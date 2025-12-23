Un lungo turno di Euroleague per la 18° giornata di regular season ci accompagnerà in questo periodo natalizio, al via subito martedì 23 dicembre con l’Olimpia Milano che sfida Dubai nel primo match in programma, mentre a chiudere ci sarà il big match della Virtus Bologna che a Santo Stefano ospita l’Olympiakos. Pronostici Eurolega giornata 18.

Pronostici Eurolega giornata 18: programma completo

Vediamo il programma completo della 18° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Dubai-Olimpia Milano

La 18° giornata di Euroleague sarà aperta proprio il 23 dicembre dall’Olimpia Milano impegnata alle 17:00 ora italiana alla Coca-Cola Arena contro Dubai. I meneghini hanno interrotto la striscia positiva di due successi con il ko casalingo di giovedì scorso contro il Fenerbahce Istanbul campione in carica (72-87) dell’ex Nicolò Melli soffrendo soprattutto la fisicità sotto canestro.

Olimpia Milano che rimane comunque in ottima posizione di classifica trovandosi attualmente decima con 9-8 di record. Coach ‘Peppe’ Poeta punterà ancora su Armoni Brooks ultimo ad arrendersi contro il Fenerbahce (18 punti), con il giovane allenatore che ha ritrovato anche i punti pesanti di Marko Guduric (22 punti nell’affermazione casalinga contro il Real Madrid) e spera di ritrovare alcuni giocatori rimasti fermi ai box nelle ultime settimane.

Dubai Basketball sta cercando invece di risalire posizioni in graduatoria, con la squadra degli Emirati Arabi Uniti. che si trova in tredicesima piazza con 8-9 di score al pari della Virtus Bologna ad una sola vittoria di distanza dall’Olimpia. Nell’ultimo incontro disputato in Eurolega Dubai ha espugnato Istanbul battendo l’Efes per 76-80 trascinata dai 20 punti dell’ex Reyer Venezia Mfiondu Kabengele, con 17 punti di McKinley Wright e 14 di Filip Petrusev. Sfida particolare per l’italiano Awudu Abass, che tra il 2016 e il 2018 ha difeso proprio i colori di Milano con cui ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il match sarà in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in streaming su Sky Go e NOW. Le quote favoriscono i padroni di casa @1.77 su Bet365 mentre la vittoria esterna di Milano sale @2.05 su Goldbet. La linea Over-Under viaggia intorno ai 171.5 punti totali.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Olympiakos

La Virtus Bologna dovrà aspettare fino a dopo Natale, a Santo Stefano, per tornare in campo in una sfida da far tremare i polsi contro l’Olympiakos, corazzata greca tra le favorite per la vittoria finale di Euroleague, anche se attualmente occupa appena la 10° e ultima posizione valida per i play-in con un record di 9-7, anche se dopo 3 pesanti sconfitte i greci sono tornati al successo lo scorso turno, nel 107-84 interno contro il Lyon. L’Olympiakos ha sempre perso nelle ultime 3 trasferte e fuori casa ha una record negativo di 3-4 al momento.

La partita chiuderà il turno il 26 dicembre alle ore 20:30 dalla Segafredo Arena, il fortino delle V-Nere che qui potranno sfruttare il fattore campo visto che prima della sconfitta punto a punto contro l’Hapoel, aveva sempre vinto le prime 6 partite qui. La Virtus è attualmente al 12° posto con un record di 8-9 dopo aver quasi fatto il doppio colpaccio a Belgrado, prima vincendo col Partizan, e poi arrendendosi solo di un punto un paio di giorni dopo contro la Stella Rossa.

Con una vittoria le V-Nere aggancerebbero proprio l’Olympiakos che però non sono mai riusciti a battere negli ultimi 4 scontri diretti, compreso il più recente 70-92 in casa lo scorso febbraio. Anche oggi la Virtus è nettamente sfavorita @2.45, ma attenzione alle V-Nere in casa e ai greci da trasferta, con l’Olympiakos che potrebbe faticare più del previsto, e certamente più della quota che vede i greci sotto a @1.60 di quota, davvero troppo bassa.

Forse non arriverà la vittoria secca (ma perchè no?!), in ogni caso valutare VIRTUS BOLOGNA +3.5 @1.90 per una partita che le V-Nere possono contendere ai greci e combattere punto a punto, come hanno fatto con la Stella Rossa in trasferta, e non dimentichiamo che la squadra emiliana è rinvigorita anche dalla vittoria nel posticipo di lunedì scorso, il big match di Serie A contro Brescia che ha permesso alle V-Nere di riprendersi il primo posto in campionato.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Non cambia il vertice occupato come sempre dal duo greco, con l’Hapoel che si conferma terza forza secondo i bookmakers che lasciano molto indietro le italiane, con Olimpia Milano @26 e Virtus Bologna @51 volte la posta.

