.60.

Al momento l’Olimpia Milano è al 11° posto, appena fuori dalla top-10 dei playoffs dopo aver perso 2 delle ultime 3 giornate di Eurolega. La squadra di Poeta ha un record di 7-7 con un 3-3 interno. Nel fine settimana Milano ha portato a casa un importante vittoria nel campionato di pallacanestro italiana di LBA per 94-90 nel big match combattuto contro Trento.

Il Panathinaikos è sceso al 5° posto con un record di 9-5, e dopo 4 vittorie nell’ultimo turno è arrivato il ko interno inatteso contro il Valencia. I greci hanno vinto le ultime 2 trasferte in Eurolega, e sono reduci dal largo 110-66 nel weekend nel campionato greco. Il Pana ha perso l’ultima partita giocata al Forum lo scorso gennaio per 75-87 contro l’Olimpia, con Milano che ha interrotto una striscia di 3 sconfitte consecutive negli scontri diretti con i greci.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv

Venerdì 12 dicembre scende in campo la Virtus Bologna che alle 20:30 chiude il turno di Eurolega alla Segafredo Arena, ed ospita l’Hapoel Tel Aviv, sperando di non rivedere i problemi e le contestazioni fuori dallo stadio come è stato qualche settimana fa nella vittoria interna sul Maccabi.

Le V-Nere hanno poi perso in Turchia un match combattuto 64-66 contro il Fenerbache, ma lo scorso turno sono rientrati in casa vincendo 79-78 contro Dubai, e mantenendo a fatica l’imbattibilità interna. Il fattore campo è infatti importante per la Virtus che pè l’unica squadra ancora imbattuta in casa in Eurolega con un record di 6-0 con un margine medio di +8.0 punti nelle partite interne, anche se oggi gli ospiti sono favoriti @1.71 per la vittoria rispetto al @2.20 dei felsinei. La Virtus ha vinto anche nel posticipo di lunedì di LBA, 92-77 contro Tortona, sempre nel fortino di casa.

Alla Segafredo Arena arriva infatti un Hapoel Tel Aviv che è al comando della classifica di Eurolega con un record di 10-4 ed è anche tra le favorite dalle quote antepost per la vittoria finale. Gli israeliani arrivano dal 87-80 interno contro il Lyon e se la Virtus ha il miglior rendimento interno, l’Hapoel è la migliore in trasferta con un record di 5-2.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Continua a dominare il duo greco con Panathinaikos @3.75 ed Olympiakos @5 che staccano il Fenerbache @10 e il Monaco @10 che hanno agganciato l’Hapoel Tel Aviv @10.

Subito dietro arrivano le corazzate spagnole di Real Madrid @11 e Barcellona @17. Ancora indietro le italiane con Milano stabile @34, ma quasi agganciata dalla Virtus Bologna @41 volte la posta.

