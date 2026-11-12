Il 12 e 13 novembre si giocano il grosso delle sfide valide per l’11° turno della regular season di Euroleague 2026-2027, la competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente, con le italiane impegnate in: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas ed Anadolu Efes-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 11.

Pronostici Eurolega giornata 11: programma completo e guida tv

Ecco l’elenco completo dei match della 11° giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Mercoledì 11 novembre

Ore 20:45

Paris – Fenerbahce

Partizan – Baskonia

Giovedì 12 novembre

Ore 20:05

Maccabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv (sul neutro di Belgrado)

Ore 20:15

Olympiacos – Dubai

Ore 20:30

Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas

Valencia – Bayern Monaco

Ore 21:00

Real Madrid – Stella Rossa

Venerdì 13 novembre

Ore 18:30

Anadolu Efes – Virtus Bologna

Ore 20:15

Panathinaikos – Barcellona

Ore 20:30

Lyon-Villeurbanne – Besiktas

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

Con un record di 1-9 da migliorare urgentemente, un nuovo coach appena arrivato e una situazione che tutto è meno che calma, l’Olimpia Milano vede arrivare all’Unipol Forum lo Zalgiris Kaunas e con i lituani la sfida è ancor più strana e difficile se si pensa alla situazione della squadra di Tomas Masiulis.

L’Armani ora in mano a Luca Banchi, difatti, deve giocarsela con un club che in questa fase della stagione ha sì 6 vittorie e 4 sconfitte, ma dei successi ne ha ottenuti quattro in trasferta. Il momento dell’Olimpia è tutt’altro che positivo: in Europa è arrivata una sola vittoria, ovvero il derby italiano contro la Virtus Bologna, deciso dal buzzer beater di Devon Hall che ha fissato il punteggio sull’87-85. Durante l’ultima giornata di Eurolega, i meneghini sono stati sconfitti da una delle compagini più in forma della regular season, il Valencia. La sconfitta per 73-84 contro i levantini è costata la panchina a coach Peppe Poeta, che è stato esonerato il giorno dopo il match. Nell’incontro successivo, vinto per 88-86 contro Trento, la squadra è stata guidata dall’assistente Marco Ramondino, che è stato nominato allenatore ad interim.

A differenza del team milanese, i campioni di Lituania si trovano in una buona posizione in classifica: al momento occupano la decima posizione, con sei vittorie e quattro sconfitte all’attivo. La compagine di Kaunas viene da quattro vittorie consecutive in Europa, con l’ultimo successo arrivato a Istanbul contro il Besiktas per 67-83. Per i meneghini sarà una prova complicata soprattutto per quanto riguarda la lotta sotto le plance: i lituani sono infatti i migliori rimbalzisti finora in Eurolega, con una media di 40.1 rimbalzi a partita, di cui 13.0 offensivi e 27.1 difensivi. Gran parte del merito va attribuita a uno dei principali punti di riferimento della squadra, ovvero l’ex NBA Jonas Valanciunas (12.1 punti e 8.4 rimbalzi di media).

Il match tra Armani Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now.

PREVISIONE: VALANCIUNAS OVER 8.5 RIMBALZI @1.90

Analisi e scommesse Anadolu Efes-Virtus Bologna

Ritorna in campo domani la Virtus Costa Bologna per affrontare l’undicesimo turno dell’Eurolega 2026-2027. Nella giornata di venerdì 13, le V-Nere affronteranno alle ore 18.30 una delicata sfida in trasferta, per cercare di ripartire dopo un periodo complicato in campo continentale. Gli avversari saranno i turchi dell’Anadolu Efes, quattordicesimi in classifica con un bilancio di quattro vittorie e sei sconfitte.

Dopo il primo vero momento complicato della stagione, la Virtus ha riiniziato la sua marcia battendo in campionato Verona, ritrovando un’apparente serenità. La squadra di coach Mumbrù deve però inevitabilmente reagire in campo europeo, dove nelle ultime quattro partite sono arrivati quattro ko.

L’occasione per tornare al successo e rilanciarsi in una classifica ancora corta (4-6 il bilancio della Virtus al momento) è fissato domani ad Istanbul. L’Efes infatti è una squadra altalenante che trova in Dario Saric e nell’ex NBA Cameron Payne i migliori giocatori.

I precedenti sono in equilibrio (6 vittorie tuche e 5 italiane) ma sul parquet di casa l’Efes ha avuto una marcia in più negli ultimi incontri, vinti entrambi ampiamente. Visto il momento, la sfida assume un valore piuttosto alto, e la squadra di Mumbrù ne deve essere consapevole. Servirà affidarsi all’esplosività di Diarra ed alle giocate di Carr e di Wendell Moore, leggermente in ombra nelle ultime uscite.

Quote antepost: chi vincerà l’Eurolega 2026-2027?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 26-27. Fuori dalle prime le due italiane. In testa rimane il duo greco, seguito da Real Madrid e Fenerbache.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.