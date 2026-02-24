Pronostici Basket Eurolega: 29° giornata con Virtus Bologna-Barcellona e Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano, 25-26 febbraio 2026

Pronostici Eurolega giornata 29
Pronostici Eurolega
24 Febbraio 2026

La 29° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026 di Basket anticipa a mercoledì (Virtus Bologna-Barcellona) e continuerà giovedì (Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano) in vista anche delle qualificazioni delle nazionali di pallacanestro verso EuroBasket.Pronostici Eurolega giornata 29. 

Pronostici Eurolega giornata 29: programma completo

Vediamo il programma completo della 29° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2026-02-23 alle 16.50.30.png

Analisi e scommesse su Virtus Bologna-Barcellona

Mercoledì sera, alle ore 20:30 dalla Segafredo Arena, grande scontro con le V-Nere che ospitano un Barcellona in affanno al 5° posto con un record di 17-11, dopo aver perso 3 delle ultime 4 partite in Europa. Il problema è che la Virtus Bologna non se la passa di certo meglio con 3 sconfitte di fila che praticamente condannano gli emiliani a salutare la post-season a meno di grandi recuperi. 

Le V-Nere hanno perso 81-88 l’andata a Barcellona, e sono calati anche in casa dopo un avvio quasi perfetto in Euroleague. Barcellona ha vinto 3 delle ultime 4 sfide contro Bologna, e i padroni di casa sono sfavoriti @2.20 anche per la vittoria di questo scontro, con i catalani offerti @1.67.

Pronostici Eurolega giornata 29

Pronostici Eurolega giornata 29

Analisi e scommesse su Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano

L’Hapoel Tel Aviv ha vinto 3 partite di fila in campionato, ma in Europa le cose stanno andando molto male. Dopo un grande avvio stagionale gli israeliani hanno perso 5 partite di fila in Euroleague, scendendo al 6° posto con un record di 16-11. L’Olimpia Milano dopo 3 successi hanno avuto un brutto passo falso lo scorso turno, perdendo in casa contro Dubai e portando il record a 14-14, in 12° posizione fuori dalla post-season che però rimane ancora alla portata per la squadra meneghina.

All’andata l’Hapoel ha sbancato Milano vincendo 105-83. Per questa sfida gli israeliani sono favoriti @1.36 per bissar cil successo sull’Olimpia che sale @3.10 volte la quota per la vittoria. Linea Over-Under a 168.5 punti totali, occhio ad un altro match ad alto punteggio, consigliamo Over. Il match sarà in diretta tv sui canali Sky Sport. Palla a due alle ore 20:05 di giovedì.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. 

Screenshot 2026-02-23 alle 16.50.04.png

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
