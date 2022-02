Pronostici Basket Eurolega: 25a giornata, Olimpia Milano a caccia di un altra vittoria

Eurolega Giornata 25. Doppio turno questa settimana per l’Euroleague che torna in campo giovedì e venerdì e ci sarà anche l’Olimpia Milano che ospita il Fenerbahçe e va a caccia del 6° successo consecutivo nella più importante competizione della pallacanestro europea.

Eurolega Giornata 25: le partite del giovedì

La giornata della Turkish Airlines Euroleague Basketball inizierà giovedì. Ad aprire le danze ci penseranno Stella Rossa Belgrado-Monaco. Un solo precedente tra i due club e risale a questa stagione, quando i francesi si sono imposti in casa col punteggio di 70-62. Partita comunque dal pronostico incerto tra due team scorbutici.

In serata, alle 20:30, toccherà invece a Olimpia Milano-Fenerbahce che, con la terza vittoria consecutiva maturata nel turno precedente, si è portato in zona playoff. I turchi cercano quindi punti preziosi per consolidare la posizione e magari guadagnarne qualcuna, mentre la squadra di coach Messina non può perderne visto che lo Zenit è praticamente alle spalle. Nei diciannove precedenti è abbastanza netto il predominio dei turchi, che sono avanti con tredici vittorie sui milanesi, fermi invece a quota sei.

All’Audi Dome di Monaco di Baviera si giocherà Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv. Nove i precedenti tra le due compagini, con sei vittorie a favore degli israeliani e solo tre per i tedeschi, l’ultima proprio in casa lo scorso 25 febbraio 2021 per 72-70.

A chiudere la giornata di oggi alle 21:00 sarà la sfida storica tra Barcellona-Panathinaikos. I due club vantano infatti ben trentanove precedenti: questi ultimi vedono i blaugrana vittoriosi per ventisei volte contro le tredici dei greci.

Eurolega Giornata 25: i match del venerdì

A scendere in campo per primi saranno CSKA Mosca-Alba Berlino alle 18:30. I russi, quinti in classifica, vogliono assolutamente la vittoria dopo il capitombolo interno con l’Efes, contro una delle squadre fanalino di coda della coppa ma forte della recente vittoria con l’Unics. Sulla carta, non c’è storia. Del resto le sfide passate non lasciano dubbi: sono otto in totale, e sette sono state vinte dai padroni di casa. L’unica vittoria della squadra di Berlino risale al 16 ottobre del 2020, quando riuscì a espugnare Mosca col punteggio di 88-93.

Match delicato quello tra Anadolu Efes-Lyon Villeurbanne. Le due squadre non se la passano molto bene e si trovano nella parte bassa della classifica: chi perde, scivola ancora più giù. Sette i precedenti, quasi tutti favorevoli ai turchi che ne hanno vinti sei. L’unica vittoria francese è dello scorso ottobre, 75-73.

In serata, occhi puntati su Zalgiris Kaunas-Unics Kazan. Padroni di casa sempre inchiodati sul fondo della classifica e ancora alle prese con mille difficoltà extra campo, a causa di infortuni e positivi al Covid. Ospiti carichi e in cerca di punti per rintuzzare l’assalto del Fenerbahce alla loro posizione, la settima. Cinque i precedenti scontri diretti: tre vinti dai russi e due dai lituani.

Altra partita di giornata è Baskonia-Olympiacos. I greci del Pireo sono sesti e vengono dalla difficile trasferta di Madrid, mentre i padroni di casa non possono concedere altri punti dopo aver perso con lo Zenit, se non vogliono scivolare verso le ultime posizioni. Nei 43 precedenti, 18 vittorie per gli spagnoli e 25 per l’Olympiacos.

Infine, alle 20:45, fari puntati sul big match tra Real Madrid-Zenit San Pietroburgo, prima contro quarta. Solo quattro i precedenti tra le due squadre, tutti però vinti dalle Merengues. San Pietroburgo spera invece nella vena del duo Billy Baron, autore di 24 punti nel turno precedente, e Jordan Loyd, autore di 23 punti, 7 rimbalzi e 3 assist contro il Baskonia.

Tutte le quote sull’Euroleague 2021-22

03-02-2022

19:00 Stella Rossa – Monaco 1,67 2,10

20:30 Bayern – Maccabi Tel Aviv 1,60 2,30

20:30 Milano – Fenerbahce 1,30 3,20

21:00 Barcellona – Panathinaikos 1,06 7,75

04-02-2022

18:00 Cska Mosca – Alba Berlin 1,08 6,25

18:30 An Efes Istanbul – Villeurbanne 1,06 7,25

20:30 Baskonia Vitoria – Olympiacos 2,20 1,60

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 6,50

Cska Mosca 7,50

Olimpia Milano 7,50

Olympiacos 12

Zenit San Pietroburg 12

Unics Kazan 20

Fenerbahce 25

Monaco 50

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Asvel Lyon Villeurba 100

Stella Rossa 100

Baskonia Vitoria 100

Alba Berlino 200

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

