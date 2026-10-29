Doppio turno di Euroleague che tra giovedì e venerdì gioca la 9° giornata di regular season. Le italiane sono in campo entrambe il 30 ottobre con Olympiacos-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Besiktas. Pronostici Eurolega giornata 9.

Pronostici Eurolega giornata 9: programma completo

Ecco l’elenco completo dei match della 9° giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Giovedì 29 ottobre

Ore 20:00

Stella Rossa – Bayern

Ore 20:05

Maccabi Tel Aviv – Paris

Ore 20:45

Real Madrid – Fenerbahce

Venerdì 30 ottobre

Ore 17:00

Dubai – Hapoel Tel Aviv

Ore 18:30

Anadolu Efes – Panathinaikos

Ore 19:00

Zalgiris Kaunas – Partizan

Ore 20:00

Lyon-Villeurbanne – Baskonia

Ore 20:15

Olympiacos – Olimpia Milano

Ore 20:30

Barcellona – Valencia

Virtus Bologna – Besiktas

CLASSIFICA LBA 2026-2027

1 Panathinaikos 14 punti

2 Valencia 12 punti

3 Hapoel Tel Aviv 12 punti

4 Fenerbahce 12 punti

5 Olympiacos 12 punti

6 Real Madrid 10 punti

—————————————————–

7 Stella Rossa 10 punti

8 Barcellona 10 punti

9 Dubai 10 punti

10 Zalgiris Kaunas 8 punti

—————————————————–

11 Partizan 8 punti

12 Virtus Bologna 8 punti

13 Besiktas 6 punti

14 Anadolu Efes 6 punti

15 Lyon-Villeurbanne 6 punti

16 Paris 4 punti

17 Bayern 4 punti

18 Maccabi Tel Aviv 4 punti

19 Olimpia Milano 2 punti

20 Baskonia 2 punti

Analisi e scommesse: Olympiacos-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’Olympiacos Pireo nel Round 9 di EuroLeague, in una trasferta che si preannuncia estremamente complessa per la squadra di Peppe Poeta.

La situazione continentale dell’EA7 Emporio Armani è critica, con il penultimo posto in classifica. Nonostante la sconfitta nell’ultimo turno alla Oaka contro il Panathinaikos per 80-75, Milano ha mostrato timidi segnali di crescita sul piano del gioco. La squadra cerca disperatamente una vittoria in trasferta per invertire la rotta, aggrappandosi alle buone prestazioni in campionato.

I greci, campioni in carica d’Europa guidati da Georgios Bartzokas, arrivano da una solida vittoria in trasferta a Istanbul contro il Besiktas per 81-73. La squadra occupa i piani altissimi della classifica (nel gruppo degli inseguitori a quota 6 vittorie). Tuttavia, l’ambiente vive un momento di tensione a causa di un battibecco in panchina tra il coach e la stella Sasha Vezenkov, oltre a una pesante situazione infortuni e defezioni (assenze di Fournier, Milutinov e la sospensione societaria di Tyler Dorsey).

Nei precedenti 22 successi per l’Olympiacos contro i 12 dell’Olimpia Milano. Occhio al fattore campo. Il Pireo si è storicamente dimostrato un fortino quasi inespugnabile per i colori biancorossi.

Analisi e scommesse: Virtus Bologna-Besiktas

La Virtus Bologna ospita il Besiktas al PalaDozza nel Round 9 di EuroLeague, cercando un pronto riscatto per riprendere la propria corsa continentale.

Le V-Nere di Álex Mumbrú arrivano dal pesante passo falso casalingo contro lo Zalgiris Kaunas (74-91), che ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive. Nonostante il netto KO interno nell’ultimo turno, la Virtus si trova a ridosso della zona playoff (4 vittorie e 4 sconfitte) e ha dimostrato un eccellente stato di forma generale, testimoniato anche dal recente colpaccio esterno in campionato sul campo dell’Olimpia Milano (94-98).

I turchi del Besiktas stanno attraversando un momento di flessione in EuroLeague, reduci da due sconfitte consecutive tra cui l’ultima sul campo dell’Olympiacos (81-73). La squadra di Istanbul ha recentemente inserito nel roster un rinforzo di altissimo profilo come Lonnie Walker, ma sta ancora cercando la quadratura difensiva ideale per risalire dai bassifondi della classifica.

Gli unici due precedenti ufficiali risalgono alla regular season della FIBA Champions League 2018/2019 con una vittoria a testa, sempre per la squadra in trasferta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.