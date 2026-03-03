Giovedì le italiane tornano in campo per una doppia sfida sulla carta proibitiva contro le corazzate spagnole per la 30° giornata della regular season di Euroleague di pallacanestro. L’Olimpia Milano ospita il Barcellona mentre la Virtus Bologna vola a Madrid per sfidare il Real. Pronostici Eurolega giornata 30.

Pronostici Eurolega giornata 30: programma completo

Vediamo il programma completo della 30° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Barcellona

L’Olimpia Milano giovedì, alle ore 20:30 è attesa ad una sfida impegnativa in casa all’Allianz Cloud. I milanesi hanno subito una doppia battuta d’arresto in Europa, e sono scesi al 12° posto con un record di 14-15. L’accesso alla top-10 è ancora possibile, ma serve cambiare subito rotta, e non sarà facile contro un Barcellona che è in crisi, ma rimane una squadra importante, al 8° posto con un record di 17-12. I catalani però hanno perso 4 delle ultime 5 partite, compreso l’80-85 proprio contro la Virtus a Bologna lo scorso turno, quindi l’Olimpia può crederci.

All’andata sfida combattuta e vinta 74-72 dal Barcellona in casa contro l’Olimpia. Si tratta della 2° vittoria di fila dei catalani contro i lombardi, ma l’Olimpia aveva battuto i blaugrana nei 4 precedenti scontri diretti. In questo momento così difficile del Barcellona (i catalani hanno perso anche in Coppa del Re contro il Baskonia, in casa), l’Olimpia Milano in casa si gioca le sue chance, e lo vediamo anche dalle quote che la danno leggermente favorita @1.83 sugli ospiti @1.90.

Analisi e scommesse Real Madrid-Virtus Bologna

La Virtus Bologna sfida l’altra grande spagnola, sempre giovedì, ore 20:45, ma in trasferta alla Movistar Arena della capitale iberica. Le V-Nere come anticipato sono tornate alla vittoria, dopo 3 ko consecutivi in Europa, un sorprendente 85-80 sul Barcellona, in casa dove quest’anno gli emiliani non sono andati male (record di 9-5 al momento), il problema è stato in trasferta (4-11) e oggi giocano in uno dei campi più difficili, quello del Real Madrid che ha il miglior rendimento interno dell’Eurolega (13-1) e in generale si è rimessa in marcia dopo 3 sconfitte, con le ultime 2 vittorie che la portano ad un record di 18-11 che vale il 4° posto. La Virtus invece è quasi fuori dai giochi con un record di 13-16 (14° posto).

All’andata la Virtus sorprese ancora battendo 74-68 il Real che in quell’occasione era dato nettamente favorito. I blancos avevano sempre battuto le V-Nere nei 5 precedenti, e tornano nettamente favoriti anche in questo match di ritorno, col successo degli spagnoli offerto @1.15 rispetto alla Virtus @5.25 volte la posta, ma onestamente è difficile andare contro il Real quando gioca in casa. Se per l’Olimpia ci sono possibilità, pensiamo che per la Virtus serva un mezzo miracolo.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Olympiakos e Panathinaikos sempre a braccetto come favorite, con un Fenerbache molto vicino, poi arriva il Real Madrid. Poche chance per le italiane, con l’Olimpia Milano @51 e la Virtus Bologna @126.

