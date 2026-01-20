Pronostici Basket Eurolega: 23° giornata con Real Madrid-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Fenerbache del 20-21 gennaio

Nella 23° giornata della regular season di Eurolega le italiane sono attese a match complicati nel primo dei due turni settimanali. Martedì l’Olimpia Milano gioca in Spagna contro il Real Madrid mentre il giorno dopo tocca alla Virtus Bologna ospitare il Fenerbache. Pronostici Eurolega giornata 23.

Pronostici Eurolega giornata 23: programma completo

Vediamo il programma completo della 23° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2026-01-19 alle 16.40.35.png

Analisi e scommesse Real Madrid-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano è attesa ad una trasferta nella capitale spagnola molto complicata, con i lombardi che sono al 11° posto con un record di 11-11, in piena corsa per la post-season, anche se dopo 2 vittorie le scarpette rosse hanno perso in casa contro la Stella Rossa. In campionato però l’Olimpia nel weekend ha sbancato Tortona, 7° vittoria di fila in LBA.

Il Real Madrid a sua volta arriva dalla vittoria nel campionato interno di ACB, 5° successo consecutivo. Prima era arrivato il bel 80-61 sul Barcellona in Eurolega, dove la squadra di Madrid ha vinto 3 partite di fila, salendo al 5° posto con un record di 14-8 ma attenzione perchè all’andata l’Olimpia sorprese gli spagnoli per 89-82, anche se si giocava a Milano. In casa il Real è un rullo compressore da 10-1, miglior record interno di Euroleague, mentre Milano ha un più modesto 5-6 in trasferta e prima del recente e sorprendente successo sul campo del Panathinaikos, la squadra di Peppe Poeta aveva perso 3 trasferta di fila. 

Le quote sono tutte per i padroni di casa vincenti @1.22 mentre la vittoria degli ospiti si gioca @4.20. Milano tornerà in campo europeo giovedì quando ospiterà lo Zalgiris Kaunas.

Pronostici Eurolega giornata 23

Pronostici Eurolega giornata 23

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Fenerbache

L’unica partita del mercoledì di questo doppio turno di Euroleague si gioca alla Segafredo Arena con la Virtus Bologna che ospita la squadra turca, tra le candidate alla vittoria finale. Le V-Nere arrivano all’appuntamento dopo un altra vittoria in campionato (88-77 su Treviso) dove mantiene il primato, mentre in Eurolega Bologna è 12° con un record di 11-11 e anche lei è in piena corsa per gli spareggi (play-in) di post-season. La Virtus ha vinto 3 delle ultime 4 partite dopo l’80-72 a Dubai, e in casa mantiene un ottimo record di 8-2.

Il Fenerbache nel weekend ha faticato più del dovuto nel 90-82 sul Tofas per il campionato turco, ma è comunque arrivata la 3° vittoria di fila, considerando anche l’82-79 sul Valencia in Eurolega, ma prima era arrivata la sconfitta a Dubai. I turchi rimangono comunque ai piani alti, al 3° posto con un record di 14-7 e prima dell’ultimo ko in trasferta avevano vinto 4 partite fuori casa di fila.

All’andata in Turchia vittoria di misura 66-64 del Fenerbache contro la Virtus. Si è trattata della 4° sconfitta consecutiva delle V-Nere contro i turchi. Quote dalla parte degli ospiti @1.56 per la vittoria mentre il successo di Bologna sale @2.40.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Non cambia il duo greco in testa, col Fenerbache a fare da terzo incomodo assieme al Monaco secondo Sisal. Sempre indietro le italiane con l’Olimpia Milano @33 e la Virtus Bologna @50 volte la posta.

Screenshot 2026-01-19 alle 16.40.51.png

