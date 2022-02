Pronostici Basket Eurolega: 26a giornata e doppio impegno per l’Olimpia Milano

Eurolega Giornata 26, settimana impegnativa per l’Olimpia Milano che oltre al 26° turno di Euroleague è impegnata anche martedì nel recupero sul campo dello Zalgiris Kaunas.

Recupero Fenerbahce-Real Madrid

Oggi alle 18:30 si gioca il recupero della 18A giornata tra Fenerbahce-Real Madrid. Gli uomini di coach Djordjevic sono reduci dalla quarta vittoria di fila ottenuta al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano e ora mettono seriamente paura alla capolista, che comanda la classifica con ben 20 vittorie e solo 3 sconfitte. All’andata, vittoria degli spagnoli, che hanno messo in fila 7 successi contro i turchi, 8 negli ultimi 10 precedenti.

Recuperano anche Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

Alle 19:00 l’Olimpia Milano recupera la gara, valida per la 17A giornata, in casa dello Zalgiris Kaunas fanalino di coda. Le due compagini si trovano di fronte a 10 giorni di distanza dal primo confronto del torneo, disputatosi il 28 gennaio scorso al Forum e conclusosi con la vittoria dell’Armani per 65-58. In quell’occasione, tra infortuni e positivi al Covid, i lituani sono sbarcati nel capoluogo meneghino a ranghi più che rimaneggiati.

Ettore Messina e i suoi (assenti Kell e Datome) dovranno fare stavolta molta attenzione, perché lo Zalgiris ha recuperato praticamente tutti, ad eccezione di Janis Strelnieks, pur avendo incassato due sconfitte casalinghe di fila contro Maccabi Tel Aviv e Unics Kazan. L’Olimpia Milano, pur avendo perso contro il Fenerbahce, ha conservato il terzo posto in classifica, grazie alla concomitante vittoria del Real contro lo Zenit San Pietroburgo.

Tra Milano e Zalgiris, quello di stasera sarà lo scontro numero 16 in Eurolega nell’epoca moderna: il bilancio vede i lituani in vantaggio per 8-7, ma l’Olimpia ha vinto 4 delle 5 gare giocate sotto la guida tecnica di Messina.

Eurolega Giornata 26: le sfide del giovedì

Il menu del giovedì si apre con tre sfide alle ore 20:00, tra cui il match tra i tedeschi dell’Alba Berlino, nei bassifondi della classifica, e i russi dello Zenit San Pietroburgo, che insidiano il 3° posto di Milano. Entrambe le formazioni vegono da una sconfitta, mentre all’andata il confronto di San Pietroburgo ha visto uscire vincenti dal parquet proprio i padroni di casa, che hanno ottenuto la terza affermazione di fila contro i teutonici, dopo 2 sconfitte nel totale dei 5 precedenti.

Nel Principato, invece, il Monaco attualmente 9° in graduatoria e reduce da un parziale di 4 vittorie negli ultimi 5 turni, se la vedrà contro lo Zalgiris, che sarà al suo secondo impegno nel giro di 48 ore dopo il match casalingo contro l’Olimpia Milano. Tra i due team c’è un solo precedente, quello dell’andata vinto dal Monaco per 107-98 in trasferta.

Ad Atene, invece, va in scena il march tra Olympiakos-Anadolu Efes che mette in palio punti importanti per la top 8. I padroni di casa vengono dalla vittoria in trasferta contro il Baskonia dopo 4 sconfitte di fila, mentre i campioni in carica hanno effettuato una bella rimonta dopo l’inizio di campionato altalenante (3 vittorie negli ultimi 5 turni del torneo). All’andata, sesta vittoria di fila negli scontri diretti per l’Efes, che non perde con i greci dal dicembre del 2018.

Alle 20:05, invece, il Maccabi Tel Aviv ospita il CSKA Mosca con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona playoff. Negli ultimi 5 turni, 3 vittorie a testa, ma la classifica al momento sorride ai russi (quinti). A novembre, nella sfida di andata, vittoria del CSKA, che ha centrato il terzo successo di fila dopo due sconfitte negli scontri diretti.

Secondo impegno settimanale per Milano, che alle 20:30 torna in campo nel fortino amico contro il Baskonia. Le due gare distanziate di sole 48 ore costringeranno Messina a centellinare le forze. All’andata, vittoria in trasferta per l’Armani nei Paesi Baschi, ma negli altri 9 precedenti recenti, il Baskonia è riuscito a battere le “scarpette rosse” per ben 4 volte.

Eurolega Giornata 26: le partite del venerdì

Venerdì il menu si apre alle 17:00 con Unics Kazan-Stella Rossa, ovvero la settima contro la quattordicesima della graduatoria. Nei 10 precedenti, sono 6 le vittorie dei russi, inclusa quella nella gara d’andata del torneo contro i 4 successi dei serbi.

A tre giorni di distanza dal recupero con il Real Madrid, torna in campo anche il Fenerbahce, che ospita un Bayern Monaco che ha perso una sola gara negli ultimi 5 incontri, tornando in corsa per la top 8. I turchi vorranno vendicare la sconfitta dell’andata, che è coincisa con il secondo successo dei tedeschi negli 11 precedenti, nei quali prevale nettamente il Fenerbahce dunque con 9 vittorie.

Alle 20:00, invece, si affrontano Lyon Villeurbanne-Panathinaikos, due team che hanno maturato lo stesso score negli ultimi 5 incontri, con una sola vittoria: 5 i precedenti totali, compreso quello di questa stagione, con 3 vittorie per i transalpini e 2 in favore dei greci.

Si chiude col botto alle 20:45 con il match tra la prima e la seconda in graduatoria, ovvero Real Madrid -Barcellona. I castigliani giocheranno a 3 giorni di distanza dal recupero con il Fenerbahce quello che è il 4° confronto stagionale con i catalani: dopo la vittoria del Real in Supercoppa di Spagna, due successi per il Barcellona, in Eurolega a dicembre e a gennaio in campionato.

Eurolega Giornata 26: tutte le quote sull’Euroleague 2021-22

Vediamo le quote testa a testa di SNAI per le prossime sfide, e le quote antepost aggiornate sull’Eurolega.

08-02-2022

18:45 Fenerbahce – Real Madrid 2,85 1,40

19:00 Zalgiris Kaunas – Milano 3,15 1,32

10-02-2022

20:00 Alba Berlin – Zenit St Petersburg 2,80 1,40

20:00 Olympiacos – An Efes Istanbul 1,85 1,87

20:05 Maccabi Tel Aviv – Cska Mosca 2,35 1,50

11-02-2022

17:00 Unics Kazan – Stella Rossa 1,30 3,15

20:00 Villeurbanne – Panathinaikos 1,63 2,10

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Real Madrid 4,50

Anadolu Efes 6,50

Olimpia Milano 7,50

Cska Mosca 7,50

Olympiacos 12

Zenit San Pietroburg 12

Unics Kazan 20

Fenerbahce 20

Monaco 50

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 50

Asvel Lyon Villeurba 100

Stella Rossa 100

Alba Berlino 200

Baskonia Vitoria 200

Panathinaikos 300

Zalgiris 500

