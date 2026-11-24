Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate nella 14° giornata della regular season Euroleague. Entrambe le squadre azzurre saranno in campo martedì 24 novembre con Stella Rossa-Virtus Bologna e Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano. Pronostici Eurolega giornata 14.

Pronostici Eurolega giornata 14: programma completo e guida tv

Ecco l’elenco completo dei match della 14° giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

PROGRAMMA COMPLETO 14° GIORNATA EUROLEAGUE

Martedì 24 novembre

Ore 18:00

Besiktas – Paris

Ore 19:00

Stella Rossa – Virtus Bologna

Ore 20:00

Bayern – Maccabi Tel Aviv

Ore 20:30

Valencia – Panathinaikos

Ore 20:45

Lyon-Villeurbanne – Olimpia Milano

Ore 21:00

Barcellona – Fenerbahce

Mercoledì 25 novembre

Ore 17:00

Dubai – Partizan

Ore 20:15

Olympiacos – Tel Aviv

Ore 20:30

Baskonia – Anadolu Efes

Ore 20:45

Real Madrid – Zalgiris

Analisi e scommesse Stella Rossa-Virtus Bologna

Tutto pronto per il match tra la Virtus Bologna e la Stella Rossa Belgrado, valido per la quattordicesima giornata dell’Eurolega con la squadra emiliana che deve cercare di rialzare la testa dopo la sconfitta nell’ultimo turno della competizione internazionale.

La Virtus Bologna al momento è quindicesima posizione nella classifica generale dell’Eurolega, con l’obiettivo play in distante ma non ancora impossibile da raggiungere. La squadra di coach Mumbrù deve ripartire dalla grande partita giocata a Valencia nonostante il ko, per non perdere ulteriore terreno in una classifica ancora piuttosto corta. La squadra felsinea va alla ricerca di un successo fuori dalle mura amiche che manca addirittura dal 14 ottobre contro Paris.

Per quanto riguarda la squadra serba, il record recita gli stessi numeri degli italiani ma all’opposto con otto vittorie e cinque sconfitte in tredici partite. La Stella Rossa, abituata ormai da anni all’alta classifica, si trova al sesto posto, l’ultimo valido per l’ingresso ai play off ed è favorita per la vittoria del match contro le V-Nere. I serbi sono stati autori di una partenza brillante, con otto vittorie e solo cinque sconfitte ed un importante striscia tra le mura casalinghe.

La palla a due tra Stella Rossa e Virtus Bologna è in programma alle ore 19.00 Beogradska Arena di Belgrado. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà visibile su Sky Go e NOW Tv. Negli ultimi cinque precedenti, la Virtus non ha mai vinto e secondo noi non si sbloccherà nemmeno questa volta. Anche se la Virtus ha, già, battuto due big come Olympiacos e Panathinaikos in questo girone di andata, preferiamo la Stella Rossa che potrà contare sul sostegno del pubblico amico sempre infuocato.

PREVISIONE: STELLA ROSSA -8.5 @1.83

Analisi e scommesse Lyon ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano

Martedì 24 novembre l’Olimpia Milano va a Villeurbanne per la quattordicesima giornata di Eurolega. Alla LDLC Arena la squadra di Luca Banchi sfida l’Asvel in uno scontro diretto tra due formazioni nei bassifondi della classifica, con Milano che arriva però sulle ali dell’entusiasmo dopo la miglior settimana europea della stagione.

L’Olimpia Milano si presenta in Francia con due vittorie consecutive. Dopo il successo di martedì contro la Stella Rossa, giovedì al Forum Milano ha battuto 78-70 il Fenerbahce, trascinata da un ultimo quarto da 23-9 dopo essere stata sotto fino a undici punti. Protagonisti Moses Wright, autore di una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, Leandro Bolmaro, con 19 punti e due stoppate decisive nel finale, e Marko Guduric, a quota 16.

La classifica resta comunque complicata per i biancorossi. Milano è diciottesima con un record di 3-10, mentre l’Asvel è diciassettesima con 4-9, giusto un successo in più rispetto ai meneghini. Per i francesi, invece, la sfida di martedì è un’occasione per allungare sui rivali e avvicinarsi di più alla zona calda. Anche i francesi non stanno attraversando un momento positivo nella competizione consecutiva: reduci da quattro sconfitte consecutive, con l’ultimo sfida persa con un netto 107-81 contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul. Lione, allenata dalla leggenda francsze Tony Parker, invece, si proverà ad aggrappare alla classe di Nate Sestina, Patty Mills e Marc-Owen Fodzo Dada.

La palla a due di Villeurbanne-Olimpia Milano è fissata per le ore 20.45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Basket, con il racconto di Andrea Solaini e l’analisi tecnica di Chicca Macchi, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. L’Olimpia ha sempre battuto il Lione negli ultimi 4 precedenti e visto il momento di ripresa anche in Europa, la squadra di Luca Banchi potrebbe espugnare anche la trasferta francese per un successo quotato al massimo @1.87, ma non sarà semplice.

Quote antepost: chi vincerà l’Eurolega 2026-2027?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 26-27. Comandano sempre le greche Olympiakos e Panathinaikos appaiate @4 di quota entrambe, mentre il Fenerbahce si stacca in doppia cifra @10 volte la posta, come il Real Madrid, e di poco avanti al BD Dubai @11. Italiane sempre disperse, la Virtus Bologna si gioca @81, l’Olimpia Milano è ancora più indietro, in tripla cifra @12 volte la posta.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.