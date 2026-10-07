Da mercoledì 7 a venerdì 9 ottobre si gioca la 4° giornata di regular season per l’Eurolega di basket. Le italiane sono in campo entrambe giovedì 8 ottobre con in programma Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano e Bayern Monaco-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 4.

Pronostici Eurolega giornata 4: programma completo

Vediamo la 4° giornata dell’Eurolega 2026-27, in programma da mercoledì 7 fino a venerdì 9 ottobre, per la regular season della principale competizione di pallacanestro in Europa. Vediamo il programma completo.

Mercoledì 7 ottobre

Ore 20:45

Paris – Lyon-Villeurbanne

Giovedì 8 ottobre

Ore 18:00

Dubai – Stella Rossa

Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano (a Belgrado)

Ore 20:00

Bayern – Virtus Bologna

Ore 20:15

Panathinaikos – Fenerbahce

Ore 20:30

Valencia – Hapoel Tel Aviv

Ore 20:45

Real Madrid – Partizan Belgrado

Venerdì 9 ottobre

Ore 20:15

Olympiacos – Anadolu Efes

Ore 20:30

Barcellona – Zalgiris Kaunas

Baskonia – Besiktas

Analisi e scommesse Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

La partita di Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, valida per la quarta giornata della regular season 2026/27, si giocherà giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 18:00 sul campo neutro della Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado

Il Maccabi Tel Aviv segna mediamente 78 punti a partita ma ne subisce ben 94.3. Ha un buon flusso di gioco (18.7 assist) ma soffre le palle perse (14.7 di media). I fari del gioco sono il playmaker Tamir Blatt (fondamentale per gli assist), l’esterno Lonnie Walker IV e la solidità a rimbalzo garantita da Oshae Brissett.

L’Olimpia Milano viaggia a una media di 79.7 punti realizzati e 87.7 concessi. Redenta da prestazioni altalenanti (tra cui il ko recente contro Verona in campionato), la squadra di coach Peppe Poeta necessita di maggiore continuità e di una migliore gestione dei possessi (16.3 assist a fronte di 12.3 palle perse). L’uomo di punta a livello realizzativo è Marko Guduric con 15.5 punti di media stagionali, coadiuvato dall’esperienza di Devon Hall, Peters sul perimetro e dalle incursioni di Armoni Brooks (già MVP della passata stagione per i biancorossi).

Il bilancio complessivo dal 2005 a oggi è estremamente equilibrato con 17 vittorie per il Maccabi Tel Aviv, 16 per l’Olimpia Milano. Negli ultimi quattro incroci ufficiali, Milano ha sempre dominato. L’ultimo scontro diretto risale al 13 marzo 2026, terminato 96-87 in favore dell’Olimpia. Nelle sfide precedenti, Milano ha ottenuto larghi successi (102-88 a novembre 2025 e 107-74 a gennaio 2025).

Il match sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, in particolare Sky Sport Basket, e in streaming su NOW e Sky GO. Le quote dei principali bookmaker vedono il Maccabi leggermente favorito con un Testa a Testa a 1.75 – 1.80 rispetto al 2.00 – 2.05 assegnato alla vittoria di Milano. Entrambe le compagini stanno affrontando un inizio di stagione europeo caratterizzato da forti difficoltà difensive, occhio a OVER 172.5 PUNTI TOTALI.

Analisi e scommesse Bayern Monaco-Virtus Bologna

La sfida di Eurolega tra Bayern Monaco e Virtus Bologna, valida per la quarta giornata della regular season 2026/27, si disputerà giovedì 8 ottobre 2026 al Sap Garden.

Il Bayern Monaco si presenta a questo inizio di stagione in Eurolega con una forma decisamente solida: nelle prime sfide ufficiali ha trovato importanti certezze, inclusa la vittoria nella gara inaugurale contro l’Hapoel Tel Aviv (84-86) e un ottimo rendimento nel campionato nazionale tedesco. Sotto la guida del nuovo coach Anton Gavel, la squadra ha mostrato un attacco fluido e una chimica di squadra già ben rodata nei meccanismi offensivi.

La Virtus Bologna, d’altro canto, sta attraversando un momento di forte difficoltà in Europa. I bianconeri di coach Alex Mumbrù occupano i bassifondi della classifica con 0 vittorie e 2 sconfitte nelle prime due uscite. Dopo il ko all’esordio sul difficile campo del Fenerbahçe (78-68), le Vu Nere si sono arrese anche nel sentitissimo derby italiano contro l’Olimpia Milano, perso di misura all’ultimo respiro per 87-85.

I precedenti complessivi tra Bayern Monaco e Virtus Bologna registrano un chiaro vantaggio per la formazione tedesca con 7 vittorie del Bayern contro le 4 vittorie della Virtus. Nelle ultime sfide ufficiali di Eurolega della passata stagione (2025/2026), il Bayern Monaco ha vinto entrambi gli scontri diretti. I bavaresi si sono imposti in casa a Monaco per 86-70 (ottobre 2025) e hanno espugnato il campo di Bologna per 85-80 nel match di ritorno ad aprile 2026. La Virtus non vince in trasferta a Monaco in una competizione ufficiale dal gennaio 2025, quando riuscì a strappare un successo per 72-82.

La diretta televisiva esclusiva è affidata a Sky Sport (Sky Sport Basket o Sky Sport Uno come canali di riferimento) e in streaming su NOW e Sky GO. I bookmaker vedono i padroni di casa leggermente favoriti, con quote per la vittoria interna comprese tra 1.65 e 1.70 rispetto al 2.15-2.25 degli ospiti. La quota intorno a 1.67 offre un buon valore per il Bayern vincente che gioca in un palazzetto caloroso ed esprime al momento maggiore solidità offensiva rispetto a una Virtus ancora alla ricerca della quadra tattica sotto coach Mumbrù.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027. Le greche Panathinaikos e Olympiakos continuano da favorite a braccetto con il Fenerbache più staccato al terzo posto, poi arrivano Real Madrid, Hapoel Tel Aviv e BC Dubai già in doppia cifra come quote.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.