In arrivo una settimana da doppio turno per l’Euroleague, la competizione più importante della pallacanestro del vecchio continente, giunta all’8° giornata di regular season. Martedì è in campo l’Olimpia Milano nella difficile trasferta greca contro il Panathinaikos mentre il giorno dopo tocca alle V-Nere (che in campionato domenica hanno battuto proprio l’Olimpia nel big match) ospitare lo Zalgiris Kaunas. Pronostici Eurolega giornata 8.

Pronostici Eurolega giornata 8: programma completo

Ecco l’elenco completo dei match della 8ª giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì 27 ottobre 2026

Ore 17:00 | Dubai Basketball – Paris Basketball

| Dubai Basketball – Paris Basketball Ore 20:00 | Stella Rossa Belgrado – Maccabi Tel Aviv

| Stella Rossa Belgrado – Maccabi Tel Aviv Ore 20:00 | Bayern Monaco – Barcellona

| Bayern Monaco – Barcellona Ore 20:15 | Panathinaikos Atene – Olimpia Milano

| Panathinaikos Atene – Olimpia Milano Ore 20:30 | Valencia Basket – Fenerbahçe

| Valencia Basket – Fenerbahçe Ore 21:00 | Saski Baskonia – Real Madrid

Mercoledì 28 ottobre 2026

Ore 18:30 | Beşiktaş Istanbul – Olympiacos Piraeus

| Beşiktaş Istanbul – Olympiacos Piraeus Ore 19:00 | Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes Istanbul

| Hapoel Tel Aviv – Anadolu Efes Istanbul Ore 20:00 | LDLC ASVEL Villeurbanne – Partizan Belgrado

| LDLC ASVEL Villeurbanne – Partizan Belgrado Ore 20:30 | Virtus Bologna – Žalgiris Kaunas

Analisi e scommesse Panathinaikos-Olimpia Milano

Martedì all’Olimpia Milano servirà una vera e propria impresa in trasferta in Grecia, contro la corazzata Panathinaikos, tra le favorite per la vittoria della competizione, che ha vinto sei partite su sette ed è in testa alla classifica insieme al Fenerbahce. Al contrario l’Olimpia ha all’attivo un solo successo e sei ko. Il Pana è nettamente favorito anche secondo i bookmakers con uno spread di -13.5 punti di handicap da coprire.

I precedenti sono l’unico aspetto positivo per i lombardi che incredibilmente hanno sempre battuto il Panathinaikos negli ultimi 3 confronti, compreso il più recente giocato proprio qui al Telekom Center Athens e vinto 87-74 dall’Olimpia. Questa volta però non pensiamo a colpi sorprendenti per la squadra di Peppe Poeta che non sta attraversando un grande momento e potrebbe perdere abbondantemente in doppia cifra questa trasferta greca che è solo la prima di un uno-due da incubo per i lombardi che venerdì giocheranno sul campo di un altra corazzata ellenica, l’Olympiakos.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas

Mercoledì scende in campo una Virtus Bologna rinvigorita dalla vittoria nel weekend del derby d’Italia, in rimonta sull’Olimpia con le V-Nere in testa al campionato con 5 vittorie su 5 e stanno andando meglio di Milano anche in Europa dove hanno un record di 4-3, anche se hanno interrotto una striscia vincente lo scorso turno perso 81-90 contro l’Hapoel.

Lo Zalgiris Kaunas è poco dietro con un record di 3-4 e dopo 2 sconfitte in Eurolega, si è ripreso con una grande prova offensiva, vincendo 105-85 contro il Lyon. Per il match con la Virtus ci aspettiamo un ritorno con i piedi per terra per un attacco in realtà modesto.

La Virtus ha speso molto nella rimonta sull’Olimpia e cercherà di gestire il ritmo. Consigliamo UNDER 172.5 PUNTI TOTALI @1.80 mentre per quanto riguarda la vittoria gli ospiti sono comunque favoriti sotto @1.60 di quota, con le V-Nere offerte @2.40 per il successo (spread di +3.5 punti in appoggio per la Virtus). La Virtus torna in campo venerdì, sempre alla Segafredo Arena dove ospiterà il Besiktas.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027. Due greco sempre in testa e alla pari @4, col Fenerbache @7 che gioca un ruolo da principale outsider. La Virtus Bologna @67 rimane avanti all’Olimpia Milano @81 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.