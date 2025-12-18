Doppio turno di Euroleague questa settimana, con entrambe le italiane che arrivano da grandi colpi vincenti da sfavorite. L’Olimpia Milano ha battuto il Real e ora sfida il Fenerbache mentre la Virtus Bologna è nuovamente impegnata a Belgrado contro la Stella Rossa, dopo aver battuto il Partizan. Pronostici Eurolega giornata 17.

Pronostici Eurolega giornata 17: programma completo:

Vediamo il programma completo della 17° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Fenerbache

Dopo la grande vittoria contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano è pronta ad affrontare una nuova sfida nell’Eurolega 2025-2026 sempre al Forum dove arriva un altra corazzata tra le pretendenti al titolo, il Fenerbache.

I turchi, campioni in carica, hanno infatti trovato il giusto ritmo in Europa, collezionando sei vittorie nelle ultime sette partite. Dall’altra parte però Milano viene da due vittorie consecutive e cerca ora di entrare nella zona playoffs diretta.

I biancorossi si affideranno nuovamente a Guduric e LeDay, grandi protagonisti martedì contro il Real, mentre il Fenerbahce può contare su un roaster pieno di talenti del calibro di Horton-Tucker e Baldwin. Da non dimenticare neanche Nicolò Melli che torna da avversario nella capitale meneghina.

Palla a due giovedì alle ore 20:30 con diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su Sky Go, NOW Tv. Il momento è positivo e anche il fattore campo spingono l’Olimpia favorita in quota @1.77 sul Fenerbache @2.05.

Analisi e scommesse Stella Rossa-Virtus Bologna

Anche la Virtus Bologna ha messo a segno un colpo a sorpresa mercoledì, vincendo a Belgrado contro il Partizan grazie al solito Edwards e anche ad un ottima difesa. Ora le V-Nere, risalite al 12° posto con un record di 8-8, sono chiamati ad un altra impresa, sempre a Belgrado, contro la Stella Rossa, squadra importante ma che sta precipitando al 7° posto con un record di 9-7 dopo aver perso le ultime 3 partite e 4 delle 5 uscite più recenti in Europa.

I precedenti più recenti dicono Stella Rossa, che ha sempre battuto la Virtus negli ultimi 3 scontri diretti, ed è nettamente favorita in quota @1.32 per un altro successo, mentre la vittoria esterna delle V-Nere sale fino @3.10 volte la posta.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Ovviamente pochi cambiamenti rispetto all’ultimo aggiornamento dell’altro giorno, ma possiamo segnalare che il Panathinaikos favorito @4.20 torna a prendere un pò di vantaggio sull’Olympiakos @5.

