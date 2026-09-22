Pronostici Basket Eurolega: 1° giornata con Fenerbahce-Virtus Bologna e Partizan-Olimpia Milano del 24-25 settembre 2026

Pronostici Eurolega giornata 1
Pronostici Eurolega
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22 Settembre 2026

Ci siamo, il 24 e 25 settembre inizia la regular season di Eurolega 2026-2027 e dopo aver visto il calendario delle italiane e l’anteprima con tutte le rose, il power ranking e le quote antepost, ora entriamo nel vivo con i match e i Pronostici Eurolega giornata 1.

Pronostici Eurolega giornata 1: programma completo

Vediamo il programma completo della 1° giornata di Eurolega 2026-2027, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni con le quote Sisal per l’ultimo turno di regular season.

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Analisi e scommesse Fenerbahce-Virtus Bologna

La prima a scendere in campo sarà la Virtus Bologna attesa sul parquet del Fenerbahçe Istanbul venerdì 24 settembre alle ore 19.45. Il bilancio degli ultimi precedenti pende nettamente a favore del club turco, che guida per 7 vittorie a 4 nei confronti diretti più recenti. Nelle ultime sfide della passata stagione, i turchi hanno confermato la propria superiorità vincendo entrambi i match con scarti minimi e battaglie accese. Nelle ultime stagioni, il Fenerbahçe ha dimostrato di essere una vera e propria “bestia nera” per le Vu Nere, specialmente tra le mura amiche dell’Ülker Sports Arena, dove i turchi mantengono un record perfetto negli ultimi scontri diretti. Giocare a Istanbul è storicamente uno dei compiti più complessi d’Europa. Il Fenerbahçe in casa ha vinto gli ultimi 4 scontri diretti consecutivi contro la Virtus. Inoltre, i turchi arrivano a questa sfida con un trend generale favorevole, avendo vinto 6 degli ultimi 7 incroci complessivi contro i bolognesi.

La Virtus approccia il debutto europeo dopo la recente delusione in Supercoppa Italiana, dove è stata eliminata in semifinale dall’Olimpia Milano. La squadra di coach Ivanovic è chiamata a registrare subito la difesa e limitare le palle perse per poter competere a questi livelli.

Serve una vera e propria impresa ai bolognesi, stando ai pronostici, con il colpaccio in trasferta prono a pagare ben 5,70 volte la posta mentre i temibili turchi sono proposti vincenti appena a 1,16. 

Pronostici Eurolega giornata 1

Pronostici Eurolega giornata 1

Analisi e Scommesse Partizan Belgrado-Olimpia Milano

Il giorno dopo toccherà all’Olimpia Milano scendere in campo nell’infuocatissimo campo del Partizan Belgrado, che in estate ha accolto dalla Virtus Luca Vildoza e Alessandro Pajola. Il bilancio dei precedenti recenti tra Olimpia e Partizan dal 2008 a oggi vede i milanesi in leggero vantaggio per 7 vittorie a 5. Nelle ultime due stagioni i match sono stati estremamente equilibrati, con il fattore campo a fare quasi sempre la differenza e l’Olimpia capace di imporsi nell’ultimo scontro diretto.

Milano arriva al debutto europeo con il morale alto dopo aver conquistato la Supercoppa italiana a Tortona, battendo prima la Virtus Bologna in semifinale e poi Venezia in finale. La squadra di coach Peppe Poeta ha già mostrato ottime certezze nei nuovi innesti come Moses Wright, oltre alla leadership di Leandro Bolmaro. Sotto la guida del nuovo allenatore Joan Peñarroya, subentrato dopo l’addio di Zeljko Obradovic, il Partizan ha affrontato una preseason da 3 vittorie e 2 sconfitte. La rosa attuale viene descritta come meno focalizzata sulle individualità ma decisamente meglio assemblata e più fisica rispetto all’anno scorso.

Nelle quote è una trasferta in salita anche per l’Olimpia che vincente paga 2,25 volte la giocata mentre un successo dei padroni di casa del Partizan è proposto a quota 1,73 sulla lavagna scommesse. 

Le partite delle due squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport, e in LIVE-Streaming su Sky Go e NowTV. Inoltre, per la prima giornata saranno trasmessi anche i match Dubai-Real Madrid e Baskonia-Olympiacos, semper sugli stessi canali.

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