Questa settimana torna l’Eurolega che gioca la 32° giornata di regular season, con in campo le italiane impegnate entrambe in due trasferte difficili: Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna e Fenerbache-Olimpia Milano. Pronostici Eurolega giornata 32.

Pronostici Eurolega giornata 32: programma completo

Vediamo il programma completo della 32° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni

Analisi e scommesse Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna

La Virtus Bologna pensa più al campionato (dove ha di recente vinto il big match contro Milano), più che ad un Eurolega che al momento lo vede al 15° posto con un record di 13-18 dopo una sola vittoria nelle ultime 5 giornate.

L’Hapoel Tel Aviv invece al 5° posto e si è rimessa in moto con gli ultimi 2 successi che hanno fatto risalire gli israeliani al 5° posto con un record di 18-11. L’Hapoel ha vinto 79-74 l’andata alla Segafredo Arena di Bologna e le quote la favoriscono nettamente @1.20 per un altro successo.

Analisi e scommesse Fenerbache-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano si lecca le ferite dopo la sconfitta nel big match contro la Virtus, ma i milanesi sono ancora in corsa in Eurolega con un record di 16-15 dopo le ultime 2 vittorie. Questa volta ci sarà però da affrontare la trasferta in Turchia contro la capolista.

Il Fenerbache ha interrotto una lunga striscia vincente con la sconfitta 73-79 a Belgrado, contro la Stella Rossa e i turchi arriveranno anche più stanchi visto che martedì giocheranno un recupero importante in Grecia, con il big match al vertice contro l’Olympiakos. All’andata il Fenerbache ha vinto 87-72 a Milano, terzo successo di fila per i turchi contro l’Olimpia, e i book credono in un altro successo dei padroni di casa, offerti in quota sotto @1.30.

Quote Antepost: aggiornamenti Eurolega 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.