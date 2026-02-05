Pronostici Basket Eurolega: 27° giornata con Lyon-Olimpia Milano e Olympiakos-Virtus Bologna del 5-6 febbraio 2026

Pronostici Eurolega giornata 27
Pronostici Eurolega
Avatar
di
5 Febbraio 2026

Tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio si completa il doppio turno settimanale di Euroleague 2025-2026 con la 27° giornata. Le italiane saranno in campo entrambe venerdì con in programma Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano e Olympiakos-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 27.

Pronostici Eurolega giornata 27: programma completo

Vediamo il programma completo della 27° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2026-02-05 alle 11.47.19.png

Analisi e scommesse Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano 

Le squadre saranno in campo venerdì alle ore 20:00 dalla LDLC Arena di Lione, col Lyon Villeurbanne ultimo, anche se l’altro giorno ha battuto l’altra squadra italiana, la Virtus Bologna in trasferta, e ora i francesi rientrano in casa dove sono comunque sfavoriti @2.40 di quota per un altro successo mentre la vittoria ospite della squadra di Peppe Poeta si gioca sotto @1.60 di quota.

L’Olimpia Milano ha mitragliato di triple il Baskonia e nel secondo tempo ha alzato il rendimento difensivo, vincendo 109-89, un successo fondamentale per i meneghini che continuano a sperare nei playoffs con un record di 13-13, due partite dietro a Monaco (che ha perso ancora) e Zalgiris. In un’altra serata con tantissime assenze, Milano ritrova finalmente Devin Booker, che è grande protagonista con 21 punti a referto. Importanti anche i 19 punti di Zach LeDay e i 17 di Shavon Shields, ma in doppia cifra chiudono anche Armoni Brooks (14), Marko Guduric (10) e soprattutto Diego Flaccadori (10). Al Baskonia non bastano i 21 punti di Marcus Howard e i 19 di Timothe Luwawu-Cabarrot. L’Olimpia ha vinto 80-72 in casa contro il Lyon, 3° vittoria di fila dei milanesi contro i transalpini.

Pronostici Eurolega giornata 27

Pronostici Eurolega giornata 27

Analisi e scommesse Olympiakos-Virtus Bologna

Anche questo match si gioca venerdì alle ore 20:15, nel Pireo, dalla Peace and Friendship Stadium, con la corazzata Olympiakos al 2° posto con un record di 16-9, ma che deve riscattare l’ultima sconfitta in OT a Dubai (98-108), ma in casa i greci hanno vinto le ultime 4 partite, oltre ad aver già battuto le V-Nere a Bologna per 97-94 all’andata, allungando la striscia vincente a 5 successi di fila contro i bolognesi. Quote rasoterra per un altro successo dell’Olympiakos @1.10 mentre il successo esterno della Virtus sale fino @7 volte la posta.

La Virtus Bologna si conferma nel momento più difficile della sua stagione, anche a causa di una lunga serie di infortuni, e come anticipato cede tra le mura amiche contro il fanalino di coda dell’Asvel Villeurbanne. Terza sconfitta casalinga di fila in Europa (la quarta considerando anche il campionato italiano) nel giro di due settimane per le V-Nere, che vedono svanire forse definitivamente le residue chance di accedere alla post-season. Con questo risultato, i bianconeri di Bologna si attestano infatti al 12° posto della classifica insieme a Dubai con un record di 12-14, distante una sola vittoria dall’Olimpia Milano ma soprattutto tre successi dalla zona play-in. In assenza degli infortunati Pajola, Morgan e Diouf, i padroni di casa emiliani sono andati presto in difficoltà.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026, prima della conclusione di questo doppio turno settimanale di regular season.

Screenshot 2026-02-05 alle 11.47.08.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , , ,
Altri articoli
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
30 Settembre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 26° giornata con Olimpia Milano-Baskonia e Virtus Bologna-Lyon del 3-4 febbraio 2026
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 26° giornata con Olimpia Milano-Baskonia e Virtus Bologna-Lyon del 3-4 febbraio 2026
3 Febbraio 2026
Pronostici Basket Eurolega: 25° giornata con Olimpia Milano-Partizan e Monaco-Virtus Bologna del 29-30 gennaio 2026
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 25° giornata con Olimpia Milano-Partizan e Monaco-Virtus Bologna del 29-30 gennaio 2026
27 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.