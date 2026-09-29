Da martedì si gioca la 2° giornata della regular season di Eurolega 2026-2027 ed è subito tempo di derby azzurro con l’Olimpia Milano che ospita la Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 2.

Pronostici Eurolega giornata 2: il programma completo

Vediamo il programma completo della 2° giornata di Eurolega 2026-2027, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni con le quote Sisal per l’ultimo turno di regular season.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Virtus Bologna

Martedì è subito derby di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna già alla seconda giornata. Siamo già al secondo scontro, e già a settembre, tra le due squadre a livello ufficiale.

In Supercoppa si è nettamente imposta l’Olimpia di Peppe Poeta, che poi ha perso in casa del Partizan Belgrado e ha vinto a fatica contro Trieste nella prima di campionato. A Belgrado l’Armani è rimasta in scia ai bianconeri balcanici per 30′ salvo poi cedere nel quarto conclusivo nonostante i 17 punti equamente divisi tra Marko Guduric e Alec Peters oltre ai 13 punti di Devon Hall. Dopo l’impegno casalingo odierno i ragazzi di ‘Peppe’ Poeta voleranno in Spagna per sfidare il Baskonia di Paolo Galbati e Matteo Spagnolo.

Per le V nere buona prova in quel di Istanbul, pur perdendo contro il Fenerbahce, e poi successo netto in una stracolma Masnago contro Varese. Contro il Fenerbahce di Nicolò Melli e dell’ex Olimpia Milano Shavon Shields (78-68), Derrick Alston Jr. e M. Carr sono stati gli ultimi ad arrendersi ma l’impressione è che la squadra del CT campione d’Europa con la Germania Alex Mumbru sia ancora in cerca della sua identità di gioco.

Nelle quote Milano parte favorita nel match. La vittoria dell’Olimpia è quotato 1.32, mentre il colpo esterno di Bologna si gioca a 2.90. Lo spread è fissato a -6.5 punti per Milano. Per quanto riguarda le scommesse under/over, la soglia più bassa è quella di 159.5 punti con l’under a 2.11 e l’over a 1.60. Si arriva fino al valore di 165.5 punti con l’under a 1.62 e l’over a 2.08.

Il match valido per la 2a giornata di Eurolega 2026-2027 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Bologna si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo e Now.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Dopo la prima giornata vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.