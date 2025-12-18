Pronostici Basket Eurolega: 17° giornata con Olimpia Milano-Fenerbache e Stella Rossa-Virtus Bologna

Pronostici Eurolega giornata 17
Pronostici Eurolega
18 Dicembre 2025

Doppio turno di Euroleague questa settimana, con entrambe le italiane che arrivano da grandi colpi vincenti da sfavorite. L’Olimpia Milano ha battuto il Real e ora sfida il Fenerbache mentre la Virtus Bologna è nuovamente impegnata a Belgrado contro la Stella Rossa, dopo aver battuto il Partizan. Pronostici Eurolega giornata 17.

Pronostici Eurolega giornata 17: programma completo:

Vediamo il programma completo della 17° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Fenerbache

Dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano è pronta ad affrontare una nuova sfida nell’Eurolega 2025-2026 sempre al Forum dove arriva un altra corazzata tra le pretendenti al titolo, il Fenerbache. 

I turchi, campioni in carica, hanno infatti trovato il giusto ritmo in Europa, collezionando sei vittorie nelle ultime sette partite. Dall’altra parte però Milano viene da due vittorie consecutive e cerca ora di entrare nella zona playoffs diretta.

I biancorossi si affideranno nuovamente a Guduric e LeDay, grandi protagonisti martedì contro il Real, mentre il Fenerbahce può contare su un roaster pieno di talenti del calibro di Horton-Tucker e Baldwin. Da non dimenticare neanche Nicolò Melli che torna da avversario nella capitale meneghina. 

Palla a due giovedì alle ore 20:30 con diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su Sky Go, NOW Tv. Il momento è positivo e anche il fattore campo spingono l’Olimpia favorita in quota @1.77 sul Fenerbache @2.05. 

Pronostici Eurolega giornata 10

Analisi e scommesse Stella Rossa-Virtus Bologna

Anche la Virtus Bologna ha messo a segno un colpo a sorpresa mercoledì, vincendo a Belgrado contro il Partizan grazie al solito Edwards e anche ad un ottima difesa. Ora le V-Nere, risalite al 12° posto con un record di 8-8, sono chiamati ad un altra impresa, sempre a Belgrado, contro la Stella Rossa, squadra importante ma che sta precipitando al 7° posto con un record di 9-7 dopo aver perso le ultime 3 partite e 4 delle 5 uscite più recenti in Europa.

I precedenti più recenti dicono Stella Rossa, che ha sempre battuto la Virtus negli ultimi 3 scontri diretti, ed è nettamente favorita in quota @1.32 per un altro successo, mentre la vittoria esterna delle V-Nere sale fino @3.10 volte la posta.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Ovviamente pochi cambiamenti rispetto all’ultimo aggiornamento dell’altro giorno, ma possiamo segnalare che il Panathinaikos favorito @4.20 torna a prendere un pò di vantaggio sull’Olympiakos @5.

Screenshot 2025-12-18 alle 09.48.00.png

Tutti i Pronostici e le Quote

