La Virtus Bologna ci ha preso gusto e ha vinto la terza partita di fila passando a Parigi in Euroleague, e venerdì le V-Nere rientrano in casa e possono vincere ancora visto che sono favorite sul Baskonia. Rientra anche l’Olimpia Milano che rimane in grossa crisi e deve sbloccarsi in casa contro il Dubai BC, ma i meneghini sono sfavoriti anche in questo scontro interno. Pronostici Eurolega giornata 6.

Pronostici Eurolega giornata 6: il programma completo

Vediamo la 6° giornata dell’Eurolega 2026-27, in programma giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, per la regular season della principale competizione di pallacanestro in Europa. Vediamo il programma completo. Le partite delle italiane saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Basket e saranno visibili anche in LIVE-Streaming sui dispositivi di NowTV e Sky Go. Inoltre, Sky Sport proporrà anche Fenerbahçe Istanbul-Partizan Belgrado e Barcellona-Olympiacos Pireo.

Giovedì 15 ottobre

ore 19.45 – Fenerbahçe Istanbul-Partizan Belgrado (Sky Sport, NowTV e Sky Go)

ore 20.30 – Armani Olimpia Milano-Dubai BC (Sky Sport, NowTV e Sky Go)

ore 20.30 – Valencia-Maccabi Tel Aviv

ore 21.00 – Real Madrid-LDLC Asvel Villeurbanne

Venerdì 16 ottobre

ore 19.00 – Besiktas Istanbul-FC Bayern Monaco

ore 19.00 – Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes Istanbul

ore 20.00 – Stella Rossa Belgrado-Paris Basketball

ore 20.15 – Panathinaikos Atkor Atene-Hapoel IBI Tel Aviv

ore 20.30 – FC Barcellona-Olympiacos Pireo (Sky Sport, NowTV e Sky Go)

ore 20.30 – Virtus Costa Bologna-Kosner Baskonia Vitoria Gasteiz (Sky Sport, NowTV e Sky Go)

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Dubai BC

L’Olimpia Milano torna subito in campo in Eurolega giovedì 15 ottobre alle ore 20.30 con i meneghini che ospitano il Dubai Basketball all’Unipol Forum di Assago per il quinto turno della regular season 2026-2027, a sole 48 ore dal ko contro il Real Madrid. L’Armani Milano vive un momento complicato: quattro sconfitte in cinque giornate e una sola vittoria in classifica. Ieri sera è arrivato il k.o. interno contro i Blancos, 89-98. Dalle tribune del Forum sono scesi i fischi, anche all’indirizzo di Peters, segnale di un pubblico non soddisfatto dell’andamento della squadra di Peppe Poeta. Le note positive sono arrivate da Leandro Bolmaro, top scorer con 21 punti, da Devon Hall (17) e da Garrison Mathews (14), ma servirà molto di più per interrompere la striscia negativa.

Il Dubai Basketball arriva a Milano con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte e con l’entusiasmo del successo in casa del Baskonia nell’ultimo turno. Una squadra fisica, atletica e abituata a tenere ritmi alti, che ha già dimostrato di poter essere un avversario ostico: lo scorso anno proprio al Forum si impose per 96-78.

Gli ospiti sono favoriti in quota con la vittoria offerta a 1,74, mentre il successo di Milano si gioca @2.20 con quota in netta salita. Il fattore campo e il desiderio di riscatto dell’Olimpia ci portano a non escludere l’affermazione a sorpresa di Milano che ha assoluto bisogno di schiodarsi dal fondo della graduatoria per avere chance di acciuffare un piazzamento in zona play-in. Giochiamo VITTORIA MILANO @2.20 per valore.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Baskonia

La Virtus Costa Bologna ha infilato il terzo successo in serie in Eurolega grazie al finale thriller sul campo del Paris Basketball, con i. Francesi superati 96-94 grazie ad un Alston incontenibile da 23 punti, supportato dai 14 punti e 7 rimbalzi di Moore. In doppia cifra anche Carr e Diouf con 11 punti a testa e Carr serve anche 6 assist.

Il Baskonia è all’ultimo posto con un record di 1-4 e il peggior differenziale tra punti segnati (426 a 478) dopo il recente ko interno che come abbiamo visto è arrivato contro il Dubai, prossima avversaria dell’Olimpia. In quel match il Baskonia è stato surclassato in casa col risultato finale di 79-93 in cui agli spagnoli non è bastato un Sedekerskis top scorer con 13 punti ma con un plus-minus finale di -17.

La Virtus chiuderà il turno col match della Segafredo Arena alle ore 20:30. Le quote danno la Virtus favorita con quota massima @1.56 mentre la vittoria del Baskonia sale fino @2.40 volte la posta.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027. Ovviamente cambia poco o niente rispetto a due giorni fa, col Panathinaikos che riaggancia l’Olympiakos, con Fenerbache terzo incomodo e il Real Madrid più staccato. La Virtus Bologna @67 rimane lontana nonostante tutto, e ancora dietro all’Olimpia Milano @51.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.