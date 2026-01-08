Si completa il doppio turno di inizio anno con la 21° giornata di regular season Euroleague 2025-2026, e tra giovedì e venerdì tornano a scendere in campo le italiane con la Virtus Bologna che è ospite ad Atene contro il Panathinaikos, proprio dove ha vinto di recente l’Olimpia Milano che ora rientra in casa per la sfida contro l’Anadolu Efes. Pronostici Eurolega giornata 21.

Pronostici Eurolega giornata 21: programma completo

Vediamo il programma completo della 21° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Panathinaikos-Virtus Bologna

La Virtus Bologna vola ad Atene per affrontare giovedì sera (palla a due all’OAKA alle 20:15 ora italiana) per affrontare il Panathinaikos e allungare la striscia di vittorie, con le V-nere che dopo aver battuto l’Olimpia Milano (97-85) venerdì scorso si sono poi confermate martedì sera sempre tra le mura amiche contro lo Zalgiris Kaunas (83-79) grazie ai 20 punti di Derrick Alston Jr. e 15 punti di Matt Morgan insieme agli 11 punti di Saliou Niang. 10-10 è il record dei bolognesi finora, che li colloca in undicesima posizione quindi perfettamente in lizza per un posto ai play-in ma a distanza ravvicinata con le migliori che lottano per i playoff.

Discorso diverso invece per il Panathinaikos Atene, con gli ellenici che vogliono riscattare la doppia sconfitta contro gli acerrimi rivali dell’Olympiacos Pireo (82-87) e proprio contro l’Olimpia Milano (74-87) che hanno fatto scivolare gli uomini di Ergin Ataman al settimo posto con 12-8 di score. L’esperto allenatore turco punterà ancora su Kendrick Nunn e sul veterano Kostas Sloukas (13 punti e 10 assist per il veterano nel ko contro Milano), con il caldissimo pubblico di OAKA che proverà a spingere i propri beniamini. Potremo seguire il match su Sky Sport Basket (205) e anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Anadolu Efes

L’Olimpia Milano ritorna al PalaLido per sfidare l’Efes Istanbul venerdì sera con inizio del match alle ore 20:30. I biancorossi hanno compiuto un’autentica impresa martedì sera ad Atene infliggendo una sonora sconfitta casalinga al Panathinaikos (74-87) confermando il successo dell’andata al Forum, con i meneghini che nonostante le assenze pesanti (Shields, Bolmaro, Ellis) hanno tirato fuori l’orgoglio e interrotto il filotto di tre battute d’arresto consecutive. Con la vittoria esterna in Grecia la compagine di Peppe Poeta rimane a 10-10 di bilancio, con Armoni Brooks protagonista assoluto grazie a 24 punti al pari di Lorenzo Brown che contro la sua ex squadra ha piazzato 17 punti facendosi trovare pronto in qualsiasi occasione così come Josh Nebo (16 punti).

Serve ora una conferma anche contro l’Anadolu Efes Istanbul per proseguire il cammino continentale e non perdere terreno da chi precede in graduatoria le Scarpette Rosse, con il giovane allenatore dell’EA7 Emporio Armani che spera di recuperare qualche infortunato anche per il proseguo in Eurolega.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026, praticamente identiche all’ultimo aggiornamento dell’altro giorno (martedì), prima dell’inizio del primo dei due turni di questa settimana.

