In arrivo una settimana con doppio turno di Eurolega, che si avvia verso il finale della regular season e le sfide pesano tantissimo, ad iniziare da quella del 3 febbraio, Olimpia Milano-Baskonia, mentre il giorno dopo toccherà alle V-Nere che ospitano il Lyon-Villeurbanne. Pronostici Eurolega giornata 26.

Pronostici Eurolega giornata 26: programma completo

Vediamo il programma completo della 26° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Baskonia

Olimpia Milano ospita il Baskonia. All’Allianz Cloud di Milano con palla a due alle 20.30 di martedì 3 febbraio. Ennesima sfida determinante per l’Olimpia che è tornata al successo contro il Partizan e ora i milanesi sono chiamati al bis contro gli spagnoli per restare aggrappati alla scia della zona play-in. Non un appuntamento facile, soprattutto visto che Milano è reduce dalla sconfitta in campionato contro Brescia, ma soprattutto perché sono sempre alle prese con i problemi di infortunio. Con Leandro Bolmaro out, infatti, Peppe Poeta deve rinunciare a uno dei suoi migliori difensori (l’altro, Tonut, è ormai fermo da oltre un mese) e uno dei suoi registi.

Contro ci saranno gli spagnoli di un Baskonia che è lontano dalla zona play-in, sedicesimo, ma capace di risultati più che eclatanti, come il successo lo scorso turno contro lo Zalgiris. All’andata il Baskonia ha vinto 88-78 in casa contro Milano, 3° successo degli spagnoli negli ultimi 4 confronti diretti con i meneghini. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Lyon

Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna che alla Segafredo Arena ospita i francesi del Lyon, con palla a due alle ore 20:30. Anche le V-Nere, come l’Olimpia, arrivano da una sconfitta bruciante in campionato, che gli ha fatto perdere il comando di LBA, l’85-87 interno contro Trento, ma almeno i bolognesi hanno vinto 84-82 l’ultima a Monaco e tengono accese piccole speranze di playoffs (al momento sarebbero i primi eliminati in 11° posizione, con un record di 12-13 come Milano).

L’occasione di portare a casa un altra vittoria importante è ghiotta per le V-Nere che ospitano il Lyon-Villeurbanne, fanalino di coda con un record di 6-19, e sempre perdente nelle ultime 5 uscite di Euroleague. La Virtus inoltre è già passata 90-83 all’andata in Francia, 6° vittoria delle V-Nere nelle ultime 7 sfide contro il Lyon, e la squadra di Ivanovic è nettamente favorita dalle quote @1.20 per un altro successo sui transalpini.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.