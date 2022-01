Pronostici Basket Eurolega: 24a giornata, Olimpia Milano cerca un altra vittoria con la Stella Rossa

Eurolega Giornata 24. Anche questa settimana dopo impegno con la competizione più importante della pallacanestro europea, l’Euroleague. Martedì l’Olimpia Milano cerca la 5° vittoria consecutiva e giocherà sul campo della Stella Rossa.

Eurolega Giornata 24: le partite del martedì

Il programma di Eurolega si apre con Fenerbahce-Lyon Villeurbanne. I turchi (4 vittorie nelle ultime 5) hanno ben 3 partite da recuperare, e possono ancora sperare nel rincorrere la top 8 se andranno bene. Se la passano peggio i francesi, che nell’ultimo turno contro il Barcellona hanno maturato la quarta sconfitta in 5 gare. All’andata, vittoria dell’ASVEL, che veniva da 4 sconfitte consecutive contro i turchi.

Alle 19:00 il programma prosegue con il fanalino di coda Zalgiris Kaunas (solo 3 vittorie e 16 sconfitte) e il Maccabi Tel Aviv, reduce da due vittorie di fila contro Olympiakos e Alba Berlino. All’andata vittoria casalinga del Maccabi per 76-62, terzo successo di fila negli scontri diretti che ha interrotto una striscia positiva per i lituani di 4 partite.

Alle 20:00 appuntamento in Grecia per Panathinaikos-Monaco. Le due compagini hanno avuto un rendimento opposto recentemente. I greci hanno vinto nell’ultima giornata contro il Baskonia dopo 4 sconfitte di fila, mentre i monegaschi hanno ceduto al Real Madrid dopo quattro vittorie di fila. All’andata l’unico precedente con la vittoria del Monaco con il punteggio di 75-63.

Alle 20:30 appuntamento Baskonia-Zenit San Pietroburgo, con i russi che negli ultimi 5 turni ha vinto 4 volte. Sono solo 5 i precedenti tra le due squadre in Eurolega con 3 vittorie per i russi, tra cui quella del girone di andata di questo torneo, e 2 degli spagnoli.

Alle 21:00 tocca al Barcellona, attualmente secondo in classifica, ospitare il Bayern Monaco, una delle formazioni più in forma in questo momento. I bavaresi sono saliti all’ottavo posto dopo aver ottenuto la terza vittoria di fila battendo i connazionali dell’Alba Berlino. Il Barcellona, che nello stesso parziale ha vinto solo 2 volte, vanta uno score invidiabile contro i tedeschi: 6 vittorie su 9 precedenti, inclusa la gara dell’andata di questa edizione dell’Eurolega.

Eurolega Giornata 24: Olimpia a caccia della 5° vittoria consecutiva, attesa sul capo della Stella Rossa

Domani alle 19:00 l’Olimpia Milano fa visita alla Stella Rossa con l’obiettivo di trovare la quinta vittoria consecutiva nel torneo. Nel precedente turno, i meneghini hanno battuto lo Zalgiris Kaunas 65-58: negli ultimi 10 anni soltanto una volta le scarpette rosse hanno vinto una partita segnando meno, ovvero l’8 febbraio del 2012 contro l’Unics Kazan (63-58). Inoltre, in questa stagione è la quarta volta che l’Olimpia subisce meno di 60 punti, ovvero la settima in cui ne subisce meno di 70. Nelle 14 vittorie fin qui ottenute in Eurolega, una sola volta ha concesso più di 76 punti, ovvero all’alba Berlino.

Nell’epoca dell’Eurolega a girone unico, l’Olimpia vanta la migliore difesa, oltre che la migliore dell’attuale stagione. All’andata, vittoria dei meneghini al forum di Assago per 79-62: è stata la seconda affermazione di fila per il team italiano, dopo ben 6 sconfitte consecutive.

Eurolega Giornata 24: le partite del mercoledì

Il programma prosegue mercoledì 2 febbraio alle 18:00 con CSKA Mosca-Anadolu Efes. Tra i russi e i campioni in carica ci sono in palio punti pesanti per l’accesso ai playoff, con i turchi che, dopo aver raddrizzato la stagione, vorranno anche vendicare la sconfitta rimediata all’andata sul parquet amico per 96-100.

Alle 20:00 fari puntati sulla capitale tedesca per la sfida tra Alba Berlino-Unics Kazan. Entrambe le formazioni stanno attraversando un momento difficile, ma in classifica i tedeschi sono messi decisamente peggio (terzultimi) con sole 6 vittorie totali. All’andata l’unico precedente con la vittoria dell’Unics per 85-71.

Chiude il programma la capolista Real Madrid, che ha anche una partita da recuperare, che affronta l’Olympiakos, reduce da tre sconfitte consecutive. In questa edizione del torneo, gli spagnoli hanno perso solo 3 volte, una delle quali proprio contro gli ateniesi per 74-68: i greci hanno così interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive negli scontri diretti.

Euroleague 2021-22: tutte le quote

Vediamo le quote sui testa a testa SNAI del prossimo turno e a seguire le quote antepost.

18:45 Fenerbahce – Villeurbanne 1,24 3,65

19:00 Stella Rossa – Milano 2,35 1,55

19:00 Zalgiris Kaunas – Maccabi Tel Aviv 2,25 1,60

20:00 Panathinaikos – Monaco 1,80 1,90

20:30 Baskonia Vitoria – Zenit St Petersburg 2,30 1,55

21:00 Barcellona – Bayern 1,17 4,50

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 6,50

Cska Mosca 7,50

Olimpia Milano 10

Olympiacos 15

Zenit San Pietroburg 15

Unics Kazan 20

Fenerbahce 33

Monaco 50

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Asvel Lyon Villeurba 100

Baskonia Vitoria 100

Alba Berlino 200

Stella Rossa 200

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.