Pronostici Eurolega 2026-2027: i roster di tutte le squadre con power ranking e quote antepost

Pronostici Eurolega giornata 12
Pronostici Eurolega
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22 Settembre 2026

Siamo a pochissimi giorni dall’inizio della nuova stagione di Eurolega 2026-2027, la competizione di pallacanestro più importante nel vecchio continente, che vedrà come sempre due squadre italiane in campo, Olimpia Milano e Virtus Bologna. Anteprima Eurolega 26-27.

Anteprima Eurolega 26-27: si inizia il 24 settembre

La stagione 2026-27 di Eurolega prenderà il via il 24 settembre, e dopo aver visto i calendari che attendono le due squadre italiane, oggi vediamo tutti i roster delle 20 formazioni che prenderanno il via nella regular-season, il nostro power ranking di forza, e quello dei bookmakers con le quote antepost.

L’unico cambiamento ai nastri di partenza vede l’esclusione dell’AS Monaco, stritolato dai problemi finanziari, rimpiazzato dal Besiktas Istanbul, finalista della scorsa edizione di Eurocup: Bourg-en-Bresse, il club che ha trionfato nella seconda competizione continentale, ha rinunciato alla partecipazione all’Eurolega.

Le rose di tutte e 20 le squadre di Eurolega 2026-2027

Anadolu Efes Istanbul

  • Guardie: Jordan Loyd, Isaia Cordinier, Daron Russell, PJ Dozier, David Mutaf, Matthew Strazel, Mike James
  • Ali: Darius Karutasu, Santi Yusta, Dario Saric, Collin Malcolm, Ercan Osmani, Erkan Yilmaz
  • Centri: Georgios Papagiannis, Bruno Fernando, Kai Jones
  • Coach: Pablo Laso

Armani Olimpia Milano

  • Guardie: RJ Cole, Stefano Tonut, Leandro Bolmaro, Darius Thompson, Diego Flaccadori, Devon Hall, Marko Guduric, Garrison Mathews
  • Ali: Jason Burnell, Giampaolo Ricci, Alec Peters, Nicola Akele
  • Centri: Moses Wright, Ousmane Diop, Devin Booker
  • Coach: Giuseppe Poeta

Barcellona

  • Guardie: Kevin Punter, Umoja Gibson, Justin Robinson, Dario Brizuela, Agustin Ubal, Juan Nuñez, Justin Minaya
  • Ali: Tyrese Martin, Stanley Umude, Olivier Nkamhoua, Tosan Evbuomwan, Joel Parra
  • Centri: Olek Balcerowski, Josh Nebo, Yoan Makoundou
  • Coach: Aleksander Sekulic

Bayern Monaco

  • Guardie: Duane Washington, Tobias Jensen, Justinian Jessup, Andreas Obst, Justus Hollatz, Rokas Jokubaitis, Caspar Vossenberg, Niko Jerkic, Andrija Susic, Kamar Baldwin
  • Ali: Miles Norris, Oscar Da Silva, Marjon Beauchamp, Niels Giffey, Vladimir Lucic
  • Centri: Johannes Voigtmann, Kilian Fischer, Johannes Thiemann, Austin Wiley
  • Coach: Anton Gavel

Baskonia Vitoria-Gasteiz

  • Guardie: Markus Howard, Kobi Simmons, Matteo Spagnolo, Damion Baugh
  • Ali: AJ Lawson, DJ Stewart, Chris Duarte, Rodions Kurucs, Tadas Sedekerskis, Pedro Souza, Clement Frisch, Stefan Joksimovic
  • Centri: Thierry Henry Alves De Souza, Alex Len, Kenneth Faried
  • Coach: Paolo Galbiati

Besiktas Istanbul

  • Guardie: Devon Dotson, David Dejulius, Berk Ugurlu, Yagik Aksu, Scottie Wilbekin, Jaylen Nowell
  • Ali: Daquan Jeffries, Anthony Brown, Furkan Korkmaz
  • Centri: Conor Morgan, Metecan Birsen, Eugene Omoruyi, Wenyen Gabriel, Ante Zizic
  • Coach: Dusan Alimpijevic

Dubai Basketball

  • Guardie: Elie Okobo, Davion Mintz, Klemen Prepelic, Kosta Kondic, Dzanan Musa, McKinley Wright IV, Thomas Walkup
  • Ali: Justin Anderson, Dwayne Bacon, Jaron Blossomgame, Davis Bertans, Tornike Shengelia
  • Centri: Mfiondu Kabengele, Mamadi Diakite, Filip Petrusev
  • Coach: Xavi Pascual

Fenerbahçe Istanbul

  • Guardie: Shane Larkin, Wade Baldwin, Talen Horton-Tucker, Melih Mahmutoglu, Trent Forrest, Ignas Sargiunas
  • Ali: Nicolò Melli, Johnny Juzang, Braxton Key, Onuralp Bitim, Will Clyburn, Shavon Shields
  • Centri: Marcus Bingham, Sertac Sanli, Chris Silva
  • Coach: Sarunas Jasikevicius

Hapoel IBI Tel Aviv

  • Guardie: Eugene German, Antonio Blackeney, Elijah Bryant, Khadeen Carrington, Amir Coffey, Bar Timor, Tomas Satoransky, Vasilije Micic
  • Ali: Jacob Toppin, Zach LeDay, Ish Wainright, Tomer Ginat
  • Centri: Tai Odiase, Dan Oturu, Bruno Caboclo
  • Coach: Dimitris Itoudis

LDLC Asvel Villeurbanne

  • Guardie: Marc-Owen Fodzo Dada, Tyty Washington Jr., Patty Mills, Hugo Besson, Tremont Waters
  • Ali: Myles Cale, Bodian Massa, Edwin Jackson, Both Gach, David Lighty, Yves Pons, Nathan Sestina, Jae Crowder
  • Centri: Mathis Dossou-Yovo, Joel Bolomboy
  • Coach: Tony Parker

Maccabi Rapyd Tel Aviv

  • Guardie: Iffe Lundberg, Jimmy Clark III, Amit Ebo, John Dibartolomeo, Keaton Wallace, Yam Madar
  • Ali: Jaylen Hoard, Gur Lavi, Roman Sorkin, O’Shae Brissett, William Rayman, TJ Leaf, Bonzie Colson
  • Centri: Armando Bacot Jr., Daniel Theis
  • Coach: Oded Kattash

Olympiacos Pireo

  • Guardie: Codi Miller-McIntyre, Georgios Bourneles, Jean Montero, Nikolaos Plotas, Omiros Netzipoglou, Tyler Dorsey, Cory Joseph
  • Ali: Tyson Ward, Sasha Vezenkov, Kostas Papanikolaou, Mbaye Ndiaye, Evan Fournier
  • Centri: Antonis Karagiannidis, Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyrique Jones
  • Coach: Georgios Bartzokas

Panathinaikos Aktor Atene

  • Guardie: Panagiotis Kalaitzakis, Sylvain Francisco, Brancou Badio, Kostas Sloukas, Iason Varvaritis, Jerian Grant, Kendrick Nunn
  • Ali: Nigel Hayes-Davis, Nikolaos Rogkavopoulos, Guerschon Yabusele, Isaac Bonga, Juancho Hernangomez, Konstantinos Mitoglou
  • Centri: Mathias Lessort, Moustapha Fall
  • Coach: Zeljko Obradovic

Paris Basketball

  • Guardie: Nadir Hifi, Terry Tarpey, Frank Ntilikina, Sebastian Herrera, Jared Rhoden, Tyson Etienne, Joel Ayayi
  • Ali: TJ Warren, Leopold Cavaliere, Jeremy Morgan, Alize Johnson, Daulton Hommes, Maozinha Pereira
  • Centri: Allan Dokossi, Mouhamed Faye
  • Coach: Maxime Lefevre

Partizan Mozzart Bet Belgrado

  • Guardie: Kyle Allman, Carlik Jones, Luca Vildoza, Alessandro Pajola
  • Ali: Ethan Thompson, Mario Nakic, Vanja Marinkovic, Lamar Stevens, Arijan Lakic, Uros Danilovic
  • Centri: Nikola Tanaskovic, Kevarrius Hayes, Tonye Jekiri, Derek Willis, Joffrey Lauvergne
  • Coach: Joan Peñarroya

Real Madrid

  • Guardie: Facundo Campazzo, Theo Maledon, Sergio Llull, Andres Feliz
  • Ali: Maksym Shulga, Timothe Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Gabriel Deck, Mikael Jantunen
  • Centri: Chuma Okeke, Usman Garuba, Walter Tavares, Damian Jones, Oliver Sarr
  • Coach: Pedro Martinez

Stella Rossa Meridianbet Belgrado

  • Guardie: Chris Jones, Stefan Miljenovic, Nick Weiler-Babb, Jared Butler, Tyson Carter, Nikola Djurisic, Andrej Bjelic, David Kramer
  • Ali: Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Patrick Baldwin, Jordan Nwora, Semi Ojeleye, Chima Moneke
  • Centri: Johnathan Motley, Ebuka Izundu
  • Coach: Ibon Navarro

Valencia Basket

  • Guardie: TJ Shorts, Josep Puerto, Mario Saint-Supery, Alvaro Cardenas, Omari Moore, Armoni Brooks, Lucas Mari
  • Ali: Kameron Taylor, Nathan Reuvers, Dylan Osetkowski, Mouhamadou Gueye, Gonzalo Corbalan, Nikola Mirotic, Jasiel Rivero
  • Centri: Neal Sako, Yankuba Sima
  • Coach: Xavier Albert

Virtus Costa Bologna

  • Guardie: Rasheed Bello, Trent Frazier, Marcus Carr, Davide Casarin, Wendell Moore, Tommaso Baldasso, Daniel Hackett
  • Ali: Kessler Edwards, Derrick Alston Jr., Francesco Ferrari, Bo Klintmann
  • Centri: Kevin Kokila, Aliou Diarra, Mouhamet Diouf
  • Coach: Alex Mumbrú

Zalgiris Kaunas

  • Guardie: Sterling Brown, Nigel Williams-Goss, Carsen Edwards, Saben Lee, Dovydas Giedraitis, Maodo Lo, Marius Grigonis, Deividas Sirvydis
  • Ali: Azuolas Tubelis, Dustin Sleva, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas
  • Centri: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Jonas Valanciunas, Marek Blazevic
  • Coach: Tomas Masiulis
Anteprima Eurolega 26-27

Anteprima Eurolega 26-27

Power Ranking Eurolega. Olimpia Milano da playoffs?

Si riprende col duo greco in testa come squadre da battere anche nei Power Ranking Euroleague 26-27. I campioni in carica dell’Olympiakos e i rivali del Panathinaikos hanno roster lunghi di qualità. Proverà come sempre ad insidiarli il Fenerbahce con il Real Madrid che rimane una certezza (molto indietro invece i rivali del Barcellona che quest’anno partono solo da 12°), mentre al 5° posto sale una possibile sorpresa che ha attirato grandi nomi questa estate, Dubai. 

L’Italia spera con l’Olimpia Milano che secondo i power ranking è in top-10, squadra che può puntare ai play-in, mentre la Virtus Bologna è sul fondo al 19° posto, solo l’Asvel è dietro alle V-Nere che nascondono tante insidie con un roster rinnovato e tanti giovani scommesse, speriamo di sbagliarci e che i bolognesi possano sorprenderci.

#1. Panathinaikos

#2. Olypiacos Pireo

#3. Fenerbahce

#4. Real Madrid

#5. Dubai

#6. Hapoel Tel Aviv

#7. Zalgiris

#8. Anadolu Efes

#9. Stella Rossa Belgrado

#10. Olimpia Milano

#11. Valencia

#12. Barcellona

#13. Maccabi Tel Aviv

#14. Partizan Belgrado

#15. Bayern Monaco

#16. Paris

#17. Besiktas

#18. Baskonia

#19. Virtus Bologna

#20. Asvel Villeurbanne

Quote Antepost: solito dominio greco

Anche qui Panathinaikos ed Olympiakos sono al vertice, seguite a distanza dal Fenerbahce e col Dubai pronto ad inserirsi come grande sorpresa anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’Euroleague 2026-2027 dove anche in questo caso le squadre italiane sono ovviamente molto indietro, con Milano @34 e Bologna addirittura @101 volte la posta.

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