Pronostici Basket Eurolega 22a giornata: dopo il recupero vincente l’Olimpia va a Mosca

Eurolega Giornata 22. Tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio si gioca la 22ª giornata di Eurolega. Intanto martedì l’Olimpia Milano ha conquistato il 12° trionfo in Euroleague battendo l’Alba Berlino con il punteggio di 84-76 nel recupero. Ora i meneghini sono attesi a Mosca dalla CSKA venerdì.

Eurolega Giornata 22: le partite di giovedì

Il programma della 22a giornata di Eurolega prende il via giovedì alle 17:00 con la capolista Barcellona che, dopo essere tornata alla vittoria in casa contro i campioni in carica dell’Efes, fa visita all’Unics Kazan, formazione che attualmente occupa la settima posizione con 11 vittorie e 7 sconfitte, solo una delle quali giunta negli ultimi 5 incontri. All’andata, i catalani hanno conquistato contro i russi l’ottava vittoria su altrettante gare, anche se è stata probabilmente la più sofferta di tutte, giunta solo all’overtime.

Alle 18:00 tocca a Zenit San Pietroburgo-Monaco. I russi, reduci da 4 vittorie di fila, non potranno contare su Arturas Gudaitis. Gli ospiti vogliono provare ad agganciare la top 8 e vendicare la sconfitta dell’andata nel Principato.

Alle 18:45 Fenerbahce-Zalgiris Kaunas fanalino di coda e reduce da 4 sconfitte di fila. I turchi si trovano a ridosso della zona playoff e hanno infilato 4 vittorie nelle ultime 5 gare del torneo, ma non potranno contare su coach Djordjevic. Lo Zalgiris fin qui ha vinto solo 3 partite, una delle quali proprio all’andata contro il Fenerbahce per 86-75.

Alle 20:00 i fari saranno puntati in Germania per la sfida tra Alba Berlino-Real Madrid. Gli spagnoli inseguono i connazionali del Barcellona con 15 vittorie (4 consecutive negli ultimi turni) e 3 sconfitte, e contro i tedeschi hanno un ruolino quasi impeccabile: 14 vittorie consecutive (inclusa quella dell’andata), 16 nei 18 precedenti totali.

Alle 20:05 chiude il programma del giovedì la sfida in Israele tra Maccabi Tel Aviv-Olympiakos. I padroni di casa con 7 sconfitte consecutive sono scivolati in 13° posizione, mentre i greci mantengono la terza piazza nonostante l’ultimo ko rimediato in casa del Fenerbahce. All’andata, gli ateniesi hanno ottenuto la terza vittoria di fila contro gli israeliani nel torneo.

Eurolega Giornata 22: i match di venerdì

Venerdì si apre con Efes-Panathinakos. Dopo aver agguantato la top 8, i turchi di coach Ataman (espulso durante la sfida contro il Barcellona) hanno incassato due sconfitte di fila, ma hanno ora una gara alla portata contro la penultima in graduatoria. C’è anche da vendicare il ko dell’andata, arrivato dopo la sconfitta rimediata nell’amichevole prestagionale.

Alle 20:30 di venerdì sfida tra deluse: il Baskonia, attualmente 15° in classifica (solo 2 vittorie nelle ultime 5 uscite del torneo), ospita il Bayern Monaco, che nello stesso parziale è riuscito a battere solo il fanalino di coda Zalgiris, rimediando poi 4 sconfitte. All’andata, vittoria dei baschi, che hanno messo insieme il quarto successo negli ultimi 5 scontri diretti contro i bavaresi.

Chiude il programma alle 21:00 la sfida tra Lyon Villeurbanne-Stella Rossa, due compagini che hanno ancora margini per giocarsi l’accesso ai playoff. Nei 5 precedenti il bilancio è a favore dei serbi, che possono vantare 3 vittorie a fronte di 2 sconfitte.

Eurolega Giornata 22: big match CSKA Mosca-Olimpia Milano

Dopo aver agganciato il terzo posto, in coppia con l’Olympiacos, piazzandosi alle spalle di Barcellona e Real Madrid, venerdì alle 18:00 (diretta TV su Sky Sport Uno) l’Olimpia Milano fa visita al CSKA Mosca.

Gli uomini di Ettore Messina hanno ancora due partite da recuperare, ma quello della capitale russa sarà un test assai probante. Il CSKA attualmente è 6° in classifica e, tra campionato ed Eurolega, negli ultimi 10 match ufficiali, ne ha vinti 7.

Identico score per i lombardi, che nelle ultime 5 di Eurolega hanno perso solamente col Real Madrid al Forum. Milano, inoltre, ha vinto le tre ultime sfide col CSKA, prima delle quali però aveva rimediato qualcosa come 10 sconfitte consecutive.

Tutte le quote Euroleague 2021-22

Vediamo le quote sui testa a testa delle partite di giovedì secondo SNAI e gli aggiornamenti delle quote antepost dove c’è sempre il Barcellona al comando, quasi agganciato da un altrta spagnola, il Real Madrid. Sale @10 l’Olimpia Milano al pari dell’Olympiakos e dietro ai campioni in carica del Efes.

20-01-2022

17:00 Unics Kazan – Barcellona 1,93 1,77

18:00 Zenit St Petersburg – Monaco 1,38 2,85

18:45 Fenerbahce – Zalgiris Kaunas 1,14 5,00

20:00 Alba Berlin – Real Madrid 3,85 1,22

20:05 Maccabi Tel Aviv – Olympiacos 2,25 1,60

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,75

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 6,50

Cska Mosca 7,50

Olympiacos 10

Olimpia Milano 10

Zenit San Pietroburg 20

Unics Kazan 25

Fenerbahce 33

Monaco 40

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Asvel Lyon Villeurba 100

Baskonia Vitoria 100

Stella Rossa 200

Alba Berlino 200

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

