Tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre si gioca la 12° giornata di regular season per l’Euroleague 2026-2027 che questa settimana gioca un doppio turno visto che tornerà tra giovedì e venerdì. Le italiane sono impegnate entrambe martedì sera con Olimpia Milano-Stella Rossa e Virtus Bologna-Panathinaikos. Pronostici Eurolega giornata 12.

Pronostici Eurolega giornata 12: programma completo e guida tv

Ecco l’elenco completo dei match della 12° giornata di Eurolega 2026/27 con i relativi orari italiani, affiancati dalla guida alla programmazione televisiva italiana gestita in esclusiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì 17 novembre

Ore 17:00

Dubai – Anadolu Efes

Ore 18:00

Maccabi Tel Aviv – Olympiacos (sul neutro di Limassol)

Ore 19:00

Fenerbahce – Lyon-Villeurbanne

Zalgiris Kaunas – Bayern

Ore 20:30

Barcellona – Paris

Baskonia – Hapoel Tel Aviv

Olimpia Milano – Stella Rossa

Ore 20:45

Partizan – Valencia

Ore 21:00

Virtus Bologna – Panathinaikos

Mercoledì 18 novembre

Ore 18:00

Besiktas – Real Madrid

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Stella Rossa

Dopo nove sconfitte di fila in questa competizione i padroni di casa dell’Olimpia Milano sperano d’interrompere finalmente la serie negativa, ripartendo dalla convincente vittoria a Udine per 93 a 80 nell’ultimo week-end di LBA 2026-27.

Dall’altra parte, la formazione serba della Stella Rossa è reduce dal k.o. con il Real Madrid per 105 a 84, ma nel turno precedente aveva espugnato a sorpresa il parquet dell’Olympiacos campione in carica per 62 a 57.

Tra due squadre separate da ben dodici punti in graduatoria, l’ago della bilancia pende, ovviamente, dalla parte degli ospiti, ma non sottovalutiamo la voglia di riscatto dell’Olimpia Milano con Luca Banchi alla seconda panchina in Eurolega dopo aver sostituito Peppe Poeta. L’Olimpia inoltre ha perso l’ultimo precedente contro i serbi che aveva battuto in 3 scontri consecutivi prima di quel ko.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Panathinaikos

Periodaccio per la Virtus Bologna in questa competizione in cui le V Nere hanno perso le ultime cinque partite disputate, striscia negativa che li ha allontanati dalla top 10 della graduatoria, ora distante quattro lunghezze.

Dall’altra parte, i greci del Panathinaikos si trovano nel quartetto in testa alla classifica con 16 punti raccolti in undici round anche se sono reduci dal k.o. tra mura amiche per mano del Barcellona con il punteggio di 76 a 74.

La Virtus Bologna si è riscattata nel campionato italiano, sbancando il parquet di Trento per 88 a 75 nell’ultimo week-end di gioco, ma anche se gioca in casa, non vediamo come possa reggere il peso della corazzata greca che guida l’Euroleague ed è una delle principali contender alla vittoria finale. I greci inoltre hanno battuto i bolognesi in 4 degli ultimi 5 precedenti. Giochiamo contro la Virtus.

PREVISIONE: PANATHINAIKOS -7.5 @1.82

Quote antepost: chi vincerà l’Eurolega 2026-2027?

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 26-27. Solita lavagna dominata dalla coppia greca Panathinaikos / Olympiakos entrambe @4, col Real Madrid che invece ha agganciato il Fenerbache @9 volte la posta. Col BC Dubai si sale @12. Disperse le italiane, Virtus Bologna @101 ed Olimpia Milano @201.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.