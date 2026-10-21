Dal 21 al 23 ottobre si gioca la 7° giornata della regular season di Eurolega la competizione più importante della pallacanestro nel vecchio continente, al via mercoledì subito con la Virtus Bologna che sfiderà l’Hapoel Tel Aviv mentre il giorno dopo l’Olimpia Milano ospita la corazzata Barcellona. Squadre in campo anche venerdì, ma le italiane giocheranno prima. Pronostici Eurolega giornata 7.

Pronostici Eurolega giornata 7: programma completo

Ecco l’elenco completo dei match della 7ª giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Mercoledì 21 Ottobre 2026

Ore 18:00 | Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna

Giovedì 22 Ottobre 2026

Ore 19:30 | Anadolu Efes Istanbul – Beşiktaş

| Anadolu Efes Istanbul – Beşiktaş Ore 20:00 | Bayern Monaco – Dubai Basketball

| Bayern Monaco – Dubai Basketball Ore 20:05 | Maccabi Tel Aviv – Real Madrid

| Maccabi Tel Aviv – Real Madrid Ore 20:15 | Panathinaikos – Baskonia

| Panathinaikos – Baskonia Ore 20:30 | Armani Olimpia Milano – Barcellona

| Armani Olimpia Milano – Barcellona Ore 20:45 | Partizan Belgrado – Stella Rossa

Venerdì 23 Ottobre 2026

Ore 19:00 | Zalgiris Kaunas – ASVEL Villeurbanne

| Zalgiris Kaunas – ASVEL Villeurbanne Ore 20:15 | Olympiacos – Fenerbahçe

| Olympiacos – Fenerbahçe Ore 20:45 | Paris Basketball – Valencia

Analisi e scommesse Hapoel Tel Aviv-Virtus Bologna

Anche se si gioca sul campo neutro di Sofia, la trasferta che attende la Virtus Bologna (capolista della Serie A di pallacanestro italiana), mercoledì 21 ottobre alle ore 18:00, nella settima giornata di Euroleague non è delle più semplici. Gli emiliani affrontano infatti gli israeliani dell’Hapoel Tel Aviv, club che è appena al secondo anno di partecipazione alla competizione europea, ma a cui non mancano grandi ambizioni.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con lo stesso score in classifica: quattro vittorie e due sconfitte. Per i bookmakers però, l’Hapoel Tel Aviv è nettamente favorito con la quota di 1,25, mentre il colpo esterno della Virtus Bologna paga 3,72. La linea di spread attribuita agli israeliani è di -8.5 punti di handicap. Lo scorso anno l’Hapoel ha vinto entrambe le sfide contro le V-Nere, in un match da basso punteggio a Bologna (79-74) e una sfida di ritorno a ritmi ben più alti, e vinta “in casa” dalla squadra di Tel Aviv per 109 a 91.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Barcellona

L’Olimpia Milano ha vinto in LBA, ma in Europa continua a faticare, ed è al penultimo posto con un record di 1-5 dopo il ko interno (97-101) contro Dubai dello scorso turno, che porta a 4 i ko consecutivi per la squadra di Peppe Poeta in Europa.

Al Forum arriva Barcellona, un avversario davvero ostico, anche se i catalani stanno giocando una stagione molto altalenante che li vede soltanto al 10° posto con un record di 3-3. Finora il Barcellona ha alternato una vittoria ad una sconfitta dopo il 100-105 subito in casa nel big match dello scorso turno contro l’Olympiakos, dove i blaugrana hanno comunque giocato un match alla pari.

Le quote però credono nell’Olimpia favorita @1.56 per la vittoria, mentre il successo del Barcellona sale @2.40, quindi ci sono ampie chance di successo per Milano che tra l’altro lo scorso anno vinse in casa per 87-84 contro il Barcellona, su cui ha un record ampiamente favorevole di 7 vittorie negli ultimi 10 precedenti.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027. Il duo greco rimane in testa ma con l’Olympiakos @3.80 che si prende un piccolo vantaggio su Panathinaikos @4.00 mentre il Fenerbache @8.00 rimane il terzo incomodo, ma più staccato, che si lascia alle spalle il Real Madrid @10.00.

Indietro le italiane anche se la Virtus Bologna @67.00 vede tagliata la propria quota, e le V-Nere superano l’Olimpia Milano @81.00 che prima dell’inizio della stagione europea era nettamente avanti ai bolognesi.

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