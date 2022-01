Eurolega Giornata 21, continua tra mille problemi e tanti rinvii (tra cibo Olimpia Milano-Kazan) per la principale competizione della pallacanestro europea. Si giocano comunque 6 partite, tra cui l’interessante sfida Barcellona-Efes, con la capolista spagnola che dovrà rispondere all’ultima sconfitta, l’impresa proprio dell’Olimpia in terra catalana, 2° ko consecutivo del Barca.

Eurolega Giornata 21: le partite di giovedì

Alle 20:30 di giovedì si inizia con Bayern-Monaco. Negli ultimi 5 turni entrambe hanno tenuto lo stesso andamento con 2 vittorie e 3 sconfitte a testa. Reduci entrambi da un successo nell’ultima giornata disputata, tedeschi e monegaschi vogliono coltivare ancora speranze di top 8, ragion per cui non potranno fare calcoli. All’andata, sconfitta per gli uomini di Trinchieri nel Principato: 94-71 il risultato dell’unico precedente in gare ufficiali.

Alle 21:00 il Barcellona capolista prova a cancellare le due sconfitte consecutive rimediate negli ultimi turni contro Baskonia e Milano ospitando i campioni in carica dell’Efes. I turchi non giocano un match di Eurolega dal 30 dicembre, quando sono stati sconfitti dall’Unics Kazan, dopo però un trittico di vittorie con cui si sono riportati in top 8. Sulla carta in questo momento c’è una grande differenza tra i due roster, ma nel match di andata disputato a dicembre il Barcellona si è imposto in Turchia solo all’overtime per 95-93.

Catalani favoriti in quota @1.44. Non crediamo che il Barcellona ne perderà un altra anche se l’Efes è una bestia nera per gli spagnoli visto che prima della difficile vittoria dell’andata avevano perso le precedenti 4 sfide contro i turchi. Si sfidano due dei migliori attacchi per punti segnati di media Barcellona (81.1) ed Efes (81.5). Lo hanno dimostrato anche con i 188 punti totali dell’andata. Considerate OVER 161,5.

Eurolega Giornata 21: le sfide di venerdì

Venerdì il programma prosegue con CSKA Mosca-Asvel, sfida che all’andata a parquet invertiti ha visto prevalere i transalpini per 70-68. I precedenti totali tra i due team sono 6 e il bilancio è in perfetta parità con 3 vittorie a testa.

Il Fenerbahce, lanciatissimo con 4 vittorie nelle ultime 5 sfide del torneo, ospita invece l’Alba Berlino che, nonostante la vittoria nell’ultimo turno sul Monaco (dopo 3 sconfitte consecutive), occupa la terzultima posizione. Gli uomini di Djordjevic, dopo aver battuto l’ottimo Olympiakos, non vogliono fermarsi e soprattutto desiderano vendicare la sconfitta dell’andata.

Alle 20:00 il Maccabi Tel Aviv proverà ad interrompere il tracollo verticale dell’ultimo periodo facendo visita al Panathinaikos. Gli israeliani vengono da ben 8 sconfitte consecutive, arrivate dopo un tutto sommato buon avvio di torneo, che ad ottobre aveva visto il Maccabi battere anche i greci per 77-73.

Chiude il programma il posticipo tutto spagnolo tra Real Madrid-Baskonia. Tra le due compagini in classifica c’è un abisso: i castigliani sono secondi con 14 vittorie e solo tre sconfitte, mentre i baschi occupano la quindicesima posizione ma sono reduci da due importanti vittorie consecutive (contro Bayern e Barcellona) che ne hanno risollevato le sorti. Sarà la terza sfida in stagione tra Real Madrid e Baskonia, che si sono affrontate sia nel massimo campionato spagnolo sia all’andata nel torneo: in entrambi i casi vittorie in trasferta, per giunta nette, del Real.

Tutte le quote sull’Euroleague 2021-22

13-01-2022

20:30 Bayern – Monaco 1,60 2,30

21:00 Barcellona – An Efes Istanbul 1,40 2,75

14-01-2022

18:00 Cska Mosca – Villeurbanne 1,10 6,00

20:00 Panathinaikos – Maccabi Tel Aviv 1,87 1,85

20:45 Real Madrid – Baskonia Vitoria 1,22 3,85

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 4,00

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 5,50

Cska Mosca 7,50

Olympiacos 10

Olimpia Milano 12

Unics Kazan 15

Fenerbahce 25

Zenit San Pietroburg 25

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Alba Berlino 100

Monaco 100

Asvel Lyon Villeurba 100

Stella Rossa 100

Baskonia Vitoria 150

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.