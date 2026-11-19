Doppio turno di Euroleague che tra giovedì e venerdì gioca la 13° giornata di regular season, con le italiane in campo entrambe il 19 novembre. Sia la Virtus che l’Olimpia arrivano da un martedì vincente, con le V-Nere che hanno addirittura battuto il Panathinaikos. Pronostici Eurolega giornata 13.

Pronostici Eurolega giornata 13: programma completo e guida tv

Ecco l’elenco completo dei match della 13° giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

PROGRAMMA COMPLETO 13° GIORNATA EUROLEGA

Giovedì 19 novembre

Ore 18:15

Maccabi Tel Aviv – Dubai (sul neutro di Limassol)

Ore 19:00

Zalgiris Kaunas – Panathinaikos

Ore 20:00

Bayern – Baskonia

Ore 20:30

Olimpia Milano – Fenerbahce

Ore 20:45

Paris – Hapoel Tel Aviv

Ore 21:00

Valencia – Virtus Bologna

Venerdì 20 novembre

Ore 18:30

Anadolu Efes – Lyon-Villeurbanne

Ore 20:15

Olympiacos – Real Madrid

Ore 20:30

Barcellona – Stella Rossa

Ore 20:45

Partizan – Besiktas

CLASSIFICA EUROLEGA 2026-2027

1 Valencia 18 punti

2 Olympiacos 18 punti

3 Fenerbahce 16 punti

4 Panathinaikos 16 punti

5 Zalgiris Kaunas 16 punti

6 Barcellona 16 punti

—————————————————–

7 Dubai 16 punti

8 Real Madrid 14 punti

9 Stella Rossa 14 punti

10 Hapoel Tel Aviv 14 punti

—————————————————–

11 Partizan 12 punti

12 Besiktas 12 punti

13 Paris 12 punti

14 Anadolu Efes 10 punti

15 Virtus Bologna 10 punti

16 Lyon-Villeurbanne 8 punti

17 Maccabi Tel Aviv 6 punti

18 Bayern Monaco 6 punti

19 Olimpia Milano 4 punti

20 Baskonia 2 punti

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Fenerbahce

Dopo nove sconfitte di fila in questa competizione i padroni di casa dell’Olimpia Milano si sono finalmente sbloccati opposti alla Stella Rossa, piegata con il punteggio di 91 a 77 tra le mura amiche.

Dall’altra parte, la compagine turca del Fenerbahce ha travolto il Lyon-Villeurbanne per 115 a 81, salendo a quota 16 punti in classifica e confermandosi uno dei top-team in Europa, e candidato alla vittoria finale.

Tra due squadre separate da ben dodici lunghezze in graduatoria, l’ago della bilancia pende, ovviamente, dalla parte degli ospiti che tra l’altro hanno sempre vinto contro l’Olimpia negli ultimi 3 precedenti, due dei quali a Milano.

Analisi e Scommesse Valencia-Virtus Bologna

I padroni di casa del Valencia sono in serie positiva da sei partite tra campionato spagnolo ed Eurolega, striscia che li portati in vetta in questa competizione in tandem con l’Olympiacos dopo il successo per 76 a 64 sul parquet del Partizan.

Dall’altra parte le V-Nere sono riemersi dopo cinque k.o. consecutivi in Eurolega: grazie al sorprendente successo ai danni del Panathinaikos con il punteggio di 84 a 79, la Virtus Bologna di Alex Mumbrú è salita a quota dieci punti in graduatoria, distante quattro lunghezze dalla top 10 della classifica.

La Virtus ha perso 4 degli ultimi 5 precedenti contro Valancia, compresi i due scontri dello scorso anno. Anche se la Virtus ha, già, battuto due big in questo girone di andata, esprimiamo ugualmente una preferenza per il Valencia che potrà contare sul sostegno del pubblico amico.

Quote antepost: chi vincerà l’Eurolega 2026-2027?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 26-27. La sconfitta di Bologna costa il primo posto al Panathinaikos @4.20 che si vede superato dai rivali dell’Olympiakos @4 poi troviamo il Fenerbache @9 prossima rivale dell’Olimpia.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.