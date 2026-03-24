Pronostici Basket Eurolega: doppio turno con 33° e 34° giornata dal 24 al 27 marzo 2026. Derby azzurro Olimpia-Virtus giovedì 26

Pronostici Eurolega giornata 33-34
Pronostici Eurolega
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24 Marzo 2026

Tra martedì e venerdì si gioca un doppio turno della regular season di Eurolega 2025-2026 che sta andando verso la sua conclusione. La sfida più attesa in Italia è il derby azzurri di Euroleague che metterà di fronte Olimpia Milano e Virtus Bologna giovedì sera. Pronostici Eurolega giornata 33-34.

Pronostici Eurolega giornata 33-34: programma completo

Vediamo il programma completo della 33° e della 34° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni. Partiamo dalle quote Sisal per il turno al via dal martedì, e a seguire il programma completo del prossimo turno, in campo giovedì e venerdì.

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Analisi e scommesse su Monaco-Olimpia Milano

L’EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta giunge nel Principato proprio nel momento in cui sta succedendo letteralmente di tutto alla società di Monaco. Nelle ultime settimane, infatti, diversi problemi societari con annessi debiti ingenti hanno portato, tra le altre cose, all’uscita di scena di Vassilis Spanoulis come coach mentre in campo ci sono state varie assenze più legate a infortuni negli ultimi tempi. In particolare dovrebbe essere assente il grande ex della situazione, Mike James. 

L’Olimpia Milano è a due vittorie dai play-in, e ha davvero bisogno di vincere per rimanere agganciata alle speranze di postseason proprio contro il Monaco che fa parte del gruppo a quota 18-14 (a 16-16 l’Olimpia). All’andata a Milano l’Olimpia fu sorpresa in casa 79-82 contro la squadra del Principato che si porta avanti 4-2 negli ultimi 6 scontri diretti con i meneghini.

Il match tra Barcellona e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. Le quote favoriscono i padroni di casa @1.75 sull’Olimpia che sale @2.10.

Pronostici Eurolega giornata 33-34

Pronostici Eurolega giornata 33-34

Analisi e scommesse su Olimpia Milano-Virtus Bologna

La sfida più attesa in Italia si gioca giovedì sera con palla a due alle ore 20:30 dall’Unipol Forum. Partita interna per l’Olimpia Milano, ma questa volta sarà derby azzurro con la Virtus Bologna, che sta dominando in campionato ma che in Europa è ormai fuori dai giochi dopo le ultime 3 sconfitte che lasciano gli emiliani con un record di 13-19.

L’Olimpia come detto arriverà più stanca dopo la trasferta di martedì nel Principato, mentre le V-Nere giocheranno solo giovedì e pochi giorni fa, il 15 marzo scorso, in LBA, hanno battuto 104-94 l’Olimpia, oltre al 97-85 dell’andata in casa in Euroleague, sempre contro i milanesi che sono ora 3-7 negli ultimi 10 precedenti tra tutte le competizioni contro la Virtus.

Già disponibili le prime quote sul testa a testa, ma ci sarà da vedere prima la prestazione dell’Olimpia di martedì. In ogni caso Milano apre favorita @1.38 per la vittoria mentre la Virtus sale fino @2.80 volte la posta per la vittoria in trasferta che complicherebbe non poco la corsa alla post-season europea della EA7.

Quote Antepost: i favoriti per l’Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Il testa a testa greco diventa un trio in cui si aggiungono anche i turchi del Fenerbache @4.50, di poco dietro all’Olympiakos @4.40 e pari al Panathinaikos @4.50.

Più staccato il Real Madrid @7 poi si sale in doppia cifra con Hapoel Tel Aviv @12. Indietro Milano @51 volte la posta, per non parlare della Virtus @251 che chiudono la lavagna con una quota in tripla cifra, come quella del Bayern Monaco. 

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Per MVP della stagione regolare Sasha Vezenkov @1.28 sembra avere le mani sul titolo, con Elijah Bryant @4 il primo avversario, ma molto staccato, poi si sale subito in doppia cifra con Wade Baldwin @10.

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