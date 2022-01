Pronostici Basket Eurolega 20a giornata: tanti rinvii ma si gioca il big match Barcellona-Olimpia

Eurolega Giornata 20, tra martedì e mercoledì torna la competizione più importante della pallacanestro europea, l’Euroleague. Ci sono già 5 rinvii ma si giocherà l’atteso big match Barcellona-Olimpia Milano.

Eurolega Giornata 20: big match Barcellona-Olimpia Milano

Con qualche assenza di troppo e dopo un lungo stop Milano torna a giocare in Eurolega. Martedì 11 gennaio alle 21.00 al Palau Blaugrana va in scena FC Barcellona-AX Armani Exchange, sfida valida per la ventesima giornata della stagione 2021-22 di Eurolega. La squadra di Ettore Messina si presenta al big match da sesta in classifica, ma anche con qualche partita da recuperare, con un bilancio finora di 10 vittorie e 6 sconfitte, mentre i catalani sono primi in classifica.

L’Olimpia ha però dalla sua la vittoria di novembre (nello scontro diretto in casa) e un buon inizio di anno nonostante le molte assenze. I successi contro Virtus Bologna e Tortona lasciano qualche speranza in vista di una gara comunque complicata, anche perché l’Armani non vince in Catalogna dal 2018.

Del resto anche la lavagna quote di Betaland descrive una situazione sulla carta non agevole: Barcellona avanti nel testa a testa a quota 1,43, contro il segno «2» a quota 2,70.

Eurolega Giornata 20: le altre partite di martedì

Sempre martedì ma alle 18:45 in Fenerbahce-Olympiakos Piraeus i greci sono favoriti @1,60, contro il segno «1» @2,24. Entrambi team con 3 gare da recuperare e che al momento sono abbastanza distanti in classifica. Gli uomini di Djordjevic inseguono un posto in top 8, ma sono reduci dalla sconfitta di Lione dopo aver conquistato 4 vittorie di fila nelle ultime 5 uscite ufficiali. I greci, invece, al momento sono terzi e vengono da 3 vittorie consecutive, 4 nelle ultime 5 uscite. All’andata, vittoria sofferta degli ateniesi, che si sono imposti sul parquet amico per 67-65, interrompendo una serie di ben 5 sconfitte consecutive contro il Fenerbahce.

Alle 20:30 Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas vede i bavaresi avanti nei pronostici a quota @1,43. Entrambe le squadre vengono da tre sconfitte consecutive e all’andata la sfida è stata anche molto equilibrata con i tedeschi usciti vincitori in trasferta con un minimo scarto (73-75).

Eurolega Giornata 20: Panathinaikos-Cska Mosca di mercoledì

Mercoledì il fattore casa potrebbe essere ancora superato con Panathinaikos-Cska Mosca: i russi si giocano vincenti @1,39. I greci (penultimi) vogliono allontanarsi dai bassifondi della graduatoria, mentre i russi dopo il 2° ko negli ultimi tre turni, non vogliono uscire dalla zona playoff (sono settimi). All’andata, lo scorso 2 dicembre, successo netto per il CSKA per 97-77.

Euroleague, tutte le quote antepost aggiornate

Nella quote antepost Milano ha perso un po’ di vista il podio delle favorite dopo un inizio di stagione che vedeva la squadra meneghina dominante anche in classifica. Proprio il Barcellona è davanti a tutti a quota @3,75 ed è rivalità accesa con il Real Madrid che è secondo @4,50. Poi l’Efes (campione d’Europa @5,50 su Betaland), Cska Mosca e Olympiacos @8,00 e finalmente Milano, anche se è staccata a quota @12. Di seguito vediamo anche le quote per la vittoria finale di SNAI.

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 5,50

Cska Mosca 7,50

Olympiacos 7,50

Olimpia Milano 15

Unics Kazan 15

Zenit San Pietroburg 20

Fenerbahce 25

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Alba Berlino 100

Monaco 100

Asvel Lyon Villeurba 100

Stella Rossa 100

Baskonia Vitoria 150

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.