Pronostici Basket Eurolega: 25° giornata con Olimpia Milano-Partizan e Monaco-Virtus Bologna del 29-30 gennaio 2026

Continua la regular season di Euroleague con una 25° giornata che inizia già da martedì’ con un anticipo (Paris-Real Madrid), anche se il turno è concentrato tra giovedì e venerdì, e in quei giorni sono in campo anche le formazioni di pallacanestro italiane impegnate in Olimpia Milano-Partizan e Monaco-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 25.

Pronostici Eurolega giornata 25: programma completo

Vediamo il programma completo della 25° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Partizan

Giovedì 29 gennaio, alle ore 20:30 dall’Allianz Cloud, palla a due per Olimpia Milano-Partizan. I meneghini hanno assolutamente bisogno di tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte che hanno fatto precipitare l’Olimpia Milano al 13° posto con un record di 11-13. Particolarmente pesante l’82-86 interno dell’ultimo turno in casa contro lo Zalgiris.

Ora c’è il Partizan che forse si è svegliata troppo tardi visto che è al 17° posto con un record di 8-16, ma arriva da 2 vittorie: il 67-63 sul Bayern in trasferta e il 104-101 OT anche contro l’Hapoel, nell’upset della scorsa settimana. La squadra du Belgrado, che finora ha giocato una pessima stagione in Eurolega, arriva quindi in uno dei suoi momenti migliori della stagione per questa trasferta a Milano, visto che ha vinto 4 partite di fila considerando anche le ultime 2 di campionato.

Il Partizan ha vinto 80-78 all’andata a Belgrado contro Milano lo scorso ottobre, 2° successo di fila per i serbi, dopo che le Scarpette Rosse avevano dominato questa serie negli anni precedenti, con 7 vittorie in 8 sfide. Il fattore campo e l’esigenza di vincere spingono i book a favorire nettamente l’Olimpia vincente @1.20 sul Partizan @4.50. Noi crediamo che la sfida sia più combattuta di quanto dicano le quote in questo momento e consigliamo PARTIZAN +9.5 @1.90.

Analisi e scommsse Monaco-Virtus Bologna

Venerdì 30 gennaio alle ore 19:30 dal Salle Gaston Medecin tocca alle V-Nere che sono impegnate nel Principato di Monaco per Monaco-Virtus Bologna, scontro delicato per entrambe, in particolare per la Virtus Bologna che ha perso 3 delle ultime 4 partite e ha un record di 11-13 che la terrebbe fuori dalla post-season. Ci sono 3 partite da recuperare su Stella Rossa e Zalgiris, non sarà facile, anche perché le V-Nere sembrano aver perso anche l’efficacia del fattore campo visto che in Euroleague arrivano da 2 sconfitte interne e in trasferta sono solo 3-9.

Il Monaco è più tranquillo al 6° posto con un record di 15-9, ma rischia di perdere terreno prezioso dopo le ultime 2 sconfitte, in casa ai supplementari contro la Stella Rossa, e nettamente nel big match di Madrid la scorsa settimana. La formazione del Principato rimane una di quelle che ambisce al titolo finale e in casa mantiene un record di 8-3 molto solido.

I testa a testa ci dicono che la Virtus ha vinto 77-73 la sfida d’andata in casa, ma prima aveva sempre perso in 3 precedenti contro il Monaco. In tutto gli 11 precedenti tra le due formazioni ci raccontano di un grande equilibrio, con le V-Nere avanti 6-5, ma questa volta servirà l’impresa, almeno stando alle quote che danno la vittoria Virtus @4.50 rispetto al Monaco offerto @1.20 per il successo interno.

Quote Antepost Eurolega 2025-2026

Vediamo anche gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del titolo di Eurolega 2025-2026. Nessuno tiene il passo del duo greco formato dall’Olympiakos che ha agganciato il Panathinaikos @4, un testa a testa che vediamo dall’inizio stagione, col Fenerbache @6.50 terzo incomodo, ma si avvicina anche il Real Madrid che @7.50 aggancia il Monaco e si lascia alle spalle l’Hapoel Tel Aviv @9 e i rivali del Barcellona @12 che aprono la serie di squadre in doppia cifra dove troviamo anche Olimpia Milano @33 e Virtus Bologna @50 volte la posta.

