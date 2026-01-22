Doppio turno questa settimana con la 24° giornata di Regular Season Eurolega che si giocherà tra giovedì e venerdì. Nel primo giorno l’Olimpia Milano ospita lo Zalgiris Kaunas mentre la Virtus Bologna torna in campo in casa, venerdì, con ospite la Stella Rossa. Pronostici Eurolega giornata 24.

Pronostici Eurolega giornata 24: programma completo

Vediamo il programma completo della 24° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

Giovedì all’Allianz Cloud di Milano va in scena una sfida molto importante per il proseguo della stagione di Euroleague, con due squadre coinvolte direttamente nella lotta per un posto nei play-in. L’Olimpia Milano arriva da due pesanti sconfitte consecutive contro Stella Rossa e Real Madrid, che hanno allontanato la zona play-in di due successi per la squadra di Peppe Poeta. Le difficoltà dei biancorossi sono emerse in modo evidente soprattutto a Madrid, complice anche un’infermeria piena. Le assenze di Bolmaro e Tonut hanno privato Milano di importanti riferimenti difensivi. Shields e Brooks garantiscono pericolosità offensiva, ma faticano senza palla, mentre Brown resta un’incognita e Guduric procede ad alti e bassi.

A Milano arriva uno Zalgiris Kaunas imprevedibile, capace di alternare sconfitte inattese a grandi colpi contro avversarie più blasonate, come è stato con le vittorie contro Hapoel e Monaco. Lo Zalgiris ha perso le ultime 2 sfide contro l’Olimpia, dopo che aveva sempre battuto Milano nei 5 precedenti scontri diretti.

Diretta TV su Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV. Il fattore campo spinge l’Olimpia favorita @1.56 per la vittoria contro lo Zalgiris che sale @2.40. La linea Over-Under si gioca mediamente a 166.5 punti totali.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Stella Rossa

Mercoledì la Virtus Bologna ha subito una sconfitta di misura per 80-85 contro il Fenerbache, nonostante le grandi prove a livello realizzativo di Carsen Edwards e Talen Horton-Tucker: 35 punti per l’uno, 28 per l’altro, che cercheranno di rimanere caldi anche per il ritorno in casa, un match da vincere per la squadra di coach Dusko Ivanovic che con un record di 11-12 è 11°, staccata proprio dalla Stella Rossa al 10° e ultimo posto play-in con 13-10.

La Stella Rossa arriva da 2 vittorie, la prima è arrivata sempre in Italia a Milano, ma mercoledì hanno faticato e speso molte energie nel 100-94 in overtime nel Principato di Monaco. La squadra di Belgrado ha sempre battuto quella di Bologna negli ultimi 4 confronti diretti, ma alla Segafredo Arena le V-Nere vanno forte e infatti aprono da favorite in quota @1.67 contro il successo degli ospiti che sale @2.20.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.