Siamo a pochissimi giorni dall’inizio della nuova stagione di Eurolega 2026-2027, la competizione di pallacanestro più importante nel vecchio continente, che vedrà come sempre due squadre italiane in campo, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Anteprima Eurolega 26-27.

Anteprima Eurolega 26-27: si inizia il 24 settembre

La stagione 2026-27 di Eurolega prenderà il via il 24 settembre, e dopo aver visto i calendari che attendono le due squadre italiane, oggi vediamo tutti i roster delle 20 formazioni che prenderanno il via nella regular-season, il nostro power ranking di forza, e quello dei bookmakers con le quote antepost.

L’unico cambiamento ai nastri di partenza vede l’esclusione dell’AS Monaco, stritolato dai problemi finanziari, rimpiazzato dal Besiktas Istanbul, finalista della scorsa edizione di Eurocup: Bourg-en-Bresse, il club che ha trionfato nella seconda competizione continentale, ha rinunciato alla partecipazione all’Eurolega.

Le rose di tutte e 20 le squadre di Eurolega 2026-2027

Anadolu Efes Istanbul

Guardie: Jordan Loyd, Isaia Cordinier, Daron Russell, PJ Dozier, David Mutaf, Matthew Strazel, Mike James

Ali: Darius Karutasu, Santi Yusta, Dario Saric, Collin Malcolm, Ercan Osmani, Erkan Yilmaz

Centri: Georgios Papagiannis, Bruno Fernando, Kai Jones

Coach: Pablo Laso

Armani Olimpia Milano

Guardie: RJ Cole, Stefano Tonut, Leandro Bolmaro, Darius Thompson, Diego Flaccadori, Devon Hall, Marko Guduric, Garrison Mathews

Ali: Jason Burnell, Giampaolo Ricci, Alec Peters, Nicola Akele

Centri: Moses Wright, Ousmane Diop, Devin Booker

Coach: Giuseppe Poeta

Barcellona

Guardie: Kevin Punter, Umoja Gibson, Justin Robinson, Dario Brizuela, Agustin Ubal, Juan Nuñez, Justin Minaya

Ali: Tyrese Martin, Stanley Umude, Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Joel Parra

Centri: Olek Balcerowski, Josh Nebo, Yoan Makoundou

Coach: Aleksander Sekulic

Bayern Monaco

Guardie: Duane Washington, Tobias Jensen, Justinian Jessup, Andreas Obst, Justus Hollatz, Rokas Jokubaitis, Caspar Vossenberg, Niko Jerkic, Andrija Susic, Kamar Baldwin

Ali: Miles Norris, Oscar Da Silva, Marjon Beauchamp, Niels Giffey, Vladimir Lucic

Centri: Johannes Voigtmann, Kilian Fischer, Johannes Thiemann, Austin Wiley

Coach: Anton Gavel

Baskonia Vitoria-Gasteiz

Guardie: Markus Howard, Kobi Simmons, Matteo Spagnolo, Damion Baugh

Ali: AJ Lawson, DJ Stewart, Chris Duarte, Rodions Kurucs, Tadas Sedekerskis, Pedro Souza, Clement Frisch, Stefan Joksimovic

Centri: Thierry Henry Alves De Souza, Alex Len, Kenneth Faried

Coach: Paolo Galbiati

Besiktas Istanbul

Guardie: Devon Dotson, David Dejulius, Berk Ugurlu, Yagik Aksu, Scottie Wilbekin, Jaylen Nowell

Ali: Daquan Jeffries, Anthony Brown, Furkan Korkmaz

Centri: Conor Morgan, Metecan Birsen, Eugene Omoruyi, Wenyen Gabriel, Ante Zizic

Coach: Dusan Alimpijevic

Dubai Basketball

Guardie: Elie Okobo, Davion Mintz, Klemen Prepelic, Kosta Kondic, Dzanan Musa, McKinley Wright IV, Thomas Walkup

Ali: Justin Anderson, Dwayne Bacon, Jaron Blossomgame, Davis Bertans, Tornike Shengelia

Centri: Mfiondu Kabengele, Mamadi Diakite, Filip Petrusev

Coach: Xavi Pascual

Fenerbahçe Istanbul

Guardie: Shane Larkin, Wade Baldwin, Talen Horton-Tucker, Melih Mahmutoglu, Trent Forrest, Ignas Sargiunas

Ali: Nicolò Melli, Johnny Juzang, Braxton Key, Onuralp Bitim, Will Clyburn, Shavon Shields

Centri: Marcus Bingham, Sertac Sanli, Chris Silva

Coach: Sarunas Jasikevicius

Hapoel IBI Tel Aviv

Guardie: Eugene German, Antonio Blackeney, Elijah Bryant, Khadeen Carrington, Amir Coffey, Bar Timor, Tomas Satoransky, Vasilije Micic

Ali: Jacob Toppin, Zach LeDay, Ish Wainright, Tomer Ginat

Centri: Tai Odiase, Dan Oturu, Bruno Caboclo

Coach: Dimitris Itoudis

LDLC Asvel Villeurbanne

Guardie: Marc-Owen Fodzo Dada, Tyty Washington Jr., Patty Mills, Hugo Besson, Tremont Waters

Ali: Myles Cale, Bodian Massa, Edwin Jackson, Both Gach, David Lighty, Yves Pons, Nathan Sestina, Jae Crowder

Centri: Mathis Dossou-Yovo, Joel Bolomboy

Coach: Tony Parker

Maccabi Rapyd Tel Aviv

Guardie: Iffe Lundberg, Jimmy Clark III, Amit Ebo, John Dibartolomeo, Keaton Wallace, Yam Madar

Ali: Jaylen Hoard, Gur Lavi, Roman Sorkin, O’Shae Brissett, William Rayman, TJ Leaf, Bonzie Colson

Centri: Armando Bacot Jr., Daniel Theis

Coach: Oded Kattash

Olympiacos Pireo

Guardie: Codi Miller-McIntyre, Georgios Bourneles, Jean Montero, Nikolaos Plotas, Omiros Netzipoglou, Tyler Dorsey, Cory Joseph

Ali: Tyson Ward, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Mbaye Ndiaye, Evan Fournier

Centri: Antonis Karagiannidis, Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyrique Jones

Coach: Georgios Bartzokas

Panathinaikos Aktor Atene

Guardie: Panagiotis Kalaitzakis, Sylvain Francisco, Brancou Badio, Kostas Sloukas, Iason Varvaritis, Jerian Grant, Kendrick Nunn

Ali: Nigel Hayes-Davis, Nikolaos Rogkavopoulos, Guerschon Yabusele, Isaac Bonga, Juancho Hernangomez, Konstantinos Mitoglou

Centri: Mathias Lessort, Moustapha Fall

Coach: Zeljko Obradovic

Paris Basketball

Guardie: Nadir Hifi, Terry Tarpey, Frank Ntilikina, Sebastian Herrera, Jared Rhoden, Tyson Etienne, Joel Ayayi

Ali: TJ Warren, Leopold Cavaliere, Jeremy Morgan, Alize Johnson, Daulton Hommes, Maozinha Pereira

Centri: Allan Dokossi, Mouhamed Faye

Coach: Maxime Lefevre

Partizan Mozzart Bet Belgrado

Guardie: Kyle Allman, Carlik Jones, Luca Vildoza, Alessandro Pajola

Ali: Ethan Thompson, Mario Nakic, Vanja Marinkovic, Lamar Stevens, Arijan Lakic, Uros Danilovic

Centri: Nikola Tanaskovic, Kevarrius Hayes, Tonye Jekiri, Derek Willis, Joffrey Lauvergne

Coach: Joan Peñarroya

Real Madrid

Guardie: Facundo Campazzo, Theo Maledon, Sergio Llull, Andres Feliz

Ali: Maksym Shulga, Timothe Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Gabriel Deck, Mikael Jantunen

Centri: Chuma Okeke, Usman Garuba, Walter Tavares, Damian Jones, Oliver Sarr

Coach: Pedro Martinez

Stella Rossa Meridianbet Belgrado

Guardie: Chris Jones, Stefan Miljenovic, Nick Weiler-Babb, Jared Butler, Tyson Carter, Nikola Djurisic, Andrej Bjelic, David Kramer

Ali: Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Patrick Baldwin, Jordan Nwora, Semi Ojeleye, Chima Moneke

Centri: Johnathan Motley, Ebuka Izundu

Coach: Ibon Navarro

Valencia Basket

Guardie: TJ Shorts, Josep Puerto, Mario Saint-Supery, Alvaro Cardenas, Omari Moore, Armoni Brooks, Lucas Mari

Ali: Kameron Taylor, Nathan Reuvers, Dylan Osetkowski, Mouhamadou Gueye, Gonzalo Corbalan, Nikola Mirotic, Jasiel Rivero

Centri: Neal Sako, Yankuba Sima

Coach: Xavier Albert

Virtus Costa Bologna

Guardie: Rasheed Bello, Trent Frazier, Marcus Carr, Davide Casarin, Wendell Moore, Tommaso Baldasso, Daniel Hackett

Ali: Kessler Edwards, Derrick Alston Jr., Francesco Ferrari, Bo Klintmann

Centri: Kevin Kokila, Aliou Diarra, Mouhamet Diouf

Coach: Alex Mumbrú

Zalgiris Kaunas

Guardie: Sterling Brown, Nigel Williams-Goss, Carsen Edwards, Saben Lee, Dovydas Giedraitis, Maodo Lo, Marius Grigonis, Deividas Sirvydis

Ali: Azuolas Tubelis, Dustin Sleva, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas

Centri: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Jonas Valanciunas, Marek Blazevic

Coach: Tomas Masiulis

Power Ranking Eurolega. Olimpia Milano da playoffs?

Si riprende col duo greco in testa come squadre da battere anche nei Power Ranking Euroleague 26-27. I campioni in carica dell’Olympiakos e i rivali del Panathinaikos hanno roster lunghi di qualità. Proverà come sempre ad insidiarli il Fenerbahce con il Real Madrid che rimane una certezza (molto indietro invece i rivali del Barcellona che quest’anno partono solo da 12°), mentre al 5° posto sale una possibile sorpresa che ha attirato grandi nomi questa estate, Dubai.

L’Italia spera con l’Olimpia Milano che secondo i power ranking è in top-10, squadra che può puntare ai play-in, mentre la Virtus Bologna è sul fondo al 19° posto, solo l’Asvel è dietro alle V-Nere che nascondono tante insidie con un roster rinnovato e tanti giovani scommesse, speriamo di sbagliarci e che i bolognesi possano sorprenderci.

#1. Panathinaikos

#2. Olypiacos Pireo

#3. Fenerbahce

#4. Real Madrid

#5. Dubai

#6. Hapoel Tel Aviv

#7. Zalgiris

#8. Anadolu Efes

#9. Stella Rossa Belgrado

#10. Olimpia Milano

#11. Valencia

#12. Barcellona

#13. Maccabi Tel Aviv

#14. Partizan Belgrado

#15. Bayern Monaco

#16. Paris

#17. Besiktas

#18. Baskonia

#19. Virtus Bologna

#20. Asvel Villeurbanne

Quote Antepost: solito dominio greco

Anche qui Panathinaikos ed Olympiakos sono al vertice, seguite a distanza dal Fenerbahce e col Dubai pronto ad inserirsi come grande sorpresa anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’Euroleague 2026-2027 dove anche in questo caso le squadre italiane sono ovviamente molto indietro, con Milano @34 e Bologna addirittura @101 volte la posta.

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