Dopo il derby italiano vinto dall’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna, tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre si torna subito in campo con la 3° giornata di Eurolega aperta dalle V-Nere che ospitano i favoriti dell’Olympiakos mentre l’Olimpia gioca in trasferta in Spagna contro il Baskonia. Pronostici Eurolega giornata 3.

Pronostici Eurolega giornata 3: il programma completo

Grande attesa per il 3° round dell’Eurolega 2026-27, in programma giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, per il primo doppio turno settimanale della principale competizione di pallacanestro in Europa. Vediamo il programma completo di questi due giorni.

PROGRAMMA COMPLETO 3° GIORNATA EUROLEGA

Giovedì 1° ottobre

Ore 18:00

Hapoel Tel Aviv – Real Madrid

Ore 20:00

Stella Rossa – Anadolu Efes

Ore 20:30

Virtus Bologna – Olympiacos

Ore 20:45

Paris – Zalgiris Kaunas

Venerdì 2 ottobre

Ore 19:00

Besiktas – Barcellona

Ore 19:45

Fenerbahce – Dubai

Ore 20:00

Bayern – Partizan

Lyon-Villeurbanne – Valencia

Ore 20:15

Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv

Ore 20:30

Baskonia – Olimpia Milano

Vediamo anche i risultati della 2° giornata e a seguire la classifica aggiornata dopo i primi due turni di Eurolega.

RISULTATI 2° GIORNATA EUROLEGA

Dubai – Barcellona 94-87

Anadolu Efes – Real Madrid 94-84

Zalgiris Kaunas – Olympiacos 91-93

Fenerbahce – Bayern 100-76

Stella Rossa – Hapoel Tel Aviv 80-81

Olimpia Milano – Virtus Bologna 87-85

Valencia – Baskonia 111-88

Paris – Partizan 79-92

Maccabi Tel Aviv – Besiktas 93-109

Panathinaikos – Lyon-Villeurbanne 102-79

CLASSIFICA EUROLEAGUE 2026-2027

1 Panathinaikos 4 punti

2 Fenerbahce 4 punti

3 Partizan 4 punti

4 Valencia 4 punti

5 Olympiacos 4 punti

6 Dubai 4 punti

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7 Besiktas 2 punti

8 Zalgiris Kaunas 2 punti

9 Anadolu Efes 2 punti

10 Barcellona 2 punti

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11 Hapoel Tel Aviv 2 punti

12 Lyon-Villeurbann 2 punti

13 Olimpia Milano 2 punti

14 Bayern Monaco 2 punti

15 Stella Rossa 0 punti

16 Real Madrid

17 Virtus Bologna 0 punti

18 Maccabi Tel Aviv 0 punti

19 Paris 0 punti

20 Baskonia 0 punti

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Olympiakos

Mandata in archivio la sconfitta di mercoledì sera al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano (87-85), la Virtus Bologna torna in campo domani sera tra le mura amiche per affrontare in Eurolega i campioni in caria dell’Olympiacos Pireo per la terza giornata della regular season 2026-2027.

Le V nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale, con i bolognesi che dopo il ko all’esordio contro il Fenerbahce Istanbul (78-68) hanno incassato una battuta d’arresto anche contro gli acerrimi rivali milanesi (87-85) nonostante siano riusciti a mantenere la sfida in equilibrio fino alla fine con la possibilità anche di portarla all’overtime. Coach Alex Mumbru si affida ancora ai punti pesanti di Aliou Diarra e di con Wendell Moore e Derrick Alston Jr. che daranno man forte dal pitturato ma anche dal perimetro. Servirà inoltre il supporto del ‘sesto uomo’ in campo ovvero il pubblico della Virtus Arena, che proverà a farsi sentire nei momenti cruciali nel primo match casalingo.

Dall’altra parte ci sarà però la corazzata Olympiacos Pireo campione in carica, con gli ellenici che hanno piazzato due vittorie in altrettante partite fin qui disputate rispettivamente contro Baskonia (89-106) e Zalgiris Kaunas (91-93) per issarsi in vetta alla classifica al pari di Dubai Basketball, Partizan Belgrado, Fenerbahce Istanbul e Valencia. L’asse principale dei biancorossi di Atene è quello costituito da Sasha Vezenkov e da Evan Fournier, con Tyler Dorsey capace di colpire da qualsiasi posizione (25 punti per il playmaker greco nel successo esterno in Spagna) al pari della guardia dominicana Jean Montero.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta tv affidata alle telecamere di Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV ed Euroleague TV. Un match sulla carta proibitivo, anche secondo le quote dei bookmakers che propongono la vittoria della corazzata greca appena @1.22 di quota, mentre l’impresa degli emiliani vale 4 volte la giocata. I greci sono favoriti con -5.5 punti di spread sulle scommesse con handicap. Il bilancio dei confronti diretti è impietoso per Bologna che ha sempre perso negli ultimi 5 scontri con l’Olympiakos.

Analisi e scommesse Baskonia-Olimpia Milano

L’Armani Olimpia Milano è pronta per il 3° turno sul parquet del Baskonia che si giocherà venerdì sera, 2 ottobre, in Spagna.

Dopo il ko all’esordio contro il Partizan Belgrado, i biancorossi milanesi hanno ritrovato fiducia con la vittoria sulla sirena nel derby contro la Virtus Bologna, primo successo stagionale in Europa. La sfida con la Virtus ha messo in evidenza alcuni elementi su cui coach Peppe Poeta può costruire. Devon Hall ha mostrato personalità e leadership, firmando il canestro decisivo che ha regalato la vittoria. Buona anche la prova di Jason Burnell, il cui impatto è stato significativo, mentre Moses Wright si è confermato un punto di riferimento fondamentale per l’equilibrio della squadra, soprattutto in attacco e sotto canestro.

Di fronte ci sarà un Baskonia in cerca di riscatto, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate, contro Olympiacos e Valencia. Il tecnico dei baschi è l’italiano Paolo Galbiati, che conosce bene il basket di casa nostra, e nel roster c’è anche Matteo Spagnolo, altro volto familiare per il pubblico italiano. I giocatori di riferimento sono Damion Baugh, Tadas Sedekerskis e Kenneth Faried.

Squadre in campo venerdì 2 ottobre, alle ore 20:30 dalla Fernando Buesa Arena. Grande equilibrio negli ultimi 6 precedenti tra Baskonia ed Olimpia, entrambe con 3 vittorie. Le quote sono leggermente dalla parte dei meneghini offerti sotto @1.80 per la vittoria in trasferta mentre il successo dei padroni di casa iberici si gioca anche sopra la pari.

Quote Antepost Eurolega 2026-2027

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2026-2027.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.