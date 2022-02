Pronostici Basket Eurolega: 26a giornata, Olimpia Milano sfavorita in Grecia per difendere il 3° posto

Eurolega Giornata 27, tra giovedì e venerdì torna in campo la massima competizione della pallacanestro europea, l’Euroleague. L’Olimpia Milano ospita l’Olympiakos al Forum dove cerca di difendere il 3° posto in classifica.

Eurolega Giornata 27: le partite del giovedì 24 febbraio 2022

Eurolega Giornata 27 si apre con la sfida delle 18:30 tra i campioni in carica dell’Anadolu Efes e il Maccabi Tel Aviv. Entrambe si stanno giocando l’ingresso in top 8. Nonostante le 4 vittorie negli ultimi 5 turni, il Maccabi ha esonerato il coach Ioannis Sfairopoulos dopo l’ultima sconfitta subita nella coppa nazionale. All’andata, vittoria dell’Efes in trasferta: 4° successo dei turchi sugli israeliani negli ultimi 5 precedenti.

Alle 19:00 il CSKA Mosca farà visita al Bayern Monaco con l’obiettivo di consolidare il 6° posto. I bavaresi, però, sono in grande ascesa con 4 vittorie negli ultimi 5 turni. Il team di coach Trinchieri è già stato battuto all’andata dai russi, che in 12 precedenti hanno avuto la meglio sui tedeschi ben 11 volte.

In contemporanea lo Zalgiris Kaunas fanalino di coda ospita il Real Madrid, attualmente 2° in classifica. I castigliani sono reduci da due sconfitte consecutive nel torneo, mentre i lituani hanno battuto nell’ultimo turno il Monaco in trasferta. Il Real viaggia verso la quinta vittoria di fila contro lo Zalgiris.

Si gioca alle 20:30 Baskonia-Unics Kazan, una gara che mette di fronte due tra le formazioni meno in forma del momento. I russi, attualmente settimi, hanno vinto una sola volta nelle ultime 5 uscite, mentre i baschi ne hanno perse ben 6 di fila. Sono 4 i precedenti totali, in cui si contano 2 vittorie per Kazan (inclusa quella dell’andata) e altrettante del Baskonia.

Chiude il programma del giovedì la sfida tra ASVEL-Alba Berlino, che attualmente occupano rispettivamente il 14° e il 15° posto in classifica. I tedeschi sono in serie positiva da 6 gare ufficiali tra campionato ed Eurolega, ma hanno perso la sfida d’andata sul parquet amico per 67-71.

Eurolega Giornata 27: le sfide di venerdì 25 febbraio 2022

Venerdì il primo incontro in programma vede di fronte lo Zenit San Pietroburgo e la capolista Barcellona alla Sibur Arena. I blaugrana si sono ripresi la vetta della classifica inanellando 4 vittorie di fila, mentre i russi negli ultimi due turni hanno perso in trasferta contro Alba Berlino e Real Madrid, mantenendo comunque la quinta posizione. All’andata, vittoria dei catalani sul parquet amico, la seconda consecutiva contro i russi, la quarta negli ultimi 5 precedenti.

Alle 20:00 il Fenerbahce di Djordjevic, che perde l’americano Pierria Henry per almeno tre settimane a causa di un infortunio al ginocchio, fa visita al Monaco. I turchi sono stati protagonisti di una rapida ascesa verso l’8° posto grazie a 5 vittorie consecutive. L’unico precedente è quello dell’andata vinto dal Fenerbahce per 96-86.

Infine, i greci del Panathinaikos ospitano la Stella Rossa di Belgrado: si tratta di due compagini che stanno deludendo molto e che negli ultimi 5 turni di Eurolega hanno vinto entrambe solo due volte. L’ultimo successo del Panathinaikos contro i serbi risale all’ottobre del 2019: da quel momento sono arrivate 5 sconfitte di fila.

Olympiakos-Olimpia Milano

Dopo aver conquistato la Coppa Italia battendo Tortona, l’Olimpia Milano si rituffa nell’Eurolega per difendere il 3° posto dall’assalto dell’Olympiakos. I greci sono quarti con una gara in meno dei meneghini, ma vorranno approfittare del turno nel fortino amico per scalare una posizione in vista della fase ad eliminazione diretta del torneo. Ettore Messina non potrà contare per questo appuntamento su Davide Alviti e Paul Biligha, entambi convocati dal ct azzurro Meo Sacchetti per il doppio confronto con l’Islanda valido per le qualificazioni Mondiali 2023. Rientra, però, Dinos Mitoglou finalmente guarito dopo la frattura del quinto metatarso del piede sinistro avvenuta lo scorso 17 novembre contro Kazan.

I meneghini hanno vinto 4 delle ultime 5 sfide di Eurolega, cedendo in casa solo al Fenerbahce di Djordjevic. Gli ateniesi, invece, sono reduci da due vittorie di fila, arrivate dopo ben 4 sconfitte consecutive. All’andata, l’Olympiakos si è imposto al Forum con il punteggio di 93-72, ottenendo la terza vittoria contro Milano negli ultimi 5 precedenti. Negli ultimi 10 confronti, la bilancia pende leggermente dalla parte dei greci son 6 vittorie contro 4 delle scarpette rosse. Milano punterà al solito sulla solidità difensiva, che gli ha consentito nelle ultime 4 gare ufficiali di subire al massimo 68 punti, mentre nelle precedenti 6 trasferte di Eurolega il massimo di punti subiti è stato 73.

Tutte le quote sul Euroleague 2021-22

24.02-2022

Efes Istanbul – Maccabi Tel Aviv 1,23 3,80

Bayern – Cska Mosca 2,55 1,47

Zalgiris Kaunas – Real Madrid 3,70 1,24

Baskonia Vitoria – Unics Kazan 1,77 1,97

Olympiacos – Milano 1,63 2,15

Villeurbanne – Alba Berlin 1,57 2,25

25-02-2022

Zenit St Petersburg – Barcellona 2,15 1,63

Monaco – Fenerbahce 1,53 2,30

Panathinaikos – Stella Rossa 1,77 1,97

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,00

Real Madrid 4,00

Anadolu Efes 5,50

Cska Mosca 7,50

Olimpia Milano 10

Olympiacos 12

Zenit San Pietroburg 20

Fenerbahce 20

Monaco 50

Unics Kazan 50

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 100

Baskonia Vitoria 100

Alba Berlino 250

Asvel Lyon Villeurba 250

Stella Rossa 250

Panathinaikos 500

Zalgiris 1.000

