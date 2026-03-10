Pronostici Basket Eurolega: 31° giornata con Virtus Bologna-Partizan e Olimpia Milano-Maccabi del 10-13 marzo 2026

Pronostici Eurolega giornata 31
Pronostici Eurolega
10 Marzo 2026

Un lungo turno della 31° giornata di regular season per l’Euroleague di basket, che si aprirà già martedì con l’anticipo Paris-Olympiakos, e che proseguirà fino a venerdì, quando toccherà ad Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, e in mezzo anche Virtus Bologna-Partizan. Pronostici Eurolega giornata 31.

Pronostici Eurolega giornata 31: programma completo

Vediamo il programma completo della 31° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni. Un turno che inizierà già martedì’ con l’anticipo Paris-Olympiakos alle ore 20:45 del 10 marzo.

Screenshot 2026-03-10 alle 11.36.43.png

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Partizan

Mercoledì alle ore 20:45 si scende in campo alla Segafredo Arena per Virtus Bologna-Partizan, ultime flebili speranze per le V-Nere scese al 14° posto con un record di 13-17, dopo aver perso 4 delle ultime 5 partite di Euroleague, compreso il turno più recente, 84-92 a Madrid, casa del Real. Il Partizan va ancora peggio, 17° con un record di 9-20, e anche lei perdente in 4 delle ultime 5 partite. Le V-Nere stanno andando però bene in campionato dove nel fine settimana hanno vinto ancora, 90-71 a Napoli.

In casa la Virtus è favorita per la vittoria sotto @1.50 mentre il successo ospite sale fino @2.60. All’andata le V-Nere hanno vinto 86-68 sul campo del Partizan, ma lo scorso anno perse a Bologna 71-81 contro questo avversario, anche se quella è stata l’unica sconfitta negli ultimi 5 precedenti tra queste due avversarie. Match in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Pronostici Eurolega giornata 31

Pronostici Eurolega giornata 31

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

Dovremo attendere fino a venerdì per vedere in campo l’Olimpia Milano, impegnata in casa con palla a due alle ore 20:30 dall’Allianz Cloud dove arriva un Hapoel Tel Aviv in grande forma dopo 4 vittorie consecutive, compreso il 91-86 della scorsa settimana nel Principato di Monaco, un rendimento che ha riportato gli israeliani ad un record di 14-15 al 13° posto, appena dietro proprio ai meneghini che hanno un record di 15-15, ma hanno giocato una partita in più. Un Olimpia che dopo 2 sconfitte è tornata a vincere con un importante 87-84 su Barcellona in cui ha quasi sciupato un vantaggio enorme, ma alla fine è arrivata una vittoria fondamentale che tiene vive le speranze di post-season della squadra di Peppe Poeta.

Anche qui la squadra azzurra di casa è favorita @1.50 per la vittoria sul Maccabi che si gioca @2.50 per allungare ancora la propria striscia vincente. All’andata l’Olimpia spazzo via in trasferta il Maccabi per 102-88, terza vittoria consecutiva dei meneghini contro questo avversario che prima aveva sempre battuto l’Olimpia in 4 scontri diretti. Milano ha rischiato grosso in LBA, vincendo solo 88-86 il derby lombardo con Cantù, e spera che il match in Euroleague andrà via più liscio.

Pronostici Eurolega 7-8 maggio 2024

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Le speranze non si sono ancora esaurite per la Virtus Bologna che però rimane sul fondo della lavagna @201 volte la posta per la vittoria mentre Milano si gioca @41.

Sempre favorita l’Olympiakos, ma per la prima volta in stagione si scioglie la coppia greca visto che il Fenerbache @4.50 supera il Panathinaikos @5, con i turchi ora primi avversari dell’Olympiakos. Più indietro il Real Madrid mentre con Hapoel Tel Aviv e Valencia si sale in doppia cifra @12.

Screenshot 2026-03-10 alle 11.34.18.png

