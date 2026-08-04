Andiamo a vedere le quote antepost per le favorite dell’Euroleague 2026-2027 e anche quest’anno si parte con Panathinaikos e Olympiakos come squadre da battere. Molto indietro le italiane, in particolare la Virtus Bologna, poco meglio l’Olimpia Milano, e andiamo a vedere il calendario completo e tutti i match, giornata per giornata, delle due formazioni azzurre impegnate nella competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente. Quote Eurolega 26-27.

Quote Eurolega 26-27: sempre favorito il duo greco con Panathinaikos e Olympiakos

Iniziamo l’anteprima dell’Eurolega 2026-2027 con le quote antepost per la vittoria finale della competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente, che prenderà il via il 24 settembre per concludersi il 16 aprile dopo 38 giornate. Come lo scorso anno, anche per questa stagione partono le due greche, Panathinaikos @4 e Olympiakos @4.25 (campione in carica), le due grandi favorite, che staccano Real Madrid @8 e Fenerbache @8 appaiate con la stessa quota.

Ad aprire la serie di squadre in doppia cifra di quota abbiamo l’Hapoel Tel Aviv @12 che si lascia alle spalle Barcellona @15, BC Dubai @15, Zalgiris @21, Lyon Villeurbanne @26, Efes @29 e Stella Rossa @29.00

Molto indietro le italiane, con Milano @34, assieme a Valencia, Maccabi Tel Aviv e Partizan, ma soprattutto la Virtus Bologna @101 che chiude la lavagna come ultima squadra assieme a Bayern Monaco e Parigi, che hanno la stessa quota in tripla cifra. Le V-Nere rimangono dietro anche a Besiktas @41 e Baskonia @81.

Il calendario di Eurolega dell’Olimpia Milano

Calendario subito complicato per l’Olimpia Milano che affronterà nel derby italiano la Virtus Bologna alla seconda giornata. Dopo anni in cui i meneghini hanno sempre oscillato a metà classifica (lo scorso anno non sono riusciti a conquistare il posto play-in e chiudendo al quattordicesimo posto), quest’anno la squadra di Peppe Poeta cerca di cambiare passo, con l’obiettivo di rientrare quantomeno nelle migliori otto.

1ª giornata – 25 settembre: Partizan Belgrado-Olimpia Milano ore 20.45

2ª giornata – 29 settembre: Olimpia Milano-Virtus Bologna ore 20.30

3ª giornata – 2 ottobre: Baskonia-Olimpia Milano ore 20.30

4ª giornata – 8 ottobre: Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano ore 20.05

5ª giornata – 13 ottobre: Olimpia Milano-Real Madrid ore 20.30

6ª giornata – 15 ottobre: Olimpia Milano-Dubai Basketball ore 20.30

7ª giornata – 22 ottobre: Olimpia Milano-Barcellona ore 20.30

8ª giornata – 27 ottobre: Panathinaikos-Olimpia Milano ore 21.15

9ª giornata – 30 ottobre: Olympiacos-Olimpia Milano ore 21.15

10ª giornata – 5 novembre: Olimpia Milano-Valencia ore 20.30

11ª giornata – 12 novembre: Olimpia Milano-Zalgiris ore 20.30

12ª giornata – 17 novembre: Olimpia Milano-Stella Rossa ore 20.30

13ª giornata – 19 novembre: Olimpia Milano-Fenerbahce ore 20.30

14ª giornata – 24 novembre: ASVEL-Olimpia Milano ore 20.45

15ª giornata – 3 dicembre: Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano ore 20.00

16ª giornata – 10 dicembre: Olimpia Milano-Bayern Monaco ore 20.30

17ª giornata – 16 dicembre: Besiktas-Olimpia Milano ore 20.00

18ª giornata – 18 dicembre: Anadolu Efes-Olimpia Milano ore 20.30

19ª giornata – 23 dicembre: Olimpia Milano-Paris Basketball ore 20.30

20ª giornata – 30 dicembre: Virtus Bologna-Olimpia Milano ore 20.30

21ª giornata – 7 gennaio: Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv ore 20.30

22ª giornata – 12 gennaio: Barcellona-Olimpia Milano ore 20.30

23ª giornata – 14 gennaio: Olimpia Milano-ASVEL ore 20.30

24ª giornata – 21 gennaio: Bayern Monaco-Olimpia Milano ore 20.30

25ª giornata – 29 gennaio: Olimpia Milano-Partizan ore 20.30

26ª giornata – 3 febbraio: Valencia-Olimpia Milano ore 20.45

27ª giornata – 5 febbraio: Olimpia Milano-Panathinaikos ore 20.30

28ª giornata – 12 febbraio: Fenerbahce-Olimpia Milano ore 20.45

29ª giornata – 5 marzo: Olimpia Milano-Anadolu Efes ore 20.30

30ª giornata – 10 marzo: Olimpia Milano-Olympiacos ore 20.30

31ª giornata – 12 marzo: Zalgiris-Olimpia Milano ore 20.00

32ª giornata – 19 marzo: Dubai Basketball-Olimpia Milano ore 20.00

33ª giornata – 23 marzo: Paris Basketball-Olimpia Milano ore 20.45

34ª giornata – 26 marzo: Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv ore 20.30

35ª giornata – 1 aprile: Olimpia Milano-Besiktas ore 20.30

36ª giornata – 6 aprile: Real Madrid-Olimpia Milano 20.45

37ª giornata – 8 aprile: Olimpia Milano-Baskonia ore 20.30

38ª giornata – 15 aprile: Stella Rossa-Olimpia Milano ore 20.00

Il calendario di Eurolega della Virtus Bologna

Spera in una stagione migliore anche la Virtus Bologna, l’anno scorso mai in lotta per un posto nella post-season. Le V-Nere stanno attraversando un momento di totale rinnovazione dopo il negativo 25-26. L’inizio sarà subito impegnativo con la squadra di coach Alex Mumbru che affronterà Milano nel primo derby della stagione e anche i greci campioni in carica dell’Olympiakos.

1ª giornata – 25 settembre: Fenerbahce-Virtus Bologna ore 20.45

2ª giornata – 29 settembre: Olimpia Milano-Virtus Bologna ore ore 20.30

3ª giornata – 1 ottobre: Virtus Bologna-Olympiacos ore 20.30

4ª giornata – 8 ottobre: Bayern Monaco-Virtus Bologna ore 20.30

5ª giornata – 14 ottobre: Paris-Virtus Bologna ore 20.45

6ª giornata – 16 ottobre: Virtus Bologna-Baskonia ore 20.30

7ª giornata – 21 ottobre: Hapoel-Virtus Bologna ore 20.00

8ª giornata – 28 ottobre: Virtus Bologna-Zalgiris ore 20.30

9ª giornata – 30 ottobre: Virtus Bologna-Besiktas ore 20.30

10ª giornata – 6 novembre: Virtus Bologna-Dubai ore 20.30

11ª giornata – 13 novembre: Anadolu Efes-Virtus Bologna ore 20.30

12ª giornata – 17 novembre: Virtus Bologna-Panathinaikos ore 21.00

13ª giornata – 19 novembre: Valencia-Virtus Bologna ore 21.00

14ª giornata – 24 novembre: Stella Rossa-Virtus Bologna ore 19.00

15ª giornata – 4 dicembre: Virtus Bologna-Partizan ore 20.30

16ª giornata – 11 dicembre: Virtus Bologna-Maccabi ore 20.30

17ª giornata – 15 dicembre: Virtus Bologna-ASVEL ore 20.30

18ª giornata – 18 dicembre: Barcellona-Virtus Bologna ore 20.45

19ª giornata – 22 dicembre: Virtus Bologna-Real Madrid ore 20.30

20ª giornata – 30 dicembre: Virtus Bologna-Olimpia Milano ore 20.30

21ª giornata – 8 gennaio: Baskonia-Virtus Bologna ore 20.30

22ª giornata – 12 gennaio: Virtus Bologna-Anadolu Efes ore 20.30

23ª giornata – 15 gennaio: Virtus Bologna-Barcellona ore 20.30

24ª giornata – 22 gennaio: Zalgiris-Virtus Bologna ore 20.00

25ª giornata – 28 gennaio: Virtus Bologna-Paris ore 20.30

26ª giornata – 2 febbraio: Maccabi-Virtus Bologna ore 20.05

27ª giornata – 4 febbraio: Dubai-Virtus Bologna ore 20.00

28ª giornata – 11 febbraio: Virtus Bologna-Bayern Monaco ore 20.30

29ª giornata – 4 marzo: Virtus Bologna-Hapoel ore 20.30

30ª giornata – 9 marzo: Virtus Bologna-Fenerbahce ore 20.30

31ª giornata – 11 marzo: Real Madrid-Virtus Bologna ore 20.45

32ª giornata – 19 marzo: ASVEL-Virtus Bologna ore 20.00

33ª giornata – 23 marzo: Partizan-Virtus Bologna ore 20.45

34ª giornata – 26 marzo: Olympiacos-Virtus Bologna ore 21.15

35ª giornata – 31 marzo: Virtus Bologna-Stella Rossa ore 20.30

36ª giornata – 6 aprile: Virtus Bologna-Valencia ore 20.30

37ª giornata – 8 aprile: Panathinaikos-Virtus Bologna ore 21.15

38ª giornata – 16 aprile: Besiktas-Virtus Bologna ore 20.00

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