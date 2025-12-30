Pronostici Basket Eurolega: 19° giornata dal 30 dicembre. Il 2 gennaio il derby azzurro Virtus Bologna-Olimpia Milano

Pronostici Eurolega giornata 19
Pronostici Eurolega
30 Dicembre 2025

In arrivo una 19° giornata della regular season di Eurolega 2025-2026 che inizierà dal 30 dicembre, per poi riprendere venerdì 2 gennaio quando ci sarà il derby azzurro più sentito tra Virtus Bologna-Olimpia Milano. Pronostici Eurolega giornata 19.

Pronostici Eurolega giornata 19: programma completo

Vediamo il programma completo della 19° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2025-12-30 alle 12.15.31.png

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Olimpia Milano

E’ la giornata del derby azzurro di Euroleague tra le due grandi del basket italiano, Virtus Bologna-Olimpia Milano. Iniziamo col dire che entrambe hanno giocato lunedì nei posticipi di campionato, ed entrambe hanno vinto, ma in LBA vanno decisamente meglio i bolognesi mentre in Europa i milanesi sono di poco avanti, ma in caso di sconfitta si vedrebbero raggiunti proprio dalla Virtus.

Le V-Nere avranno il fattore campo dalla loro e, specialmente in Europa, la Segafredo Arena è stata un fortino in cui sono caduti in tanti, visto che la Virtus Bologna in casa mantiene un record di 6-2, nonostante abbia perso le ultime 2, compresa la battaglia punto a punto contro la corazzata Olympiakos. In generale si è trattato del 3° ko nelle ultime 4 giornate per la Virtus che ha ora un record di 9-9. La brutta notizia per le V-Nere è l’infortunio della stella principale, Edwards.

L’Olimpia Milano è poco avanti con un record di 9-9, ai margini della zona play-in, e anche i meneghini arrivano da 2 sconfitte in Europa: 72-87 in casa contro il Fenerbahce e il 92-99 a Dubai nello scorso turno per la squadra di coach Peppe Poeta.

Le squadre si sono affrontate di recente in campionato, il 14 dicembre al Forum, con i padroni di casa dell’Olimpia che in quell’occasione vinsero 74-63 il derby d’Italia contro la Virtus che aveva perso anche lo scorso settembre in casa, all’overtime, nelle semifinali di Supercoppa. Le V-Nere rimangono comunque avanti 6-4 negli ultimi scontri diretti con le Scarpette Rosse e il fattore campo spinge le V-Nere favorite @1.77, ma ci saranno da valutare le condizioni di Edwards, mentre la vittoria dell’Olimpia vale un raddoppio pieno @2 su Bet365.

Pronostici Eurolega giornata 19

Pronostici Eurolega giornata 19

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Continua il comando del duo greco, anche se il Panathinaikos @3.75 stacca l’Olympiakos @5 poi si sale @8 con l’Hapoel. Sempre indietro le italiane, con l’Olimpia Milano @34 e la Virtus Bologna @51 volte la posta.

Screenshot 2025-12-30 alle 12.45.11.png

