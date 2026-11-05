Tra giovedì 5 e venerdì 6 novembre si gioca la 10° giornata della regular season di Eurolega. La prima squadra italiana a scendere in campo sarà l’Olimpia Milano che ospita il Valencia. Il giorno dopo anche la Virtus Bologna gioca in casa, dove arriva il BC Dubai. Pronostici Eurolega giornata 10.

Pronostici Eurolega giornata 10: programma completo e guida TV

Ecco l’elenco completo dei match della 10° giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Giovedì 5 novembre 2026

18:15 | Anadolu Efes – Paris Basketball (In diretta su EuroLeague TV)

| Anadolu Efes – Paris Basketball (In diretta su EuroLeague TV) 19:00 | Fenerbahçe – Saski Baskonia (In diretta su EuroLeague TV)

| Fenerbahçe – Saski Baskonia (In diretta su EuroLeague TV) 19:45 | Hapoel Tel Aviv – FC Barcelona (In diretta su EuroLeague TV)

| Hapoel Tel Aviv – FC Barcelona (In diretta su EuroLeague TV) 20:00 | ASVEL Villeurbanne – Bayern Monaco (In diretta su EuroLeague TV)

| ASVEL Villeurbanne – Bayern Monaco (In diretta su EuroLeague TV) 20:30 | Olimpia Milano – Valencia Basket (In diretta su Sky Sport Basket e NOW)

Venerdì 6 novembre 2026

18:00 | Beşiktaş – Žalgiris Kaunas (In diretta su EuroLeague TV)

| Beşiktaş – Žalgiris Kaunas (In diretta su EuroLeague TV) 20:15 | Olympiakos – Stella Rossa (In diretta su Sky Sport Max e NOW)

| Olympiakos – Stella Rossa (In diretta su Sky Sport Max e NOW) 20:30 | Virtus Bologna – Dubai Basketball (In diretta su Sky Sport Basket e NOW)

| Virtus Bologna – Dubai Basketball (In diretta su Sky Sport Basket e NOW) 20:45 | Partizan Belgrado – Maccabi Tel Aviv (In diretta su EuroLeague TV)

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Valencia

Dopo il ko di Atene con l’Olympiacos, l’Olimpia Milano è attesa da un’altra sfida da non fallire. Stavolta si gioca all’Unipol Forum, dove arriva una delle squadre più in forma di questo avvio di Eurolega e stabilmente nelle zone alte della classifica. L’Armani, ultima insieme al Baskonia con una sola vittoria in nove partite, cerca disperatamente una svolta dopo una lunga serie di sconfitte consecutive in Europa. Il Valencia è una vecchia conoscenza che nella scorsa stagione ha battuto Milano proprio al Forum per 103-100, nonostante la gara da 31 punti di Bolmaro.

Il match tra Olimpia Milano e Valencia vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Dubai

La sfida tra Virtus Bologna e Dubai Basketball del 6 novembre si preannuncia come un match ad altissima intensità ed equilibrato. La vittoria di Dubai è quotata a circa 1.75, mentre il successo interno della Virtus Bologna si attesta intorno a 1.95. La Virtus attraversa un periodo complicato, reduce da 3 sconfitte consecutive tra campionato ed Eurolega (l’ultima in Europa subita in extremis contro il Besiktas per 103-101). Dubai, guidata in panchina dall’esperto coach Xavi Pascual, si presenta invece in ottima forma con un record di 6 vittorie e 3 sconfitte. La Virtus Bologna è la miglior squadra a rimbalzo della competizione (40.6 di media) e punta sulla fisicità a metà campo. Di contro, Dubai vanta un attacco esplosivo (122.4 punti per 100 possessi) e ritmi molto alti, ma concede anche molto in fase difensiva

Nei passati testa a testa ufficiali della scorsa stagione, la Virtus Bologna è in vantaggio per 2-0. Ha trionfato in casa per un soffio (79-78) e si è imposta in trasferta a Dubai (80-72). Ci aspettiamo un match dal punteggio elevato per OVER 172.5 @1.80.

Quote Antepost: chi vincerà l’Euroleague 2026-2027?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 26-27. Al comando sempre le greche Olympiakos e Panathinaikos a braccetto mentre il Real Madrid aggancia il Fenerbache in seconda fascia. La Virtus Bologna @81 rimane davanti all’Olimpia Milano @126 volte la posta, ma entrambe le italiane continuano ad allontanarsi dalle zone di vertice.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.