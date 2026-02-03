Pronostici Basket Eurolega: 26° giornata con Olimpia Milano-Baskonia e Virtus Bologna-Lyon del 3-4 febbraio 2026

Pronostici Eurolega giornata 26
Pronostici Eurolega
Avatar
di
3 Febbraio 2026

In arrivo una settimana con doppio turno di Eurolega, che si avvia verso il finale della regular season e le sfide pesano tantissimo, ad iniziare da quella del 3 febbraio, Olimpia Milano-Baskonia, mentre il giorno dopo toccherà alle V-Nere che ospitano il Lyon-Villeurbanne. Pronostici Eurolega giornata 26.

Pronostici Eurolega giornata 26: programma completo

Vediamo il programma completo della 26° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2026-02-03 alle 11.48.44.png

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Baskonia 

Olimpia Milano ospita il Baskonia. All’Allianz Cloud di Milano con palla a due alle 20.30 di martedì 3 febbraio. Ennesima sfida determinante per l’Olimpia che è tornata al successo contro il Partizan e ora i milanesi sono chiamati al bis contro gli spagnoli per restare aggrappati alla scia della zona play-in. Non un appuntamento facile, soprattutto visto che Milano è reduce dalla sconfitta in campionato contro Brescia, ma soprattutto perché sono sempre alle prese con i problemi di infortunio. Con Leandro Bolmaro out, infatti, Peppe Poeta deve rinunciare a uno dei suoi migliori difensori (l’altro, Tonut, è ormai fermo da oltre un mese) e uno dei suoi registi. 

Contro ci saranno gli spagnoli di un Baskonia che è lontano dalla zona play-in, sedicesimo, ma capace di risultati più che eclatanti, come il successo lo scorso turno contro lo Zalgiris. All’andata il Baskonia ha vinto 88-78 in casa contro Milano, 3° successo degli spagnoli negli ultimi 4 confronti diretti con i meneghini. Diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV.

Pronostici Eurolega giornata 26

Pronostici Eurolega giornata 26

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Lyon

Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna che alla Segafredo Arena ospita i francesi del Lyon, con palla a due alle ore 20:30. Anche le V-Nere, come l’Olimpia, arrivano da una sconfitta bruciante in campionato, che gli ha fatto perdere il comando di LBA, l’85-87 interno contro Trento, ma almeno i bolognesi hanno vinto 84-82 l’ultima a Monaco e tengono accese piccole speranze di playoffs (al momento sarebbero i primi eliminati in 11° posizione, con un record di 12-13 come Milano).

L’occasione di portare a casa un altra vittoria importante è ghiotta per le V-Nere che ospitano il Lyon-Villeurbanne, fanalino di coda con un record di 6-19, e sempre perdente nelle ultime 5 uscite di Euroleague. La Virtus inoltre è già passata 90-83 all’andata in Francia, 6° vittoria delle V-Nere nelle ultime 7 sfide contro il Lyon, e la squadra di Ivanovic è nettamente favorita dalle quote @1.20 per un altro successo sui transalpini.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
30 Settembre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 25° giornata con Olimpia Milano-Partizan e Monaco-Virtus Bologna del 29-30 gennaio 2026
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 25° giornata con Olimpia Milano-Partizan e Monaco-Virtus Bologna del 29-30 gennaio 2026
27 Gennaio 2026
Pronostici Basket Eurolega: 24° giornata con Olimpia Milano-Zalgiris e Virtus Bologna-Stella Rossa del 22-23 gennaio 2026
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 24° giornata con Olimpia Milano-Zalgiris e Virtus Bologna-Stella Rossa del 22-23 gennaio 2026
22 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.