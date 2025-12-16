In arrivo un doppio turno di Eurolega 2025-2026, iniziamo dalla 16° giornata in campo tra martedì 16 e mercoledì’ 17 dicembre. Si inizia col big match Olimpia Milano-Real Madrid mentre il giorno dopo toccherà a Partizan-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 16.

Pronostici Eurolega giornata 16: programma completo

Vediamo il programma completo della 16° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Real Madrid

Il big match della 16° giornata di Eurolega si gioca martedì al Forum con Olimpia Milano-Real Madrid. Milano arriva a questa sfida da undicesima forza del torneo, con 8 vittorie all’attivo e i meneghini sono galvanizzati anche dalla recente vittoria del weekend del campionato di LBA, col successo nel derby d’Italia proprio contro la Virtus.

Nonostante una stagione fin qui segnata dall’emergenza infortuni, la squadra di Milano prova a restare competitiva: Nico Mannion tornerà solo a fine dicembre, Lorenzo Brown resta un’incognita, mentre Stefano Tonut e Diego Flaccadori si rivedranno nel 2026. A queste assenze si aggiunge lo stop di Leandro Bolmaro, fermato da uno stiramento. Di fronte ci sarà però un Real Madrid in grande fiducia, nono in classifica con 9 vittorie e reduce da quattro successi consecutivi, deciso a proseguire la propria striscia positiva.

Palla a due che verrà alzata all’Allianz Cloud di Milano questa sera alle 20.30, per un match di altissimo livello del basket europeo. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. L’Olimpia tornerà in campo giovedì per la 17° giornata, sempre in casa, in un altro big match visto che ospiterà i turchi del Fenerbache.

Analisi e scommesse Partizan-Virtus Bologna

Mercoledì sono in campo Partizan-Virtus Bologna alle ore 20:30 dalla Beogradska arena di Belgrado dove i padroni di casa aprono favoriti in quota @1.40 su Goldbet per la vittoria contro le V-Nere offerte3 @2.75. Come detto la Virtus è reduce dalla sconfitta in campionato contro l’Olimpia, e al momento in Euroleague è al 13° posto con un record di 7-8, dopo aver perso l’ultima in casa contro l’Hapoel, e proprio in casa la Virtus sta facendo la differenza (6-1) rispetto al rendimento esterno, quasi inversamente proporzionale (1-7).

Il Partizan vincendo aggancerebbe proprio le V-Nere visto che al momento la squadra di Belgrado è 14° con un record di 6-9, arriva da 2 vittorie e ha vinto 3 delle ultime 4 in casa. Il Partizan ha vinto anche l’ultimo scontro con la Virtus, proprio a Bologna, ma prima le V-Nere avevano sempre vinto in 3 precedenti. Venerdì la Virtus tornerà in campo per chiudere il 17° turno alle ore 20:45 sempre a Belgrado, questa volta contro la Stella Rossa.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Solito suo greco in testa, ma l’Olympiakos @4.50 si avvicina molto al Panathinaikos @4.20 mentre rimangono più staccate Fenerbache @8 ed Hapoel Tel Aviv @9. Le italiane sono indietro con Milano @29 e Bologna @51 volte la posta.

