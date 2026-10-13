Altra settimana col doppio turno di Eurolega, iniziamo da martedì e mercoledì quando andranno in scena i match validi per la 5° giornata di regular season, con l’Olimpia Milano che gioca in casa e vuole sbloccarsi anche in Europa, ma affronta la corazzata Real Madrid mentre mercoledì la Vortus Bologna è ancora in trasferta per la sfida col Paris. Pronostici Eurolega giornata 5.

Pronostici Eurolega giornata 5: programma completo

Vediamo la 5° giornata dell’Eurolega 2026-27, in programma martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, per la regular season della principale competizione di pallacanestro in Europa. Vediamo il programma completo.

Appaiati a due punti, l’Olimpia Milano e il Real Madrid si scontreranno in Italia, mentre le V-Nere andranno a far visita al Paris con l’obiettivo di bissare la splendida impresa messa a segno contro il Bayern Monaco nell’ultima giornata.

Martedì 13 ottobre

Ore 19:45

Fenerbahce – Zalgiris Kaunas

Ore 20:00

Lyon-Villeurbanne – Stella Rossa

Ore 20:30

Barcellona – Maccabi Tel Aviv

Baskonia – Dubai

Olimpia Milano – Real Madrid

Partizan – Panathinaikos

Ore 21:00

Valencia – Olympiacos

Mercoledì 14 ottobre

Ore 18:00

Hapoel Tel Aviv – Besiktas

Ore 19:30

Anadolu Efes – Bayern Moanco

Ore 20:45

Paris – Virtus Bologna

CLASSIFICA EUROLEGA 2026-2027

1 Panathinaikos 8 punti

2 Valencia 8 punti

3 Olympiacos 6 punti

4 Fenerbahce 6 punti

5 Partizan 6 punti

6 Stella Rossa 4 punti

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7 Besiktas 4 punti

8 Zalgiris Kaunas 4 punti

9 Barcellona 4 punti

10 Virtus Bologna 4 punti

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11 Hapoel Tel Aviv 4 punti

12 Dubai 4 punti

13 Lyon-Villeurbanne 4 punti

14 Real Madrid 2 punti

15 Anadolu Efes 2 punti

16 Paris 2 punti

17 Bayern Monaco 2 punti

18 Maccabi Tel Aviv 2 punti

19 Baskonia 2 punti

20 Olimpia Milano 2 punti

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Real Madrid

L’Armani Olimpia Milano inizia il tour de force in casa contro il Real Madrid, in una sfida tra due formazioni che devono assolutamente vincere dopo un avvio di torneo più che deficitario. Entrambe le squadre, infatti, hanno uno score di 1 vittoria e 3 sconfitte e puntano a risalire la china. L’Armani arriva all’appuntamento forte della netta vittoria in campionato contro Treviso, dove ha potuto tenere a riposo Peters e Mathiews. Dall’altra parte anche il Real Madrid è reduce da una convincente vittoria casalinga contro il Manresa in campionato e spera anche lui di ripartire da qui per rilanciarsi anche in campo europeo. Campazzo, Pradilla, Sarr, Smith e Procida sono chiamati a fare la differenza anche in Eurolega se la squadra di Pedro Martinez vuole iniziare subito a risalire la classifica.

Il fattore campo potrebbe aiutare l’Olimpia. Negli ultimi 5 precedenti ha sempre vinto la squadra di casa, con 3 successi per Milano. Secondo le quote dei bookmakers però il Real Madrid parte favorito con la vittoria quotata 1,46, anche se gli spagnoli hanno perso tre trasferte su tre contro Dubai, Efes e Hapoel Tel Aviv. Il successo dell’Olimpia Milano si gioca invece a 2,40. Molto alta la soglia dell’under/over dei punti. Quella minima è fissata a 171.5 punti con favorito l’over a 1,60 e l’under a 2,10.

Squadre in campo martedì 13 ottobre alle ore 20:30 al Forum di Assago (Milano) con diretta tv disponibile su Sky Sport Basket (Canale 205) e streaming su SkyGO e Now TV.

Analisi e scommesse Paris-Virtus Bologna

Il giorno dopo, mercoledì 14 ottobre alle ore 20:45 toccherà alla Virtus Bologna in trasferta nella capitale francese per la sfida per niente banale contro il Paris. Bologna che vive comunque un ottimo momento di forma, essendo reduce da quattro successi consecutivi tra Serie A ed Eurolega contro Olympiacos, Maxima Roma, Bayern Monaco e Venezia ma gli analisti vanno contro le V-Nere offerte vincenti @2.55 contro i francesi padroni di casa che si giocano @1.47.

Il Paris ha iniziato la stagione di Euroleague con un record negativo di 1-3, ed è reduce dalla sconfitta interna nel derby francese contro il Lyon, giocato lo scorso turno, e perso in un match interno ad alto punteggio (96-98) mentre la Virtus ha iniziato decisamente meglio delle attese in Europa con un record di 2-2. Dopo i primi 2 ko le V-Nere ci hanno preso gusto battendo prima una delle grandi favorite in casa, l’Olympiakos, e poi affermandosi anche nello scorso turno in trasferta in Germania contro il Bayern superato 94-87. Anche la Virtus sa quindi giocare match ad alto punteggio, e per questa sfida consigliamo OVER 177.5 PUNTI TOTALI @1.75.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027. Il Panathinaikos @3.75 stacca di pochissimo la rivale greca, l’Olympiakos @3.80, poi c’è il Fenerbache @8 mentre il Real Madrid @11 si stacca come prima squadra in doppia cifra. Sempre lontane le italiane con l’Olimpia Milano @41 e la Virtus Bologna @81 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.