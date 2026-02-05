Tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio si completa il doppio turno settimanale di Euroleague 2025-2026 con la 27° giornata. Le italiane saranno in campo entrambe venerdì con in programma Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano e Olympiakos-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 27.

Pronostici Eurolega giornata 27: programma completo

Vediamo il programma completo della 27° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano

Le squadre saranno in campo venerdì alle ore 20:00 dalla LDLC Arena di Lione, col Lyon Villeurbanne ultimo, anche se l’altro giorno ha battuto l’altra squadra italiana, la Virtus Bologna in trasferta, e ora i francesi rientrano in casa dove sono comunque sfavoriti @2.40 di quota per un altro successo mentre la vittoria ospite della squadra di Peppe Poeta si gioca sotto @1.60 di quota.

L’Olimpia Milano ha mitragliato di triple il Baskonia e nel secondo tempo ha alzato il rendimento difensivo, vincendo 109-89, un successo fondamentale per i meneghini che continuano a sperare nei playoffs con un record di 13-13, due partite dietro a Monaco (che ha perso ancora) e Zalgiris. In un’altra serata con tantissime assenze, Milano ritrova finalmente Devin Booker, che è grande protagonista con 21 punti a referto. Importanti anche i 19 punti di Zach LeDay e i 17 di Shavon Shields, ma in doppia cifra chiudono anche Armoni Brooks (14), Marko Guduric (10) e soprattutto Diego Flaccadori (10). Al Baskonia non bastano i 21 punti di Marcus Howard e i 19 di Timothe Luwawu-Cabarrot. L’Olimpia ha vinto 80-72 in casa contro il Lyon, 3° vittoria di fila dei milanesi contro i transalpini.

Analisi e scommesse Olympiakos-Virtus Bologna

Anche questo match si gioca venerdì alle ore 20:15, nel Pireo, dalla Peace and Friendship Stadium, con la corazzata Olympiakos al 2° posto con un record di 16-9, ma che deve riscattare l’ultima sconfitta in OT a Dubai (98-108), ma in casa i greci hanno vinto le ultime 4 partite, oltre ad aver già battuto le V-Nere a Bologna per 97-94 all’andata, allungando la striscia vincente a 5 successi di fila contro i bolognesi. Quote rasoterra per un altro successo dell’Olympiakos @1.10 mentre il successo esterno della Virtus sale fino @7 volte la posta.

La Virtus Bologna si conferma nel momento più difficile della sua stagione, anche a causa di una lunga serie di infortuni, e come anticipato cede tra le mura amiche contro il fanalino di coda dell’Asvel Villeurbanne. Terza sconfitta casalinga di fila in Europa (la quarta considerando anche il campionato italiano) nel giro di due settimane per le V-Nere, che vedono svanire forse definitivamente le residue chance di accedere alla post-season. Con questo risultato, i bianconeri di Bologna si attestano infatti al 12° posto della classifica insieme a Dubai con un record di 12-14, distante una sola vittoria dall’Olimpia Milano ma soprattutto tre successi dalla zona play-in. In assenza degli infortunati Pajola, Morgan e Diouf, i padroni di casa emiliani sono andati presto in difficoltà.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026, prima della conclusione di questo doppio turno settimanale di regular season.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.