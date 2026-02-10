Giovedì 12 febbraio sarà la Basketbol Gelisim Merkezi di Istanbul la cornice del match che aprirà la 28° giornata di regular season per l’Eurolega di basket, con l’Efes che ospiterà la Virtus Bologna mentre il giorno dopo, venerdì, toccherà all’Olimpia Milano che ospiterà Dubai. Pronostici Eurolega giornata 28.

Pronostici Eurolega giornata 28: programma completo

Vediamo il programma completo della 28° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse su Anadolu Efes-Virtus Bologna

La Virtus Bologna sta faticando in Eurolega dove si gioca le ultime chance di post-season, ma le V-Nere lunedì hanno vinto il big match al vertice del campionato di LBA, superando 87-79 la Germani nel posticipo a Brescia, un risultato che ha permesso alla squadra di Ivanovic di superare proprio i lombardi, riportandosi al comando della Lega Basket Serie A. Ora servono punti anche in Europa dove la Virtus occupa il 13° posto con un record di 12-15 con 4 sconfitte nelle ultime 5, comprese le 2 più recenti della settimana scorsa (70-80 in casa contro il fanalino di coda Lyon e la lezione 77-109 sul campo dell’Olympiakos). In trasferta in Eurolega inoltre la Virtus va molto male con un record di 4-10 (rispetto 8-5 in casa, ma anche alla Segafredo Arena le V-Nere sono calate con 3 sconfitte consecutive, a conferma di un brutto momento in Europa).

L’Anadolu Efes è penultimo e ha pochi stimoli in questa stagione europea, anche se ha vinto le ultime 2 partite (107-90 in casa contro il Valencia e 92-82 sempre ad Istanbul contro lo Zalgiris), interrompendo una lunga striscia perdente. Le V-Nere hanno già perso contro l’ultima della classe, sperano di evitare un ko anche contro la penultima, che rimane con un record di 8-19 e mantiene ancora il peggior rendimento interno dell’Euroleague (5-10), nonostante gli ultimi 2 successi.

Le quote sono favorevoli all’Efes @1.45 mentre il successo esterno degli emiliani sale fino @2.60 volte la posta. Il momento e il fattore campo avvantaggiano i turchi, ma le V-Nere hanno vinto 99-89 all’andata in casa e potranno giocarsela anche ad Istanbul. Consigliamo VIRTUS BOLOGNA +5.5 @1.80.

Analisi e scommesse su Olimpia Milano-Dubai

Venerdì alle ore 20:30 tocca all’Olimpia Milano che ospita la squadra di Dubai all’Allianz Cloud. I meneghini hanno giocato proprio come la Virtus lunedì in campionato, incassando un importante vittoria 76-71 a Treviso, ma l’Olimpia aveva vinto anche nel doppio turno di Euroleague della settimana scorsa, allungando a 3 la striscia vincente per una squadra al momento fuori dalla top-10 che vale i playoffs, ma in piena corsa con un record di 14-13 (Monaco e Zalgiris sono avanti una vittoria con 15-12 di record).

Scontro diretto da non fallire per la squadra di Peppe Poeta, visto che anche Dubai è in corsa per la post-season, subito dietro a Milano con un record di 13-14, grazie alle 2 vittorie della settimana scorsa (3-1 nelle ultime 4). La squadra du Dubai va però decisamente meglio in casa, visto che in trasferta ha un pessimo record di 3-11 (4 sconfitte nelle ultime 5).

Fattore campo che fu decisivo anche nel match di andata, con Dubai che vinse 99-92 contro l’Olimpia, nel primo scontro di sempre tra i due club. Per questa sfida di ritorno a Milano l’Olimpia è nettamente favorita con quota massima @1.60 su Sisal per la vittoria, mentre il successo degli ospiti si gioca fino @2.40 su Bet365. Questa sfida, come le altre, sono in diretta tv sui canali Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Solito due greco in testa con. l’Olympiakos che ha ormai operato il sorpasso sul Panathinaikos, ma si avvicina il Fenerbache che ha ormai agganciato entrambe, poi c’è uno stacco netto con Real Madrid. L’Olimpia Milano rimane @41 volte la posta, sempre più giù la Virtus Bologna @81.

