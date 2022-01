Pronostici Basket Eurolega: recuperi e 23a giornata. Settimana piena in Euroleague

Eurolega Giornata 23 e recuperi, settimana piena per la massima competizione della pallacanestro europea al via già dal martedì con i primi recuperi che continueranno mercoledì mentre tra giovedì e venerdì si gioca il 23° turno chiuso da Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas. Ecco i nostri pronostici sul Basket.

Recuperi Eurolegue tra martedì e mercoledì

Prende il via martedì una lunga quattro giorni di Eurolega tra recuperi della 18a, 19a e 20a giornata. Si inizia con Maccabi Tel Aviv-Alba Berlino. Gli israeliani, tornati alla vittoria nell’ultima sfida contro l’Olympiakos, hanno la possibilità di avvicinarsi alla top 8 contro i tedeschi, che nelle ultime 5 uscite hanno vinto una sola volta. All’andata, vittoria dei tedeschi sul parquet amico per 91-86.

Real Madrid-Unics Kazan nel recupero della 19a giornata. Dopo aver perso contro i catalani il 10 dicembre, tra campionato ed Eurolega gli uomini di Pablo Lazo hanno inanellato una serie di 10 vittorie. Non se la passano nemmeno male i russi, però, che negli ultimi 6 incontri del torneo hanno perso una sola volta. All’andata, successo a sorpresa dell’Unics Kazan per 65-58.

Lyon Villeurbanne-Bayern. Entrambe hanno un record di 9 vittorie e 11 sconfitte. Identico anche l’andamento nelle ultime 5 gare del torneo, con 2 sole vittorie e 3 sconfitte. Insomma, è un vero e proprio scontro diretto per avvicinarsi alla zona playoff: 6 i precedenti totali, con uno score di 4 vittorie per i tedeschi e 2 per i transalpini.

Panathinaikos-Zalgiris Kaunas. Si tratta delle ultime due della graduatoria, rispettivamente con 4 e 3 vittorie, mentre 15 sono le sconfitte per entrambe. All’andata lo Zalgiris ha ottenuto la sua quarta vittoria di fila contro i greci, ma l’esito di questo nuovo scontro non darà di certo la svolta ad una stagione praticamente segnata per entrambe.

Eurolega Giornata 23: le partite del giovedì

Il programma della 23a giornata di Eurolega si apre giovedì alle 18:00 con Zenit San Pietroburgo-Anadolu Efes. Si affrontano due compagini che sono in piena lotta per la top 8, anche se i campioni in carica hanno disputato una gara in più e hanno uno score in perfetto equilibrio con 10 vittorie e altrettante sconfitte. Dodici affermazioni (compresa la vittoria in Turchia dell’andata nello scontro diretto) per i russi, che hanno perso invece 7 volte, una nelle ultime 5 gare del torneo.

Alle 20:00 l’Olympiakos cercherà di risollevarsi dopo le ultime due sconfitte consecutive e lo potrà fare contro la Stella Rossa, precipitata in 14a posizione dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite ufficiali. I greci cercheranno anche di riscattare la sconfitta dell’andata, rimediata con il punteggio di 81-76.

Alle 20:45 si sarebbe dovuta disputare la seconda sfida in 3 giorni per il Maccabi Tel Aviv contro il Fenerbahce, ma i turchi hanno chiesto e ottenuto il rinvio perché, a causa di un focolaio di Covid, gli uomini di Djordjevic non avrebbero avuto il numero minimo di elementi per giocare.

Eurolega Giornata 23: le partite del venerdì

Torna a giocare dopo soli due giorni invece il Kazan, impegnato venerdì alle 18:00 nel derby casalingo contro il CSKA Mosca, a sua volta reduce dalla sconfitta sul parquet amico contro l’Olimpia Milano, che a interrotto una serie positiva di due gare.

Alle 19:00, invece, prosegue il tour de force della capolista Real Madrid, che fa visita ad una delle squadre più in forma del torneo: il Monaco. I monegaschi sono reduci da 4 vittorie di fila, che hanno consentito loro di portarsi al 9° posto immediatamente a ridosso della zona playoff.

Alle 20:00, invece, tocca di nuovo al Panathinaikos che, dopo aver recuperato la gara con lo Zalgiris, ospiterà il Baskonia, attualmente 15° in classifica e che nelle ultime 5 uscite ha rimediato 3 delle 13 sconfitte totali fin qui maturate.

Doppio impegno in pochi giorni anche per Bayern-Alba Berlino, che si ritrovano di fronte alle 20:30 per il 3° scontro della stagione. I due precedenti, uno di Eurolega e uno di campionato, si sono conclusi entrambi con la vittoria dei bavaresi.

Eurolega Giornata 23: Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

La 23a giornata di Eurolega si chiude alle 20:30 con i posticipo del Forum di Assago tra Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas. Con tre vittorie consecutive, i meneghini si sono portati al terzo posto in classifica a quota 26 punti e con due gare ancora da recuperare. Lo score delle ultime settimane è stato troppo importante per rialzare il morale della truppa di Ettore Messina, dopo alcune gare di difficoltà. Particolarmente prestigiose le vittorie in trasferta sui difficilissimi campi di Barcellona e Cska Mosca.

Stavolta l’impegno è sulla carta più semplice, visto che lo Zalgiris Kaunas occupa l’ultima posizione, ma guai a sottovalutare l’impegno. L’ultimo precedente tra le due compagini risale alla passata edizione dell’Eurolega, quando al ritorno in Lituania l’Olimpia si è imposta bissando il successo dell’andata e trovando il quinto successo nei 6 precedenti più recenti.

Euroleague 2021-22: le quote antepost

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 5,50

Cska Mosca 7,50

Olympiacos 10

Olimpia Milano 10

Unics Kazan 20

Zenit San Pietroburg 20

Fenerbahce 33

Monaco 50

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Asvel Lyon Villeurba 100

Baskonia Vitoria 100

Stella Rossa 200

Alba Berlino 200

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

