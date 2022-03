Pronostici Basket Eurolega: 28a giornata, bandite le squadre russe!

Eurolega Giornata 28, gli effetti della Guerra in Ucraina si fanno sentire anche nel mondo dello sport con le squadre russe bannate dall’Euroleague. Andiamo a vedere cosa cambia e il programma della 28a giornata del 3 e 4 marzo, con Panathinaikos-Olimpia Milano.

Eurolega Giornata 28: escluse le squadre russe

In virtù delle disposizioni del board degli shareholders ECA, si giocano solo 6 partite del 28° turno di Eurolega. Giovedì 3 marzo alle 18:30 il programma si apre con il derby turco tra i campioni in carica dell’Anadolu Efes e il Fenerbahce. Le due compagini si trovano rispettivamente al 6° e al 7° posto. Negli ultimi 5 turni, l’andamento è sostanzialmente in equilibrio con 3 vittorie per parte, anche se gli ospiti hanno perso le ultime due di fila, entrambe in trasferta contro Monaco e Stella Rossa. Quest’anno Efes e Fenerbahce si sono incrociate già 4 volte: il bilancio è di 3 vittorie dei primi (inclusa la sfida di andata di Eurolega) e un successo dei gialloblù.

Alle 19:00 il programma prosegue con Stella Rossa-Baskonia, con i serbi che sono messi decisamente meglio nella lotta per la top 8 e vengono da 2 vittorie negli ultimi 3 turni. Disastroso il cammino recente dei baschi, reduci da 7 sconfitte di fila dopo aver battuto a dicembre il Barcellona nel derby spagnolo. All’andata, vittoria del Baskonia per 93-74: si è trattato del secondo successo consecutivo per i baschi, il quarto negli ultimi cinque incroci con la Stella Rossa.

Alle 20:00, invece, l’Alba Berlino ospita lo Zalgiris Kaunas in quella che è una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un buon momento di forma. I tedeschi vengono da 2 successi consecutivi, 3 negli ultimi 4 match, mentre i lituani hanno vinto 3 gare di fila, raggiungendo i sei successi stagionali. Insomma, nelle ultime 3 partite, la squadra di coach Jure Zdovc ha vinto lo stesso numero di partite dei precedenti 22 turni.

Eurolega Giornata 28: le altre partite in programma

Alle 21:00 sempre di giovedì la capolista Barcellona, 4 vittorie di fila, ospita il Monaco che con 4 successi negli ultimi 5 turni ha agganciato il 5° posto. I monegaschi hanno giocato qualche partita in più rispetto alla concorrenza, ma la crescita è innegabile, ragion per cui i catalani di Sarunas Jasikevicius dovranno fare molta attenzione. All’andata l’unico precedente tra le due squadre con il Barça che ha avuto bisogno dell’overtime per superare il Monaco con il punteggio di 85-81.

Venerdì 4 marzo il programma si chiude con due gare. Alle 20:45 il Bayern Monaco ospita l’Olympiacos in una sfida che mette in palio punti pesanti per la top 8. Attualmente la classifica sorride maggiormente ai greci, quarta forza del torneo con 15 vittorie e 9 sconfitte, mentre lo score dei tedeschi è assolutamente in equilibrio con 12 vittorie e altrettante sconfitte. All’andata, vittoria dell’Olympiacos sul parquet amico, secondo successo consecutivo e quarto in totale nei 5 precedenti più recenti.

Eurolega Giornata 28: Panathinaikos-Olimpia Milano

Alle 20:00, tocca all’Olimpia Milano fare visita all’altra formazione greca, il Panathinaikos. Gli uomini di Ettore Messina scenderanno in campo per consolidare il 3° posto dopo la sconfitta rimediata contro l’Olympiakos e puntare eventualmente alla seconda piazza, visto che il Real Madrid è in calo evidente (3 sconfitte di fila).

I greci sono attualmente tredicesimi, ben lontani dalla zona playoff e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro lo Zalgiris (terzo ko negli ultimi 5 match del torneo). All’andata, al Forum di Assago vittoria netta per l’Olimpia con il punteggio di 75-54, un’affermazione arrivata dopo due ko di fila per i meneghini contro i greci. Sono in totale 21 i precedenti tra le due compagini con il bilancio nettamente a favore dei greci: 14 successi del Panathinaikos, contro i 7 dell’Olimpia.

Tutte le quote sull’Euroleague

03-03-2022

18:30 An Efes Istanbul – Fenerbahce 1,28 3,50

19:00 Stella Rossa – Baskonia Vitoria 1,50 2,50

20:00 Alba Berlin – Zalgiris Kaunas 1,55 2,35

21:00 Barcellona – Monaco 1,17 4,50

04-03-2022

20:00 Panathinaikos – Milano 2,90 1,38

20:45 Bayern – Olympiacos 2,10 1,70

Eurolega 2021 / 2022

Barcellona 3,00

Real Madrid 3,50

Anadolu Efes 6,50

Olimpia Milano 7,50

Cska Mosca 10

Olympiacos 12

Zenit San Pietroburg 25

Fenerbahce 33

Monaco 40

Unics Kazan 40

Bayern Monaco 50

Maccabi Tel Aviv 100

Stella Rossa 150

Alba Berlino 300

Asvel Lyon Villeurba 500

Baskonia Vitoria 750

Panathinaikos 750

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.