In arrivo un turno sparti acque per le italiane in Euroleague impegnate in scontri diretti a ridosso della top-10 con la Virtus Bologna ospite di Dubai giovedì mentre venerdì l’Olimpia Milano ospita una Stella Rossa in affanno. Pronostici Eurolega giornata 22.

Pronostici Eurolega giornata 22: programma completo

Vediamo il programma completo della 22° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Dubai-Virtus Bologna

La Virtus Bologna scende in campo giovedì 13 alle ore 17:00 in trasferta a Dubai. Le V-Nere hanno un record di 10-11 dopo la sconfitta sul campo del Panathinaikos, ma possono ancora ambire a raggiungere una top-10 non tanto lontana.

Anche Dubai ha un record di 10-11 e dopo 2 sconfitte è tornata alla vittoria nel bel 92-81 sul Fenerbache per una squadra che tende a segnare di più e a mantenere ritmi più elevati rispetto alla Virtus, anche se Bologna ha imposto i propri ritmi nel 79-78 dell’andata in casa. Per la sfida di ritorno le V-Nere sono comunque sfavorite @2.60 per la vittoria in trasferta, con Dubai sotto @1.50. Il match sarà in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Stella Rossa

Venerdì alle ore 20:30 tocca all’Olimpia Milano che gioca in casa un altro scontro tra formazioni ai margini o in piena corsa per la top-10. L’Olimpia arriva da 2 successi in Europa, l’impresa di Atene (87-74 sul Panathinaikos) e il successo interno sull’Efes, con la squadra di Peppe Poeta che ha vinto le ultime 4 partite considerando anche il campionato, grazie al 77-71 nel posticipo di lunedì a Napoli. L’Olimpia è 11° con un record di 11-10.

Partita fondamentale perchè al 10° posto c’è proprio la Stella Rossa, con lo stesso record di 11-10 ma non è un buon momento per la squadra di Belgrado che in Euroleague ha perso 3 delle ultime 4 partite, comprese le 2 più recenti in casa contro il Valencia e a Kaunas, in cui la Stella Rossa ha concesso moltissimo in difesa e lo ha fatto, pur vincendo, anche in campionato di recente (97-92 sul KK Bosna). All’andata a Belgrado grande affermazione dell’Olimpia per 92-82, con Milano che ha sempre battuto la Stella Rossa negli ultimi 3 precedenti (9-1 negli ultimi 10). Milano è favorita @1.42 per un altro successo che sarebbe fondamentale, mentre la Stella Rossa si gioca @2.80.

Considerando la difesa della Stella Rossa delle ultime uscite, ci concentriamo sulle scommesse O/U e consigliamo OVER 170.5 PUNTI TOTALI @1.83.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.