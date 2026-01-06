Pronostici Basket Eurolega: 20° giornata con Panathinaikos-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Zalgiris all’Epifania

6 Gennaio 2026

Doppio turno di Euroleague 2025-2026 questa settimana, si inizia al martedì dell’Epifania con la 20° giornata di regular season e sono in campo anche le italiane impegnate in: Panathinaikos-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas. Pronostici Eurolega giornata 20.

Pronostici Eurolega giornata 20: programma completo

Vediamo il programma completo della 20° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2026-01-06 alle 12.58.16.png

Analisi e scommesse Panathinaikos-Olimpia Milano 

Al Telekom Center di Atene va in scena una sfida di grande prestigio, e molto importante anche per la corsa alla post-season europea. Il Panathinaikos arriva a questo confronto da quinta forza del torneo, con 12 successi già conquistati e una posizione solida in zona playoff. I greci fanno leva su un rendimento interno tradizionalmente molto elevato. Qui i giocatori di riferimento sono lo statunitense Kendrick Nunn e il turco Cedi Osman, con l’ex Reggio Emilia (ed ex NBA) Kenneth Faried e il veterano Kostas Sloukas a dare man forte.

Situazione più delicata in casa Olimpia Milano, dodicesima in classifica con 9 vittorie e reduce da tre sconfitte consecutive. La squadra di Peppe Poeta arriva ad Atene dopo aver subito quasi 100 punti in entrambe le ultime due partite giocate, un dato che evidenzia le difficoltà difensive del momento. L’EA7 Emporio Armani si affiderà ancora alla fisicità di Josh Nebo e di Devin Booker, con Zach LeDay e Marko Guduric.

Palla a due che verrà alzata al Telekom Center oggi, alle ore 20.15, per una sfida di grande richiamo del basket europeo. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno, con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. L’Olimpia ha battuto il Pana negli ultimi 2 incroci ma per questa trasferta servirà l’impresa e lo vediamo anche dalle quote @4.50 per la vittoria dei meneghini contro @1.20 dei greci.

Pronostici Eurolega giornata 12

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas

La Virtus Bologna è attualmente all’11° posto con un record di 9-10, le V nere ritroveranno Carsen Edwards e Alen Smailagic dopo gli infortuni che non gli hanno permesso di giocare il derby d’Italia in Europa contro l’Olimpia, comunque vinta dagli emiliani grazie ad una splendida rimonta dal -15 (97-85) nonostante le rotazioni limitate complici diverse assenze soprattutto nel reparto lunghi.

Lo Zalgiris Kaunas fa parte del gruppo a 11 vittorie che comprende Olympiacos (con una partita in meno), Stella Rossa e Real Madrid. Per lo Zalgiris assente Dovydas Giedraitis, che per infortunio a un ginocchio resterà fuori fino a gennaio ma attenzione alla coppia americana composta da Williams-Goss e da Wright, con Sylvain Francisco a dare man forte.. I lituani arrivano in Emilia forti della vittoria esterna contro la capolista Hapoel Tel Aviv (80-93),

All’andata terminò 86-65 a favore dello Zalgiris: le V nere finirono sommerse da 23 punti e 10 assist di Sylvain Francisco in una giornata non proprio positiva in attacco. Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. In casa la Virtus ha un grande rendimento e questo lo sanno anche i book che favoriscono gli emiliani @1.77 per la vittoria contro i lituani che salgono @2. Lo Zalgiris è un vero tabù per le V-Nere, i lituani hanno sempre battuto i bolognesi negli ultimi 9 confronti diretti.

Pronostici Eurolega giornata 20

Pronostici Eurolega giornata 20

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. C’è una novità, continua a comandare il duo greco, ma per la prima volta l’Olympiakos @4.50 aggancia il Panathinaikos mentre il Fenerbache scavalca l’Hapoel come prima antagonista delle due elleniche. Italiane sempre indietro, ma anche qui per la prima volta la Virtus Bologna @41 aggancia l’Olimpia Milano che ha battuto nel derby d’Italia Europeo dello scorso turno.

Screenshot 2026-01-06 alle 12.59.10.png

